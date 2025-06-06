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26 октября 5:38ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Рубин — Балтика, 27 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

По-своему историческая встреча
Валентин Васильев

Еще в мае “Рубин" с “Балтикой” боролись за первое место в Первой лиге, а теперь впервые в истории встретятся на высшем уровне. На что бы поставить в этом матче?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань) 

27.10.2023, Пт

19:00 МСК

«Балтика» (Калининград) 

П1 - 2.20

Х - 3.30

П2 - 3.65

Турнир: чемпионат России по футболу, 13-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)

Судьи: главный – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Александр Гончар

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин»33216-12
«Балтика»23312-16

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.10.2023«Рубин»

0:0

ЦСКА

РПЛ

08.10.2023«Ахмат»

0:1

«Рубин»

РПЛ

03.10.2023«Урал»

2:0

«Рубин»

Кубок России

30.09.2023«Рубин»

0:2

«Краснодар»

РПЛ

25.09.2023«Факел»

0:1

«Рубин»

РПЛ

Последние пять игр «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.10.2023«Балтика»

2:2

«Краснодар»

РПЛ

07.10.2023«Балтика»

1:0

«Оренбург»

РПЛ

03.10.2023«Зенит»

2:1

«Балтика»

Кубок России

30.09.2023ЦСКА

1:0

«Балтика»

РПЛ

23.09.2023«Балтика»

1:0

«Ахмат»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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Обе команды предсказуемо расположились после 12 туров в нижнем сектора таблицы: “Рубин” - 11-й, “Балтика” - 14-я, но вполне могут поменяться местами по очной встречи.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар1284021-728
2. Зенит1272325-1223
3. Крылья Советов1263326-1721
4. Спартак1262418-1820
5. Локомотив1255218-1620
6. Динамо1246217-1518
7. ЦСКА1246222-1718
8. Пари НН1252511-1117
9. Урал1244413-1816
10. Ростов1234520-2413
11. Рубин1234511-2013
12. Ахмат1233612-1512
13. Факел123369-1512
14. Балтика1232712-1811
15. Оренбург1232714-2011
16. Сочи1230913-199

Прогноз на матч

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В столице Татарстана встретятся одни из самых скупых на голы команд чемпионата. “Рубин” за 12 туров всего 11 раз поразил чужие ворота, “Балтика” - 12. Шесть последних матчей казанцев были “низовыми”. Вряд ли Рашид Рахимов отступит от своих принципов в игре с прямым конкурентом. Да и Сергей Игнашевич на выезде наверняка сделает ставку на надежность в обороне. Словом, много голов мы вряд ли дождемся. 

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Посмотреть игру «Рубин» - «Балтика» можно будет на кабельном телеканале «Матч Премьер» и на официальных сайтах некоторых букмекерских контор. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая 

Составы команд

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Потери

«Рубин»: Йевтич (травма)

«Балтика»: Лазарев (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Балтика»:

Позиция«Рубин»«Балтика»Позиция
Вратарь22. Дюпин1. ЛатышонокВратарь
Защитник27. Грицаенко4. ГассамаЗащитник
Защитник15. Вуячич2. ЖировЗащитник
Защитник5. Ашурматов26. РадмановацЗащитник
Полузащитник6. Иву3. МаляровЗащитник
Полузащитник70. Кабутов7. ФернандесЗащитник
Полузащитник 21. Зотов17. БистровичПолузащитник 
Полузащитник33. Рахмоналиев6. КузьминПолузащитник
Полузащитник7. Ранджелович5. ОсиповПолузащитник
Нападающий20. Фамейе9. ГузинаНападающий
Нападающий44. Даку18. ЭнрикесНападающий
Главный тренерРашид РахимовСергей ИгнашевичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитическая группа компании PARI оценила вероятность успеха «Рубина» коэффициентом 2.20. Котировки на ничью заметно выше - 3.30, а на победу гостей  - и вовсе 3.65.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Рубин» - «Балтика»?

Букмекеры предсказуемо отдают предпочтение в паре хозяевам, хотя явного фаворита в ней нет и быть не может - еще в прошлом сезоне оба клуба соперничали в первом дивизионе.

Где бесплатно смотреть матч «Рубин» - «Балтика»?

На ТВ игру покажет платный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах легальных букмекеров (например, у Winline).

Где купить билеты на матч «Рубин» - «Балтика»? 

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ак Барс Арена» или онлайн - на официальном сайте «Рубина».  Стоимость начинается от 400 рублей. При входе на стадион нужно будет предъявить Fan ID (электронный паспорт болельщика).

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. «Рубин» одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Вады на 89-й минуте.

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