Андрей Рублев — Карлос Алькарас, 15 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Цинциннати

Россиянин Андрей Рублёв в четвертьфинале хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Сумеет ли первая ракетка страны одолеть бывшего лидера мирового рейтинга и продолжить борьбу за трофей?
Дата / Время: 15.08.2025, не ранее 19:00 по московскому времени
Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Центральный корт (Мейсон, штат Огайо, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Андрей Рублёв (27 лет, 11-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Бен Шелтон (США, 5) / Иржи Легечка (Чехия, 22) — Александр Зверев (Германия, 3)
Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе 11 — на харде. В нынешнем сезоне победил на этом покрытии в Дохе, дошел до финала в Гамбурге (грунт) и полуфинала в Монпелье и Лос-Кабосе (оба — хард). На Australian Open вылетел в первом круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне добрался до четвертого. Всего в 2025 году одержал 29 побед при 18 поражениях. На турнире в Цинциннати лучший результат показал в 2021-м, когда дошел до финала. В прошлом сезоне вылетел в четвертьфинале.
Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 16 турниров ATP, в том числе пяти хардовых. Также выиграл пять мэйджоров: по два последних Уимблдона и «Ролан Гаррос» и один US Open. В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме (хард), на «Ролан Гаррос», в Монте-Карло и Риме (все — грунт), в Лондоне (трава), а также дошел до финала в Барселоне и на Уимблдоне, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 51 победу при шести поражениях.
Соперники ранее провели четыре официальных очных матча. Единственную встречу на грунте выиграл Рублёв, на траве — Алькарас. На харде оба матча остались за испанцем.
Букмекеры считают Алькараса явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,21 на его победу и 4,40 на успех Рублёва.
Все очные матчи спортсменов продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,87 на ТБ (21,5) и 1,93 на ТМ (21,5).
Турнир в Цинциннати — первый для Алькараса после Уимблдона. И видно, что испанец хорошо отдохнул, так как включиться на полную у него пока не получается. Высокий уровень на американских кортах он держит, но кондиции отнюдь не идеальные. И это отличный шанс для Рублёва, который не просто регулярно хорош в Цинциннати, но и выиграл единственный матч с Алькарасом на харде.
Сам россиянин демонстрирует прекрасную форму. Отдельно стоит отметить его ментальное состояние, что для Рублёва нередко является главным фактором. Первая ракетка страны держит себя в руках, проявляет характер и высокий уровень концентрации.
Резюмируя, видим основания для того, чтобы заиграть, например, плюсовую фору через россиянина по геймам. Так, ставка Ф(+4,5) через Рублёва оказалась успешной в двух из трех его матчей с Алькарасом вне турниров Большого шлема.