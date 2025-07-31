Андрей Рублев — Лоренцо Сонего, 1 августа: прогноз на матч турнира в Торонто

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Россиянин Андрей Рублёв поборется за выход в четвертый круг хардового турнира ATP 1000 в канадском Торонто с итальянцем Лоренцо Сонего. Сумеет ли первая ракетка страны продолжить борьбу за титул?
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Дата / Время: 01.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Aviva Center (Торонто, Канада)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Андрей Рублёв (27 лет, 11-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Лоренцо Сонего (30 лет, 38-я ракетка мира, 28-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшим из пары Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 20) — Якуб Меншик (Чехия, 12)
Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе 11 — на харде. В нынешнем сезоне победил на этом покрытии в Дохе, дошел до финала в Гамбурге (грунт) и полуфинала в Монпелье и Лос-Кабосе (оба — хард). На Australian Open вылетел в первом круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне добрался до четвертого. Всего в 2025 году одержал 24 победы при 17 поражениях. На турнире в Торонто лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до финала.
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Не поднимался выше 21-й позиции в мировом рейтинге. На уровне ATP выиграл четыре турнира, в том числе два хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до четвертьфинала в Марселе и на Australian Open. На «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге, на Уимблдоне — в четвертом. Всего в 2025 году одержал 15 побед при 18 поражениях. На турнире в Торонто уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.
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Соперники провели четыре официальных очных матча на взрослом уровне. Рублёв выиграл обе встречи на харде, Сонего — на грунте.
Букмекеры считают россиянина явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,34 на его победу и 3,25 на успех итальянца.
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Все очные матчи продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,87 на ТБ (22,5) и 1,93 на ТМ (22,5).
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Оба спортсмена без особых проблем стартовали в Торонто. Теперь они наверняка покажут конкурентный очный матч. Сонего — неуступчивый теннисист, который умеет выжимать максимум на крупных турнирах. Вдобавок его встречи с Рублёвым всегда получались конкурентными.
Важно, что россиянин на взрослом уровне выиграл два матча с Сонего именно на харде. Те встречи завершались в двух сетах, но спортсмены проводили на корте 20 и 25 геймов. Пробуем в этот раз заиграть плюсовую фору через итальянца, которая зашла в трех из четырех очных матчей соперников.