Рубин — ЦСКА, 21 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

“Рубин” - худшая команда сезона по домашним результатам: 5 очков из 18 возможных на своем поле. Но и ЦСКА не относится к категории “агрессивных гостей”: всего одна победа вне родных стен. Есть соблазн поставить за ничью за 3.55, но и вариант с двойным шансом в пользу хозяев выглядит весьма привлекательным и менее рискованным. На нем и остановимся.