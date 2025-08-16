Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



14 августа 8:41ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Андрей Рублев — Карлос Алькарас, 15 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Цинциннати

Россиянин обыграл испанца в единственном матче на харде
Александр Бокулёв

Россиянин Андрей Рублёв в четвертьфинале хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Сумеет ли первая ракетка страны одолеть бывшего лидера мирового рейтинга и продолжить борьбу за трофей?

ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE

Дата / Время: 15.08.2025, не ранее 19:00 по московскому времени

Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Центральный корт (Мейсон, штат Огайо, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom

Турнирная сетка

Свернуть

Андрей Рублёв (27 лет, 11-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Лёнер Тьен (США) — 7:6 (7:4), 6:3
  • 3-й круг: Алексей Попырин (Австралия, 21) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5
  • 4-й круг: Франсиско Комесанья (Аргентина) — 6:2, 6:3

Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:1, 2:6, 6:3
  • 3-й круг: Хамад Меджедович (Сербия) — 6:4, 6:4
  • 4-й круг: Лука Нарди (Италия) — 6:1, 6:4

Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Бен Шелтон (США, 5) / Иржи Легечка (Чехия, 22) — Александр Зверев (Германия, 3)

Андрей Рублёв

Свернуть

Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе 11 — на харде. В нынешнем сезоне победил на этом покрытии в Дохе, дошел до финала в Гамбурге (грунт) и полуфинала в Монпелье и Лос-Кабосе (оба — хард). На Australian Open вылетел в первом круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне добрался до четвертого. Всего в 2025 году одержал 29 побед при 18 поражениях. На турнире в Цинциннати лучший результат показал в 2021-м, когда дошел до финала. В прошлом сезоне вылетел в четвертьфинале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Карлос Алькарас

Свернуть

Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 16 турниров ATP, в том числе пяти хардовых. Также выиграл пять мэйджоров: по два последних Уимблдона и «Ролан Гаррос» и один US Open. В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме (хард), на «Ролан Гаррос», в Монте-Карло и Риме (все — грунт), в Лондоне (трава), а также дошел до финала в Барселоне и на Уимблдоне, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 51 победу при шести поражениях.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Соперники ранее провели четыре официальных очных матча. Единственную встречу на грунте выиграл Рублёв, на траве — Алькарас. На харде оба матча остались за испанцем.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают Алькараса явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,21 на его победу и 4,40 на успех Рублёва.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

Свернуть

Все очные матчи спортсменов продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,87 на ТБ (21,5) и 1,93 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа РублёваПобеда АлькарасаТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE4,401,211,871,93

Прогноз и ставка

Свернуть

Турнир в Цинциннати — первый для Алькараса после Уимблдона. И видно, что испанец хорошо отдохнул, так как включиться на полную у него пока не получается. Высокий уровень на американских кортах он держит, но кондиции отнюдь не идеальные. И это отличный шанс для Рублёва, который не просто регулярно хорош в Цинциннати, но и выиграл единственный матч с Алькарасом на харде.

Сам россиянин демонстрирует прекрасную форму. Отдельно стоит отметить его ментальное состояние, что для Рублёва нередко является главным фактором. Первая ракетка страны держит себя в руках, проявляет характер и высокий уровень концентрации.

Резюмируя, видим основания для того, чтобы заиграть, например, плюсовую фору через россиянина по геймам. Так, ставка Ф(+4,5) через Рублёва оказалась успешной в двух из трех его матчей с Алькарасом вне турниров Большого шлема.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer168 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer502 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer123 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer502 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё