Россия - Мали, 31 марта: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Во вторник, 31 марта, сборная России по футболу проведет второй матч в 2026 году. Команда Валерия Карпина переедет из Краснодара в Санкт-Петербург, чтобы проверить себя на фоне более классного соперника - сборной Мали. Рассказываем о последних новостях из лагерей соперников и коэффициентах легальных букмекеров на игру в Северной столице.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Судьи: еще не определены
Получить до 25 000 рублей от PARI
История матчей:
Ранее команды не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Россия
|0
|0
|0
|0-0
|Мали
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей сборной России:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
27.03.2025
|Россия
3:1
Никарагуа
Товарищеский матч
15.11.2025
|Россия
0:2
Чили
Товарищеский матч
12.11.2025
|Россия
1:1
Перу
Товарищеский матч
14.10.2025
|Россия
3:0
Боливия
Товарищеский матч
10.10.2025
|Россия
2:1
Иран
Товарищеский матч
Последние пять игр сборной Мали:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
09.01.2026
|Мали
0:1
Сенегал
Кубок африканских наций
03.01.2026
|Мали
1:1, пен. 3:2
Тунис
Кубок африканских наций
29.12.2025
|Коморы
0:0
Мали
Кубок африканских наций
26.12.2025
|Марокко
1:1
Мали
Кубок африканских наций
22.12.2025
|Мали
1:1
Замбия
Кубок африканских наций
Российская сборная неожиданно для многих и, возможно, для самой себя столкнулась с серьезными трудностями в первом матче 2026 года. Команда Никарагуа оказалась гораздо более крепким орешком, чем можно было подумать по ее месту в мировом рейтинге и составу. Парни Карпина быстро повели в счете, но еще до перерыва пропустили курьезный мяч: Матвей Сафонов не справился с довольно неказистым ударом по центру ворот. Все в итоге закончилось благополучно для хозяев поля, но вопросы по качеству игры и к футболистам, и к тренеру остались.
Во вторник наших соотечественников ждет априори более квалифицированный соперник. О об уровне сборной Мали красноречиво скажет один факт: на последнем Кубке африканских наций она уступила только раз за пять матчей, и то минимально - 0:1 Сенегалу, который в итоге достиг финала. Правда, и сами малийцы в игровое время никого не победили: на групповой стадии сделали три ничьи, а в 1/8 финала по пенальти пересилили Тунис.
К сожалению, до Санкт-Петербурга все лидеры сборной Мали не доедут, но и без них состав команды выглядит достойно. Большинство футболистов этой африканской команды выступают в Европе, а во главе сборной стоит бельгиец Том Сенфит. Для ближайшего резерва «орлов» это прекрасная возможность проявить себя и закрепиться в основной обойме. Сборная Мали - настоящий специалист по «низовым» играм: из 10 предыдущих матчей у них восемь были на «тотал меньше 2.5», в том числе шесть последних.
В PARI такой исход идет с коэффициентом 1.85.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
В прямом эфире игру Россия - Никарагуа покажет общедоступный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика», Калининград).
Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт-Петербург), Данил Круговой (ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).
Полузащитники: Данил Пруцев, Алексей Батраков, (оба – «Локомотив», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА, Москва), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо», Москва), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба – «Локомотив», Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат», Грозный).
Главный тренер: Валерий Карпин.
Вратари: Мамаду Самасса («Лаваль», Франция), Исмаил Диавара («Сириус», Швеция), Н’Голо Траоре («Стад Мальен»).
Защитники: Амаду Данте («Арука», Португалия), Натан Гассама («Балтика», Россия), Абдулай Диаби («Грассхопперс», Швейцария), Мамаду Фофана («Нью-Инглэнд», США), Ибрахима Сиссе («Арау», Швейцария), Шейк Умар Конате («Кифисия», Греция), Альфа Сиссоко («Генгам», Франция), Фоде Дукуре («Гавр», Франция).
Полузащитники: Алиу Дьенг («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Ибрахима Сиссоко («Нант», Франция), Сумаила Диабате («РБ Зальцбург», Австрия), Мусса Диаките («Кадис», Испания), Мамаду Майга («Пари НН», Россия), Калиду Сидибе («Генгам», Франция), Усман Диаките («Вест Бромвич», Англия).
Нападающие: Гауссу Диаките («Лозанна», Швейцария), Гауссу Диарра («Фейеноорд», Нидерланды), Уилсон Самаке («Арда», Болгария), Мамаду Думбия («Уотфорд», Англия), Мамаду Камара («Лаваль», Франция), Харуна Камара («Торпедо», Россия).
Главный тренер: Том Сенфит.
Аналитический отдел PARI установил коэффициент 1.32 на победу российской сборной. Предложения на два других основных исхода значительно выше - 5.10 на ничью и 9.50 - на успех африканцев.
Аналитики установили близкие коэффициенты на два самых популярных исхода рынка тоталов - 1.95 на «верх» и 1.85 - на «низ».
Узнайте, где дают фрибет при регистрации, на сайте «Советский спорт».
Второй матч сборной России в 2026 году примет Санкт-Петербург.
Игру покажет в прямом эфире «Матч ТВ».
Оформить билет на игру можно посредством официального сайта РФС. Минимальная стоимость составляет 700 рублей.