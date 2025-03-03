Рубин - Спартак, 9 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
После первого весеннего тура в чемпионате России по футболу сложилась редкая ситуация: сразу три лидера сезона набрали поровну очков. Московский «Спартак» догнал в таблице «Краснодар» с «Зенитом» и теперь рвется на чистое первое место. Однако в 20-м туре его ждет крайне непростой выезд в Казань. Сверим самые показательные цифры этого противостояния с котировками легальных букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Рубин» (Казань)
09.03.2025, Вс
19:30 МСК
«Спартак» (Москва)
|П1 - 4.80
Турнир: чемпионат России по футболу, 20-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|13
|11
|23
|41-62
|«Спартак»
|23
|11
|13
|62-41
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Ахмат»
2:1
«Рубин»
РПЛ
|22.02.2025
|«Рубин»
5:3
«Оренбург»
Товарищеский матч
|18.02.2025
|«Рубин»
2:0
«Сочи»
Товарищеский матч
|14.02.2025
|«Рубин»
1:4
сборная КНДР
Товарищеский матч
|09.02.2025
|«Рубин»
0:1
«Нефтчи»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2025
|«Спартак»
2:0
«Оренбург»
РПЛ
|24.02.2025
|«Спартак»
2:1
«Насаф»
Товарищеский матч
|20.02.2025
|«Спартак»
2:1
«Торпедо»
Товарищеский матч
|11.02.2025
|«Спартак»
0:3
«Зенит»
Winline Кубок РПЛ
|07.02.2025
|«Динамо» Москва
0:1
«Спартак»
Winline Кубок РПЛ
Последние пять игр «Рубина» и «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.08.2024
|«Спартак»
1:0
«Рубин»
РПЛ
|19.05.2024
|«Спартак»
3:1
«Рубин»
РПЛ
|05.08.2023
|«Рубин»
1:4
«Спартак»
РПЛ
|16.04.2022
|«Спартак»
1:1
«Рубин»
РПЛ
|24.07.2021
|«Рубин»
1:0
«Спартак»
РПЛ
В 19-м туре «Спартак» сравнялся по очкам с парой лидеров сезона, «Рубин» остался где и был.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|19
|12
|4
|3
|37-12
|40
|2. Спартак
|19
|12
|4
|3
|38-14
|40
|3. Краснодар
|19
|11
|7
|1
|35-13
|40
|4. Динамо Москва
|19
|10
|6
|3
|38-21
|36
|5. Локомотив
|19
|11
|3
|5
|34-27
|36
|6. ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|28-14
|32
|7. Ростов
|19
|7
|6
|6
|30-29
|27
|8. Рубин
|19
|7
|5
|7
|26-28
|26
|9. Акрон
|19
|6
|4
|9
|23-36
|22
|10. Крылья Советов
|19
|5
|4
|10
|20-30
|19
|11. Пари НН
|19
|5
|4
|10
|17-35
|19
|12. Химки
|19
|4
|7
|8
|23-35
|19
|13. Динамо Махачкала
|19
|3
|9
|7
|12-18
|18
|14. Ахмат
|19
|3
|7
|9
|18-33
|16
|15. Факел
|19
|2
|8
|9
|11-26
|14
|16. Оренбург
|19
|1
|5
|13
|16-35
|8
В последний раз «Рубин» побеждал «Спартак» летом 2021 года. Чтобы понять, насколько давно это было, достаточно сказать, что хозяев тогда возглавлял Леонид Слуцкий, а гостей - Руй Витория. После этого команды один раз сыграли вничью, на сезон расстались после спуска Казани, а три последующих встречи завершились в пользу москвичей. В первом круге этого сезона красно-белые минимально выиграли дома - 1:0.
В нынешнем чемпионате команды решают разные задачи. Хотя точно сформулировать цели «Рубина» довольно сложно. Вылет и даже стыковые матчи ему вроде бы не грозят, медали - тоже. То ли дело - «Спартак». Красно-белые мечтают о чемпионском титуле и ни от кого своих устремлений не скрывают. Главное, что амбиции подкрепляются результатом: победа над «Оренбургом» стала для команды Деяна Станковича седьмой подряд. Причем шесть из них были «сухими» - поразительное постоянство для спартаковцев!
Мотивация гостей в воскресном противостоянии по умолчанию будет выше хозяйской. Но есть нюанс: на «Спартак» все команды в России настраиваются, как на финал. А для бывшего спартаковца Рахимова переиграть Станковича - дело профессиональной чести. Так что три очка лидеру просто так никто не отдаст - их надо будет вырывать, выгрызать. Но у красно-белых подобралась мощнейшая группа атаки. Даже на скамейке сидят нападающие за миллионы евро. Полагаем, что как минимум пару голов Угальде, Барко и компания в столице Татарстана организуют. Меньше двух они в своей победной серии ни разу не забивали. Берем индивидуальный тотал - больше 1.5 гола «Спартака».
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В прямом эфире игру в Казани покажет «Матч ТВ». Клиенты Winline смогут посмотреть игру онлайн на сайте конторы.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Рубин»: нет
«Спартак»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Спартак»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|98. Максименко
|Вратарь
|Защитник
|27. Грицаенко
|97. Денисов
|Защитник
|Защитник
|2. Тесленко
|6. Бабич
|Защитник
|Защитник
|5. Ашурматов
|4. Дуарте
|Защитник
|Защитник
|71. Нижегородов
|2. Рябчук
|Полузащитник
|Полузащитник
|51. Рожков
|68. Литвинов
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Иву
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Зотов
|5. Барко
|Полузащитник
|Полузащитник
|30. Вада
|8. Маркиньос
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Чумич
|7. Солари
|Нападающий
|Нападающий
|10. Даку
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Рашид Рахимов
|Деян Станкович
|Главный тренер
Эксперты FONBET оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 4.80. Поставить на ничью предлагается за 3.80. Победа гостей котируется за 1.72.
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Кто победит в матче
Согласно расчетам аналитиков, вероятность успеха гостей составляет около 58%. Статистика тоже в пользу москвичей: три последних матча с казанцами они выиграли.
В линии FONBET на точный счет самый низкий коэффициент - 6.50 - присвоен варианту 0:1. Котировка на результативную ничью 1:1 на один пункт выше.
По телевидению игру бесплатно покажет «Матч ТВ». Онлайн посмотреть ее можно на платформах sportbox.ru и Winline.
Билеты на игру доступны на сайте «Ак Барс Арены». Минимальная стоимость составляет 1 900 рублей.
Без паспорта болельщика на игру РПЛ попасть нельзя.
Партнерский проект