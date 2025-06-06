Рубин — Балтика, 27 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

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Еще в мае “Рубин" с “Балтикой” боролись за первое место в Первой лиге, а теперь впервые в истории встретятся на высшем уровне. На что бы поставить в этом матче?
Турнир: чемпионат России по футболу, 13-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)
Судьи: главный – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Александр Гончар
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|3
|3
|2
|16-12
|«Балтика»
|2
|3
|3
|12-16
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.10.2023
|«Рубин»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|08.10.2023
|«Ахмат»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|03.10.2023
|«Урал»
2:0
«Рубин»
Кубок России
|30.09.2023
|«Рубин»
0:2
«Краснодар»
РПЛ
|25.09.2023
|«Факел»
0:1
«Рубин»
РПЛ
Последние пять игр «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.10.2023
|«Балтика»
2:2
«Краснодар»
РПЛ
|07.10.2023
|«Балтика»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|03.10.2023
|«Зенит»
2:1
«Балтика»
Кубок России
|30.09.2023
|ЦСКА
1:0
«Балтика»
РПЛ
|23.09.2023
|«Балтика»
1:0
«Ахмат»
РПЛ
Обе команды предсказуемо расположились после 12 туров в нижнем сектора таблицы: “Рубин” - 11-й, “Балтика” - 14-я, но вполне могут поменяться местами по очной встречи.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|2. Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|3. Крылья Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|4. Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|5. Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|6. Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|7. ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|8. Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|9. Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|10. Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|11. Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|12. Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|13. Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|14. Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|15. Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|16. Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
В столице Татарстана встретятся одни из самых скупых на голы команд чемпионата. “Рубин” за 12 туров всего 11 раз поразил чужие ворота, “Балтика” - 12. Шесть последних матчей казанцев были “низовыми”. Вряд ли Рашид Рахимов отступит от своих принципов в игре с прямым конкурентом. Да и Сергей Игнашевич на выезде наверняка сделает ставку на надежность в обороне. Словом, много голов мы вряд ли дождемся.
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Посмотреть игру «Рубин» - «Балтика» можно будет на кабельном телеканале «Матч Премьер» и на официальных сайтах некоторых букмекерских контор.
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
Потери
«Рубин»: Йевтич (травма)
«Балтика»: Лазарев (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Балтика»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Балтика»
|Позиция
|Вратарь
|22. Дюпин
|1. Латышонок
|Вратарь
|Защитник
|27. Грицаенко
|4. Гассама
|Защитник
|Защитник
|15. Вуячич
|2. Жиров
|Защитник
|Защитник
|5. Ашурматов
|26. Радмановац
|Защитник
|Полузащитник
|6. Иву
|3. Маляров
|Защитник
|Полузащитник
|70. Кабутов
|7. Фернандес
|Защитник
|Полузащитник
|21. Зотов
|17. Бистрович
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Рахмоналиев
|6. Кузьмин
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Ранджелович
|5. Осипов
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Фамейе
|9. Гузина
|Нападающий
|Нападающий
|44. Даку
|18. Энрикес
|Нападающий
|Главный тренер
|Рашид Рахимов
|Сергей Игнашевич
|Главный тренер
Аналитическая группа компании PARI оценила вероятность успеха «Рубина» коэффициентом 2.20. Котировки на ничью заметно выше - 3.30, а на победу гостей - и вовсе 3.65.
Букмекеры предсказуемо отдают предпочтение в паре хозяевам, хотя явного фаворита в ней нет и быть не может - еще в прошлом сезоне оба клуба соперничали в первом дивизионе.
На ТВ игру покажет платный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах легальных букмекеров (например, у Winline).
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ак Барс Арена» или онлайн - на официальном сайте «Рубина». Стоимость начинается от 400 рублей. При входе на стадион нужно будет предъявить Fan ID (электронный паспорт болельщика).
Наша ставка выиграла. «Рубин» одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Вады на 89-й минуте.