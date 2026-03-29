Россия - Мали, 31 марта: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Обновлено:
С этим соперником команде Карпина будет не проще, чем с Никарагуа
Валентин Васильев

Во вторник, 31 марта, сборная России по футболу проведет второй матч в 2026 году. Команда Валерия Карпина переедет из Краснодара в Санкт-Петербург, чтобы проверить себя на фоне более классного соперника - сборной Мали. Рассказываем о последних новостях из лагерей соперников и коэффициентах легальных букмекеров на игру в Северной столице.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная России

Место в рейтинге ФИФА: 36 

31.03.2026, Вт

20:00 МСК

Сборная Мали

Место в рейтинге ФИФА: 54

П1 - 1.32

Х - 5.10

П2 - 9.50

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Газпром Арена»  (Санкт-Петербург, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

Ранее команды не встречались

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Россия0000-0
Мали0000-0

Последние пять матчей сборной России:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.03.2025

Россия

3:1

Никарагуа

Товарищеский матч

15.11.2025

Россия

0:2

Чили

Товарищеский матч

12.11.2025

Россия

1:1

Перу

Товарищеский матч

14.10.2025

Россия

3:0

Боливия

Товарищеский матч

10.10.2025

Россия

2:1

Иран

Товарищеский матч

Последние пять игр сборной Мали:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.01.2026

Мали

0:1

Сенегал

Кубок африканских наций

03.01.2026

Мали

1:1, пен. 3:2

Тунис

Кубок африканских наций

29.12.2025

Коморы

0:0

Мали

Кубок африканских наций

26.12.2025

Марокко

1:1

Мали

Кубок африканских наций

22.12.2025

Мали

1:1

Замбия

Кубок африканских наций

Прогноз на матч

Российская сборная неожиданно для многих и, возможно, для самой себя столкнулась с серьезными трудностями в первом матче 2026 года. Команда Никарагуа оказалась гораздо более крепким орешком, чем можно было подумать по ее месту в мировом рейтинге и составу. Парни Карпина быстро повели в счете, но еще до перерыва пропустили курьезный мяч: Матвей Сафонов не справился с довольно неказистым ударом по центру ворот. Все в итоге закончилось благополучно для хозяев поля, но вопросы по качеству игры и к футболистам, и к тренеру остались.

Во вторник наших соотечественников ждет априори более квалифицированный соперник. О об уровне сборной Мали красноречиво скажет один факт: на последнем Кубке африканских наций  она уступила только раз за пять матчей, и то минимально - 0:1 Сенегалу, который в итоге достиг финала. Правда, и сами малийцы в игровое время никого не победили: на групповой стадии сделали три ничьи, а в 1/8 финала по пенальти пересилили Тунис. 

К сожалению, до Санкт-Петербурга все лидеры сборной Мали не доедут, но и без них состав команды выглядит достойно. Большинство футболистов этой африканской команды выступают в Европе, а во главе сборной стоит бельгиец Том Сенфит. Для ближайшего резерва «орлов» это прекрасная возможность проявить себя и закрепиться в основной обойме. Сборная Мали - настоящий специалист по «низовым» играм: из 10 предыдущих матчей у них восемь были на «тотал меньше 2.5», в том числе шесть последних. 

Трансляции

В прямом эфире игру Россия - Никарагуа покажет общедоступный канал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Сборная России 

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика», Калининград).

Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт-Петербург), Данил Круговой (ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).

Полузащитники: Данил Пруцев, Алексей Батраков, (оба – «Локомотив», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА, Москва), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо», Москва), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба – «Локомотив», Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат», Грозный).

Главный тренер: Валерий Карпин.

Сборная Мали

Вратари: Мамаду Самасса («Лаваль», Франция), Исмаил Диавара («Сириус», Швеция), Н’Голо Траоре («Стад Мальен»).

Защитники: Амаду Данте («Арука», Португалия), Натан Гассама («Балтика», Россия), Абдулай Диаби («Грассхопперс», Швейцария), Мамаду Фофана («Нью-Инглэнд», США), Ибрахима Сиссе («Арау», Швейцария), Шейк Умар Конате («Кифисия», Греция), Альфа Сиссоко («Генгам», Франция), Фоде Дукуре («Гавр», Франция).

Полузащитники: Алиу Дьенг («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Ибрахима Сиссоко («Нант», Франция), Сумаила Диабате («РБ Зальцбург», Австрия), Мусса Диаките («Кадис», Испания), Мамаду Майга («Пари НН», Россия), Калиду Сидибе («Генгам», Франция), Усман Диаките («Вест Бромвич», Англия).

Нападающие: Гауссу Диаките («Лозанна», Швейцария), Гауссу Диарра («Фейеноорд», Нидерланды), Уилсон Самаке («Арда», Болгария), Мамаду Думбия («Уотфорд», Англия), Мамаду Камара («Лаваль», Франция), Харуна Камара («Торпедо», Россия).

Главный тренер: Том Сенфит.

Коэффициенты букмекеров

Аналитический отдел PARI установил коэффициент 1.32 на победу российской сборной. Предложения на два других основных исхода значительно выше - 5.10 на ничью и 9.50 - на успех африканцев.

Вопросы и ответы

Будет ли матч Россия - Мали результативным?

Аналитики установили близкие коэффициенты на два самых популярных исхода рынка тоталов - 1.95 на «верх» и 1.85 - на «низ».

Где пройдет матч Россия - Мали?

Второй матч сборной России в 2026 году примет Санкт-Петербург. 

Где бесплатно смотреть матч Россия - Мали?

Игру покажет в прямом эфире «Матч ТВ». 

Где купить билеты на матч Россия - Мали?

Оформить билет на игру можно посредством официального сайта РФС.  Минимальная стоимость составляет 700 рублей.

