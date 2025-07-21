Рубин — Краснодар, 30 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

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Почти треть сезона в РПЛ позади, а “Краснодар” и не думает отступать с первой позиции. В 10-м туре чемпионата его ожидает непростой выезд в Казань. Избежит ли неожиданный лидер турнира потери очков здесь?
Турнир: чемпионат России по футболу, 10-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)
Судьи: Сергей Чебан (главный арбитр), Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов (ассистенты), Кирилл Левников (резервный), Сергей Карасёв (VAR), Николай Богач (AVAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|4
|2
|16
|15-30
|«Краснодар»
|16
|2
|4
|30-15
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.09.2023
|«Факел»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|20.09.2023
|«Рубин»
1:1 пен. 2:4
«Ростов»
Кубок России
|17.09.2023
|«Рубин»
0:3
«Зенит»
РПЛ
|02.09.2023
|«Пари НН»
2:1
«Рубин»
РПЛ
|29.08.2023
|«Рубин»
2:1
«Урал»
Кубок России
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
|Турнир
|24.09.2023
|«Краснодар»
2:0
«Урал»
РПЛ
|19.09.2023
|«Краснодар»
1:1 пен. 4:2
«Динамо»
Кубок России
|16.09.2023
|«Краснодар»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|02.09.2023
|«Краснодар»
2:0
«Спартак»
РПЛ
|29.08.2023
|«Пари НН»
0:1
«Краснодар»
Кубок России
По итогам девяти туров “Краснодар” занимает непривычное для себя первое место в таблице, уже на четыре очка опережая чемпиона пяти последних лет и на три - “Крылья Советов”. “Рубин” делит 11-12-ю позицию по очкам с “Ростовом”.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|2. Крылья Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|3. Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|4. Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|5. Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|6. Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|7. Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|8. Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|9. ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|10. Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|11. Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|12. Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|13. Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|14. Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|15. Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|16. Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
После серии из четырех (!) домашних матчей подряд кубанцев ожидает первая за осень выездная игра. К ней южане подходят единоличными лидерами сезона. Помимо уверенности, порожденной последними успехами, у гостей есть еще одна причина для оптимизма. Они исторически удачно играют с “Рубином” - побеждают в четыре раза чаще, чем проигрывают.
“Краснодар” Ивича уже приобщил всех к своей прагматичной манере игры и вряд ли отступит от нее в столице Татарстана. Пять последних матчей быков были “низовыми”. Предположим, что и очередной не станет исключением.
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Посмотреть игру «Рубин» - «Краснодар» можно будет на кабельном телеканале «Матч Премьер» и на официальных сайтах некоторых букмекерских контор.
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
Потери
«Рубин»: Йевтич (травма), Угочукву (дисквалификация).
«Краснодар»: Кайо (травма), Черников (дисквалификация).
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Краснодар»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|22. Дюпин
|39. Сафонов
|Вратарь
|Защитник
|27. Грицаенко
|82. Волков
|Защитник
|Защитник
|15. Вуячич
|3. Тормена
|Защитник
|Защитник
|5. Ашурматов
|4. Алонсо
|Защитник
|Полузащитник
|51. Рожков
|98. Петров
|Защитник
|Полузащитник
|70. Кабутов
|88. Кривцов
|Защитник
|Полузащитник
|21. Зотов
|10. Сперцян
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Рахмоналиев
|6. Ленини
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Ранджелович
|11. Батчи
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Фамейе
|40. Олусегун
|Нападающий
|Нападающий
|44. Даку
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Рашид Рахимов
|Владимир Ивич
|Главный тренер
Аналитическая группа компании PARI оценила вероятность успеха «Рубина» коэффициентом 3.50. Котировки на ничью практически идентичные - 3.55, а на победу гостей - 2.12.
Из последних семи матчей в рамках РПЛ “Краснодар” выиграл у “Рубина” шесть. Неудивительно, что букмекеры отдают перевес в паре гостям.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров (например, у Winline). Также игру покажет платный канал «Матч Премьер».
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ак Барс Арена» или онлайн - на официальном сайте «Рубина». Стоимость начинается от 300 рублей. При входе на стадион нужно будет предъявить Fan ID (электронный паспорт болельщика).
Наша ставка выиграла. «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0 благодаря голам Кордобы (24 минута) и Олусегуна (86).