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19 октября 9:09ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Рубин — ЦСКА, 21 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

За два последних приезда в Казань ЦСКА не набрал ни очка
Валентин Васильев

ЦСКА два года не был в Казани, а не побеждал еще дольше - с 2019-го. Что принесет армейцам новый выезд в столицу Татарстана? Изучаем статистику и линии букмекерских контор. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань) 

21.10.2023, Сб

14:00 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 3.45

Х - 3.55

П2 - 2.15

Турнир: чемпионат России по футболу, 12-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин»1482438-65
ЦСКА2481465-38

Последние пять игр «Рубина»

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.10.2023«Ахмат»

0:1

«Рубин»

РПЛ

03.10.2023«Урал»

2:0

«Рубин»

Кубок России

30.09.2023«Рубин»

0:2

«Краснодар»

РПЛ

25.09.2023«Факел»

0:1

«Рубин»

РПЛ

20.09.2023«Рубин»

1:1 пен. 2:4

«Ростов»

Кубок России

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.10.2023«Спартак»

2:2

ЦСКА

РПЛ

04.09.2023«Факел»

1:1 (4:3 пен.)

ЦСКА

Кубок России

20.09.2023ЦСКА

1:0

«Балтика»

РПЛ

24.09.2023«Ростов»

3:3

ЦСКА

РПЛ

20.09.2023ЦСКА

1:1 (5:3 пен.) 

«Сочи»

Кубок России

Место в турнирной таблице

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Две победы в трех турах (обе - гостевые) позволили “Рубину” войти в топ-10 чемпионата. ЦСКА пока делит пятое-восьмое места по очкам с “Пари НН”, “Спартаком” и “Динамо”. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар1183019-527
2. Крылья Советов1163225-1421
3. Зенит1162322-1120
4. Локомотив1154218-1619
5. Пари НН1152411-917
6. Спартак1152416-1817
7. ЦСКА1145222-1717
8. Динамо1145217-1517
9. Урал1144312-1416
10. Рубин1133511-2012
11. Ахмат1133512-1212
12. Оренбург1132613-1811
13. Балтика1131710-1610
14. Ростов1124517-2410
15. Факел112367-149
16. Сочи112099-186

Прогноз на матч

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“Рубин” - худшая команда сезона по домашним результатам: 5 очков из 18 возможных на своем поле. Но и ЦСКА не относится к категории “агрессивных гостей”: всего одна победа вне родных стен. Есть соблазн поставить за ничью за 3.55, но и вариант с двойным шансом в пользу хозяев выглядит весьма привлекательным и менее рискованным. На нем и остановимся.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Олимп»До 30,5 тысячи рублейПриветственный
PARIДо миллиона рублейКонкурс, акция
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Трансляции

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Посмотреть игру «Рубин» - ЦСКА можно будет на кабельном телеканале «Матч Премьер» и на официальных сайтах некоторых букмекерских контор. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая 

Составы команд

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Потери

«Рубин»: Йевтич (травма)

ЦСКА: Дивеев (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - ЦСКА:

Позиция«Рубин»ЦСКАПозиция
Вратарь22. Дюпин35. АкинфеевВратарь
Защитник27. Грицаенко4. РошаЗащитник
Защитник15. Вуячич14. НабабкинЗащитник
Защитник5. Ашурматов27. МойзесЗащитник
Полузащитник6. Иву2. КеллвенЗащитник
Полузащитник70. Кабутов22. ГаичЗащитник
Полузащитник 21. Зотов10. ОбляковПолузащитник 
Полузащитник33. Рахмоналиев88. МендесПолузащитник
Полузащитник7. Ранджелович21. ФайзуллаевПолузащитник
Нападающий20. Фамейе9. ЧаловНападающий
Нападающий44. Даку91. ЗаболотныйНападающий
Главный тренерРашид РахимовВладимир ФедотовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитическая группа компании PARI оценила вероятность успеха «Рубина» коэффициентом 3.45. Котировки на ничью практически идентичные - 3.55, а на победу гостей  - 2.15.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Рубин» - ЦСКА?

Букмекеры отдают небольшой перевес в паре гостям, хотя два предыдущих матча в Казани ЦСКА проиграл с одинаковым счетом 0:1.

Где бесплатно смотреть матч «Рубин» - ЦСКА?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров (например, у Winline). Также игру покажет платный канал «Матч Премьер».

Где купить билеты на матч «Рубин» - ЦСКА

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ак Барс Арена» или онлайн - на официальном сайте «Рубина».  Стоимость начинается от 400 рублей. При входе на стадион нужно будет предъявить Fan ID (электронный паспорт болельщика).

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. Матч завершился нулевой ничьей.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных