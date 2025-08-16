Андрей Рублев — Карлос Алькарас, 15 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Цинциннати

Турнир в Цинциннати — первый для Алькараса после Уимблдона. И видно, что испанец хорошо отдохнул, так как включиться на полную у него пока не получается. Высокий уровень на американских кортах он держит, но кондиции отнюдь не идеальные. И это отличный шанс для Рублёва, который не просто регулярно хорош в Цинциннати, но и выиграл единственный матч с Алькарасом на харде.

Сам россиянин демонстрирует прекрасную форму. Отдельно стоит отметить его ментальное состояние, что для Рублёва нередко является главным фактором. Первая ракетка страны держит себя в руках, проявляет характер и высокий уровень концентрации.

Резюмируя, видим основания для того, чтобы заиграть, например, плюсовую фору через россиянина по геймам. Так, ставка Ф(+4,5) через Рублёва оказалась успешной в двух из трех его матчей с Алькарасом вне турниров Большого шлема.