Рубин — Краснодар, 30 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

После серии из четырех (!) домашних матчей подряд кубанцев ожидает первая за осень выездная игра. К ней южане подходят единоличными лидерами сезона. Помимо уверенности, порожденной последними успехами, у гостей есть еще одна причина для оптимизма. Они исторически удачно играют с “Рубином” - побеждают в четыре раза чаще, чем проигрывают.

“Краснодар” Ивича уже приобщил всех к своей прагматичной манере игры и вряд ли отступит от нее в столице Татарстана. Пять последних матчей быков были “низовыми”. Предположим, что и очередной не станет исключением.