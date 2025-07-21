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27 сентября 8:20ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Рубин — Краснодар, 30 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Сохранят ли южане чистое первое место в таблице по итогам трети сезона?
Валентин Васильев

Почти треть сезона в РПЛ позади, а “Краснодар” и не думает отступать с первой позиции. В 10-м туре чемпионата его ожидает непростой выезд в Казань. Избежит ли неожиданный лидер турнира потери очков здесь?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань) 

30.09.2023, Сб

16:30 МСК

«Краснодар» 

П1 - 3.50

Х - 3.55

П2 - 2.12

Турнир: чемпионат России по футболу, 10-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)

Судьи: Сергей Чебан (главный арбитр), Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов (ассистенты), Кирилл Левников (резервный), Сергей Карасёв (VAR), Николай Богач (AVAR)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин»421615-30
«Краснодар»162430-15

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.09.2023«Факел»

0:1

«Рубин»

РПЛ

20.09.2023«Рубин»

1:1 пен. 2:4

«Ростов»

Кубок России

17.09.2023«Рубин»

0:3

«Зенит»

РПЛ

02.09.2023«Пари НН»

2:1

«Рубин»

РПЛ

29.08.2023«Рубин»

2:1

«Урал»

Кубок России

Последние пять игр «Краснодара»:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2Турнир
24.09.2023«Краснодар»

2:0

«Урал»

РПЛ

19.09.2023«Краснодар»

1:1 пен. 4:2

«Динамо»

Кубок России

16.09.2023«Краснодар»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

02.09.2023«Краснодар»

2:0

«Спартак»

РПЛ

29.08.2023«Пари НН»

0:1

«Краснодар»

Кубок России

Место в турнирной таблице

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По итогам девяти туров “Краснодар” занимает непривычное для себя первое место в таблице, уже на четыре очка опережая чемпиона пяти последних лет и на три - “Крылья Советов”. “Рубин” делит 11-12-ю позицию по очкам с “Ростовом”.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар963014-321
2. Крылья Советов953121-1218
3. Зенит952219-817
4. Спартак951314-1216
5. Динамо943216-1415
6. Локомотив943215-1415
7. Пари НН94239-814
8. Урал94238-1014
9. ЦСКА934219-1513
10. Ахмат932411-1011
11. Ростов923413-199
12. Рубин923410-189
13. Оренбург922510-168
14. Балтика92169-157
15. Сочи92079-146
16. Факел91265-145

Прогноз на матч

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После серии из четырех (!) домашних матчей подряд кубанцев ожидает первая за осень выездная игра. К ней южане подходят единоличными лидерами сезона. Помимо уверенности, порожденной последними успехами, у гостей есть еще одна причина для оптимизма. Они исторически удачно играют с “Рубином” - побеждают в четыре раза чаще, чем проигрывают.

“Краснодар” Ивича уже приобщил всех к своей прагматичной манере игры и вряд ли отступит от нее в столице Татарстана. Пять последних матчей быков были “низовыми”. Предположим, что и очередной не станет исключением.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Посмотреть игру «Рубин» - «Краснодар» можно будет на кабельном телеканале «Матч Премьер» и на официальных сайтах некоторых букмекерских контор. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая 

Составы команд

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Потери

«Рубин»: Йевтич (травма), Угочукву (дисквалификация).

«Краснодар»: Кайо (травма), Черников (дисквалификация).

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Краснодар»:

Позиция«Рубин»«Краснодар»Позиция
Вратарь22. Дюпин39. СафоновВратарь
Защитник27. Грицаенко82. ВолковЗащитник
Защитник15. Вуячич3. ТорменаЗащитник
Защитник5. Ашурматов4. АлонсоЗащитник
Полузащитник51. Рожков98. ПетровЗащитник
Полузащитник70. Кабутов88. КривцовЗащитник
Полузащитник 21. Зотов10. СперцянПолузащитник 
Полузащитник33. Рахмоналиев6. ЛениниПолузащитник
Полузащитник7. Ранджелович11. БатчиПолузащитник
Нападающий20. Фамейе40. ОлусегунНападающий
Нападающий44. Даку9. КордобаНападающий
Главный тренерРашид РахимовВладимир ИвичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитическая группа компании PARI оценила вероятность успеха «Рубина» коэффициентом 3.50. Котировки на ничью практически идентичные - 3.55, а на победу гостей  - 2.12.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Рубин» - «Краснодар»?

Из последних семи матчей в рамках РПЛ “Краснодар” выиграл у “Рубина” шесть. Неудивительно, что  букмекеры отдают перевес в паре гостям.

Где бесплатно смотреть матч «Рубин» - «Краснодар»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров (например, у Winline). Также игру покажет платный канал «Матч Премьер».

Где купить билеты на матч «Рубин» - «Краснодар»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ак Барс Арена» или онлайн - на официальном сайте «Рубина».  Стоимость начинается от 300 рублей. При входе на стадион нужно будет предъявить Fan ID (электронный паспорт болельщика).

UPD: резулттат

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Наша ставка выиграла. «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0 благодаря голам Кордобы (24 минута) и Олусегуна (86).

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