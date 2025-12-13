Хоккей, Россия 25 - Беларусь, прогноз на 13 декабря: ставки и коэффициенты на матч Кубка Первого канала

Партнерский проект
В пятницу, 12 декабря, в Новосибирске стартует традиционный Кубок Первого канала по хоккею. Национальная команда «Россия 25», средний возраст хоккеистов которой не превышает 25 лет, выступление на турнире трех начнет в субботу. В первом матче противостоять парням Романа Ротенберга будет хорошо знакомая сборная Беларуси. Крупнейшие легальные БК уже опубликовали широкие линии на игру географических соседей - выбираем интересные вариант для прогноза.
Турнир: Кубок Первого канала по хоккею
Стадион: «Сибирь-Арена» (Новосибирск, Россия)
Последние пять матчей «России 25»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.05.2025
|Сборная Беларуси
1:3
«Россия 25»
«Лига Ставок тур сборной»
|06.05.2025
|«Россия 25»
1:3
Сборная Беларуси
«Лига Ставок тур сборной»
|05.05.2025
|«Россия 25»
7:8 ОТ
Сборная Беларуси
«Лига Ставок тур сборной»
|02.05.2025
|«Россия 25»
2:4
Сборная Беларуси
Qazaqstan Hockey Open
|01.05.2025
|Казахстан
1:4
«Россия 25»
Qazaqstan Hockey Open
Последние пять матчей сборной Беларуси:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.05.2025
|Сборная Беларуси
1:3
«Россия 25»
«Лига Ставок тур сборной»
|06.05.2025
|«Россия 25»
1:3
Сборная Беларуси
«Лига Ставок тур сборной»
|05.05.2025
|«Россия 25»
7:8 ОТ
Сборная Беларуси
«Лига Ставок тур сборной»
|03.05.2025
|Сборная Казахстана
0:2
Сборная Беларуси
Qazaqstan Hockey Open
|02.05.2025
|«Россия 25»
2:4
Сборная Беларуси
Qazaqstan Hockey Open
11 декабря
15:30. турнир сборных 3х3
12 декабря
12:00. Беларусь – Казахстан
13 декабря
14:00. «Россия 25» – Беларусь
14 декабря
14:00. «Россия 25» – Казахстан
В последние годы ближайшие географические соседи так часто встречаются, что вряд ли смогут друг друга глобально удивить. Только в мае 2025-го сборные России (до 25 лет) и Беларуси провели четыре встречи в рамках Qazaqstan Hockey Open и «Тура сборной» под эгидой Лиги Ставок. Три победы остались за белорусами, и только в заключительном матче успех наконец-то праздновали парни Романа Ротенберга (3:1).
На прошлогоднем Кубке Первого канала, который принимал Санкт-Петербург, молодые россияне в овертайме сломили сопротивление самого близкого во всех отношениях соперника. Проигрывая по ходу встречи 2:3, хозяева льда все же сравняли счет, а в дополнительное время исход матча решил точный щелчок Евгения Кузнецова. Россия и первенствовала на турнире, одержав три победы. Таким образом, в Новосибирске команда Ротенберга будет защищать титул.
Обычно встречи этих команд проходят очень результативно, но в двух последних матчах они ограничились всего четырьмя взятиями ворот на пару. Учитывая прекрасную осведомленность сторон о сильных и слабых сторонах соперника, рискнем предположить, что на этот раз обилия заброшенных шайб не будет. Наш прогноз: тотал меньше 6.5.
Бесплатно смотреть онлайн игру «Россия 25» - Беларусь можно будет на Первом канале.
«Россия 25»
Вратари: Максим Моторыгин («Динамо» М), Владимир Галкин («Автомобилист»), Илья Самсонов («Сочи»), Александр Самойлов («Северсталь»).
Защитники: Александр Елесин («Локомотив»), Илья Карпухин, Никита Лямкин (оба – «Ак Барс»), Григорий Дронов («Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Дамир Шарипзянов, («Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо» М), Дмитрий Юдин, Ярослав Бусыгин (оба – «Автомобилист»), Тимур Ахияров («Сибирь»).
Нападающие: Егор Сурин, Георгий Иванов (оба – «Локомотив»), Данил Аймурзин, Руслан Абросимов (оба – «Северсталь»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров (оба – «Металлург» Мг), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Прохор Полтапов (все – ЦСКА), Максим Джиошвили, Артем Ильенко (оба – «Динамо» М), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Егор Виноградов, Сергей Гончарук (оба – «Торпедо»), Даниил Гутик («Адмирал»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»).
Сборная Беларуси
Вратари: Иван Кульбаков, Лоренс Зинаддин (оба – «Торпедо»), Евгений Прохоров («Динамо» Мн).
Защитники: Егор Юзленко («Нефтехимик»), Даниил Бокун («Лада»), Степан Фальковский («Ак Барс»), Дмитрий Дерябин («Адмирал»), Данила Паливко («Металлург»), Владислав Еременко (ЦСКА), Даниил Карпович («Автомобилист»), Никита Парфенюк, Тимофей Маманович (оба – «Юность»).
Нападающие: Даниил Липский, Илья Усов, Виталий Пинчук, Николай Салыго, Сергей Кузнецов, Вадим Мороз, Егор Бориков, Никита Пышкайло, Богдан Белкин, Андрей Стась (все – «Динамо» Мн), Иван Дроздов (ЦСКА), Андрей Белевич («Торпедо»), Александр Скоренов («Северсталь»), Егор Чезганов («Шанхайские Драконы»), Егор Карабань («Динамо-Шинник», МХЛ), Игорь Мартынов («Авангард»), Роман Горбунов («Автомобилист»), Владимир Алистров («Ак Барс»), Василий Филяев («Автомобилист»).
Аналитики FONBET наделили хозяев турнира статусом фаворита матча. Поставить на победу россиян предлагается по коэффициенту 1.65. Ничья котируется за 4.90. Успешная ставка на успех белорусов сулит четырехкратный выигрыш.
