Россия - Мали, 31 марта: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Российская сборная неожиданно для многих и, возможно, для самой себя столкнулась с серьезными трудностями в первом матче 2026 года. Команда Никарагуа оказалась гораздо более крепким орешком, чем можно было подумать по ее месту в мировом рейтинге и составу. Парни Карпина быстро повели в счете, но еще до перерыва пропустили курьезный мяч: Матвей Сафонов не справился с довольно неказистым ударом по центру ворот. Все в итоге закончилось благополучно для хозяев поля, но вопросы по качеству игры и к футболистам, и к тренеру остались.

Во вторник наших соотечественников ждет априори более квалифицированный соперник. О об уровне сборной Мали красноречиво скажет один факт: на последнем Кубке африканских наций она уступила только раз за пять матчей, и то минимально - 0:1 Сенегалу, который в итоге достиг финала. Правда, и сами малийцы в игровое время никого не победили: на групповой стадии сделали три ничьи, а в 1/8 финала по пенальти пересилили Тунис.

К сожалению, до Санкт-Петербурга все лидеры сборной Мали не доедут, но и без них состав команды выглядит достойно. Большинство футболистов этой африканской команды выступают в Европе, а во главе сборной стоит бельгиец Том Сенфит. Для ближайшего резерва «орлов» это прекрасная возможность проявить себя и закрепиться в основной обойме. Сборная Мали - настоящий специалист по «низовым» играм: из 10 предыдущих матчей у них восемь были на «тотал меньше 2.5», в том числе шесть последних.

