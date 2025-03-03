Рубин - Спартак, 9 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В последний раз «Рубин» побеждал «Спартак» летом 2021 года. Чтобы понять, насколько давно это было, достаточно сказать, что хозяев тогда возглавлял Леонид Слуцкий, а гостей - Руй Витория. После этого команды один раз сыграли вничью, на сезон расстались после спуска Казани, а три последующих встречи завершились в пользу москвичей. В первом круге этого сезона красно-белые минимально выиграли дома - 1:0.

В нынешнем чемпионате команды решают разные задачи. Хотя точно сформулировать цели «Рубина» довольно сложно. Вылет и даже стыковые матчи ему вроде бы не грозят, медали - тоже. То ли дело - «Спартак». Красно-белые мечтают о чемпионском титуле и ни от кого своих устремлений не скрывают. Главное, что амбиции подкрепляются результатом: победа над «Оренбургом» стала для команды Деяна Станковича седьмой подряд. Причем шесть из них были «сухими» - поразительное постоянство для спартаковцев!

Мотивация гостей в воскресном противостоянии по умолчанию будет выше хозяйской. Но есть нюанс: на «Спартак» все команды в России настраиваются, как на финал. А для бывшего спартаковца Рахимова переиграть Станковича - дело профессиональной чести. Так что три очка лидеру просто так никто не отдаст - их надо будет вырывать, выгрызать. Но у красно-белых подобралась мощнейшая группа атаки. Даже на скамейке сидят нападающие за миллионы евро. Полагаем, что как минимум пару голов Угальде, Барко и компания в столице Татарстана организуют. Меньше двух они в своей победной серии ни разу не забивали. Берем индивидуальный тотал - больше 1.5 гола «Спартака».