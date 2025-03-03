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3 марта 7:46ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Рубин - Спартак, 9 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Долго ли продлится троевластие в таблице?
Валентин Васильев

После первого весеннего тура в чемпионате России по футболу сложилась редкая ситуация: сразу три лидера сезона набрали поровну очков. Московский «Спартак» догнал в таблице «Краснодар» с «Зенитом» и теперь рвется на чистое первое место. Однако в 20-м туре его ждет крайне непростой выезд в Казань. Сверим самые показательные цифры этого противостояния с котировками легальных букмекеров.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань) 

09.03.2025, Вс

19:30 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 4.80

Х - 3.80

П2 - 1.72

Турнир: чемпионат России по футболу, 20-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена»  (Казань, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин»13112341-62
«Спартак»23111362-41

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Ахмат»

2:1

«Рубин»

РПЛ

22.02.2025«Рубин»

5:3

«Оренбург»

Товарищеский матч

18.02.2025«Рубин»

2:0

«Сочи»

Товарищеский матч

14.02.2025«Рубин»

1:4

сборная КНДР

Товарищеский матч

09.02.2025«Рубин»

0:1

«Нефтчи»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025«Спартак»

2:0

«Оренбург»

РПЛ

24.02.2025«Спартак»

2:1

«Насаф»

Товарищеский матч

20.02.2025«Спартак»

2:1

«Торпедо»

Товарищеский матч

11.02.2025«Спартак»

0:3

«Зенит» 

Winline Кубок РПЛ

07.02.2025«Динамо» Москва

0:1

«Спартак»

Winline Кубок РПЛ

Последние пять игр «Рубина» и «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.08.2024«Спартак»

1:0

«Рубин»

РПЛ

19.05.2024«Спартак»

3:1

«Рубин»

РПЛ

05.08.2023«Рубин»

1:4

«Спартак»

РПЛ

16.04.2022«Спартак»

1:1

«Рубин»

РПЛ

24.07.2021«Рубин»

1:0

«Спартак»

РПЛ

Турнирная таблица

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В 19-м туре «Спартак» сравнялся по очкам с парой лидеров сезона,  «Рубин» остался где и был.

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит19124337-1240
2. Спартак19124338-1440
3. Краснодар19117135-1340
4. Динамо Москва19106338-2136
5. Локомотив19113534-2736
6. ЦСКА1995528-1432
7. Ростов1976630-2927
8. Рубин1975726-2826
9. Акрон1964923-3622
10. Крылья Советов19541020-3019
11. Пари НН19541017-3519
12. Химки1947823-3519
13. Динамо Махачкала1939712-1818
14. Ахмат1937918-3316
15. Факел1928911-2614
16. Оренбург19151316-358

Прогноз на матч

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В последний раз «Рубин» побеждал «Спартак» летом 2021 года. Чтобы понять, насколько давно это было, достаточно сказать, что хозяев тогда возглавлял Леонид Слуцкий, а гостей - Руй Витория. После этого команды один раз сыграли вничью, на сезон расстались после спуска Казани, а три последующих встречи завершились в пользу москвичей. В первом круге этого сезона красно-белые минимально выиграли дома - 1:0.

В нынешнем чемпионате команды решают разные задачи. Хотя точно сформулировать цели «Рубина» довольно сложно. Вылет и даже стыковые матчи ему вроде бы не грозят, медали - тоже. То ли дело - «Спартак». Красно-белые мечтают о чемпионском титуле и ни от кого своих устремлений не скрывают. Главное, что амбиции подкрепляются результатом: победа над «Оренбургом» стала для команды Деяна Станковича седьмой подряд. Причем шесть из них были «сухими» - поразительное постоянство для спартаковцев!

Мотивация гостей в воскресном противостоянии по умолчанию будет выше хозяйской. Но есть нюанс: на «Спартак» все команды в России настраиваются, как на финал. А для бывшего спартаковца Рахимова переиграть Станковича - дело профессиональной чести. Так что три очка лидеру просто так никто не отдаст - их надо будет вырывать, выгрызать.  Но у красно-белых подобралась мощнейшая группа атаки. Даже на скамейке сидят нападающие за миллионы евро. Полагаем, что как минимум пару голов Угальде, Барко и компания в столице Татарстана организуют. Меньше двух они в своей победной серии ни разу не забивали. Берем индивидуальный тотал - больше 1.5 гола «Спартака». 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Казани покажет «Матч ТВ». Клиенты Winline смогут посмотреть игру онлайн на сайте конторы.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»ВидеотрансляцияБесплатно
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Рубин»: нет

«Спартак»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Спартак»:

Позиция«Рубин»«Спартак»Позиция
Вратарь38. Ставер98. МаксименкоВратарь
Защитник27. Грицаенко97. ДенисовЗащитник
Защитник2. Тесленко6. БабичЗащитник
Защитник5. Ашурматов4. ДуартеЗащитник
Защитник71. Нижегородов2. РябчукПолузащитник 
Полузащитник51. Рожков68. ЛитвиновПолузащитник 
Полузащитник 6. Иву18. УмяровПолузащитник 
Полузащитник21. Зотов5. БаркоПолузащитник
Полузащитник30. Вада8. МаркиньосПолузащитник
Полузащитник24. Чумич7. СолариНападающий
Нападающий10. Даку9. УгальдеНападающий
Главный тренерРашид РахимовДеян СтанковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 4.80. Поставить на ничью предлагается за 3.80. Победа гостей котируется за 1.72.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче 

С каким счетом завершится матч «Рубин» - «Спартак»?

Согласно расчетам аналитиков, вероятность успеха гостей составляет около 58%. Статистика тоже в пользу москвичей: три последних матча с казанцами они выиграли.

С каким счетом завершится матч  «Рубин» - «Спартак»?

В линии FONBET на точный счет самый низкий коэффициент - 6.50 - присвоен варианту 0:1. Котировка на результативную ничью 1:1 на один пункт выше.

Где бесплатно смотреть матч «Рубин» - «Спартак»?

По телевидению игру бесплатно покажет «Матч ТВ». Онлайн посмотреть ее можно на платформах sportbox.ru и Winline.

Где купить билеты на матч «Рубин» - «Спартак»

Билеты на игру доступны на сайте «Ак Барс Арены». Минимальная стоимость составляет 1 900 рублей.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Без паспорта болельщика на игру РПЛ попасть нельзя.

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