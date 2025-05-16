Рубин — ЦСКА, 21 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

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ЦСКА два года не был в Казани, а не побеждал еще дольше - с 2019-го. Что принесет армейцам новый выезд в столицу Татарстана? Изучаем статистику и линии букмекерских контор.
Турнир: чемпионат России по футболу, 12-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|14
|8
|24
|38-65
|ЦСКА
|24
|8
|14
|65-38
Последние пять игр «Рубина»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.10.2023
|«Ахмат»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|03.10.2023
|«Урал»
2:0
«Рубин»
Кубок России
|30.09.2023
|«Рубин»
0:2
«Краснодар»
РПЛ
|25.09.2023
|«Факел»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|20.09.2023
|«Рубин»
1:1 пен. 2:4
«Ростов»
Кубок России
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.10.2023
|«Спартак»
2:2
ЦСКА
РПЛ
|04.09.2023
|«Факел»
1:1 (4:3 пен.)
ЦСКА
Кубок России
|20.09.2023
|ЦСКА
1:0
«Балтика»
РПЛ
|24.09.2023
|«Ростов»
3:3
ЦСКА
РПЛ
|20.09.2023
|ЦСКА
1:1 (5:3 пен.)
«Сочи»
Кубок России
Две победы в трех турах (обе - гостевые) позволили “Рубину” войти в топ-10 чемпионата. ЦСКА пока делит пятое-восьмое места по очкам с “Пари НН”, “Спартаком” и “Динамо”.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|2. Крылья Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|3. Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|4. Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|5. Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|6. Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|7. ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|8. Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|9. Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|10. Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|11. Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|12. Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|13. Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|14. Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|15. Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|16. Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
“Рубин” - худшая команда сезона по домашним результатам: 5 очков из 18 возможных на своем поле. Но и ЦСКА не относится к категории “агрессивных гостей”: всего одна победа вне родных стен. Есть соблазн поставить за ничью за 3.55, но и вариант с двойным шансом в пользу хозяев выглядит весьма привлекательным и менее рискованным. На нем и остановимся.
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Посмотреть игру «Рубин» - ЦСКА можно будет на кабельном телеканале «Матч Премьер» и на официальных сайтах некоторых букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
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|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
Потери
«Рубин»: Йевтич (травма)
ЦСКА: Дивеев (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - ЦСКА:
|Позиция
|«Рубин»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|22. Дюпин
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|27. Грицаенко
|4. Роша
|Защитник
|Защитник
|15. Вуячич
|14. Набабкин
|Защитник
|Защитник
|5. Ашурматов
|27. Мойзес
|Защитник
|Полузащитник
|6. Иву
|2. Келлвен
|Защитник
|Полузащитник
|70. Кабутов
|22. Гаич
|Защитник
|Полузащитник
|21. Зотов
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Рахмоналиев
|88. Мендес
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Ранджелович
|21. Файзуллаев
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Фамейе
|9. Чалов
|Нападающий
|Нападающий
|44. Даку
|91. Заболотный
|Нападающий
|Главный тренер
|Рашид Рахимов
|Владимир Федотов
|Главный тренер
Аналитическая группа компании PARI оценила вероятность успеха «Рубина» коэффициентом 3.45. Котировки на ничью практически идентичные - 3.55, а на победу гостей - 2.15.
Букмекеры отдают небольшой перевес в паре гостям, хотя два предыдущих матча в Казани ЦСКА проиграл с одинаковым счетом 0:1.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров (например, у Winline). Также игру покажет платный канал «Матч Премьер».
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ак Барс Арена» или онлайн - на официальном сайте «Рубина». Стоимость начинается от 400 рублей. При входе на стадион нужно будет предъявить Fan ID (электронный паспорт болельщика).
Наша ставка выиграла. Матч завершился нулевой ничьей.
Партнерский проект