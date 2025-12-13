Хоккей, Россия 25 - Беларусь, прогноз на 13 декабря: ставки и коэффициенты на матч Кубка Первого канала

В последние годы ближайшие географические соседи так часто встречаются, что вряд ли смогут друг друга глобально удивить. Только в мае 2025-го сборные России (до 25 лет) и Беларуси провели четыре встречи в рамках Qazaqstan Hockey Open и «Тура сборной» под эгидой Лиги Ставок. Три победы остались за белорусами, и только в заключительном матче успех наконец-то праздновали парни Романа Ротенберга (3:1).

На прошлогоднем Кубке Первого канала, который принимал Санкт-Петербург, молодые россияне в овертайме сломили сопротивление самого близкого во всех отношениях соперника. Проигрывая по ходу встречи 2:3, хозяева льда все же сравняли счет, а в дополнительное время исход матча решил точный щелчок Евгения Кузнецова. Россия и первенствовала на турнире, одержав три победы. Таким образом, в Новосибирске команда Ротенберга будет защищать титул.

Обычно встречи этих команд проходят очень результативно, но в двух последних матчах они ограничились всего четырьмя взятиями ворот на пару. Учитывая прекрасную осведомленность сторон о сильных и слабых сторонах соперника, рискнем предположить, что на этот раз обилия заброшенных шайб не будет. Наш прогноз: тотал меньше 6.5.