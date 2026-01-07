Елена Рыбакина – Паула Бадоса, 8 января: прогноз на матч турнира в Брисбене

Бадоса была заявлена вместе с Ариной Соболенко и в парную сетку турнира в Брисбене. Но испанка и белоруска снялись. Обе продвинулись в одиночном разряде, хотя Бадоса стартовала в Австралии натужно. Она проиграла первый сет Боузковой, но затем всё же добилась волевой победы. У Рыбакиной тоже не обошлось без нервов в стартовом матче. Однако она в итоге уложилась в два сета, хотя и соперница в целом была более проходной, чем у Бадосы.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают казахстанку фавориткой. Вот только разница в коэффициентах выглядит несколько завышенной. Испанка умеет играть на высочайшем уровне, когда преодолевает проблемы со здоровьем. И если сейчас кондиции позволят, Бадоса вполне может доставить Рыбакиной немало проблем.

Более того, все восемь матчей между спортсменками получились конкурентными – минимум на 21 гейм. Три последних забрала Рыбакина, два из них – в трех сетах. Рискнем предположить, что и сейчас она пройдет дальше, но в борьбе. Пробуем комбинацию из победы казахстанки в первом сете и во всем матче.