Елена Рыбакина – Паула Бадоса, 8 января: прогноз на матч турнира в Брисбене

Партнерский проект
Третий круг хардового турнира WTA 500 в австралийском Брисбене наполнит яркая афиша матча между казахстанкой Еленой Рыбакиной и испанкой Паулой Бадосой. Сумеет ли уроженка Москвы оправдать статус фаворитки?
💰ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Дата / Время: 08.01.2026, не ранее 04:00 по московскому времени
Арена: Queensland Tennis Center (Брисбен, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE
Елена Рыбакина (26 лет, 5-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Паула Бадоса (28 лет, 25-я ракетка мира, 15-й номер посева)
Победительница этого матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшей из пары Каролина Мухова (Чехия, 11) – Екатерина Александрова (Россия, 7)
Бывшая третья ракетка мира. Победительница 11 турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Шесть титулов взяла на харде. В прошлом сезоне стала победительницей Итогового турнира WTA и соревнований в Нинбо (оба – хард) и в Страсбурге (грунт). В Брисбене брала титул в 2024 году. В прошлом сезоне пропустила эти соревнования.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая вторая ракетка мира. Выиграла четыре титула WTA, в том числе три – на харде. В прошлом сезоне трофеев не брала. На турнире в Брисбене ранее выступала только год назад, когда проиграла первый же матч и вылетела во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы ранее провели восемь очных матчей. На грунте испанка одержала две победы, казахстанка – одну. На харде Рыбакина выиграла три раза, Бадоса – дважды.
Букмекеры считают казахстанку явной фавориткой. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,26 на ее победу и 3,90 на успех испанки.
БОНУСЫ ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ FONBET
Все очные матчи спортсменок продлились минимум 21 гейм. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 1,87 на ТБ (21,5) и 1,93 на ТМ (21,5).
ПРОМОКОДЫ ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ FONBET
Бадоса была заявлена вместе с Ариной Соболенко и в парную сетку турнира в Брисбене. Но испанка и белоруска снялись. Обе продвинулись в одиночном разряде, хотя Бадоса стартовала в Австралии натужно. Она проиграла первый сет Боузковой, но затем всё же добилась волевой победы. У Рыбакиной тоже не обошлось без нервов в стартовом матче. Однако она в итоге уложилась в два сета, хотя и соперница в целом была более проходной, чем у Бадосы.
Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают казахстанку фавориткой. Вот только разница в коэффициентах выглядит несколько завышенной. Испанка умеет играть на высочайшем уровне, когда преодолевает проблемы со здоровьем. И если сейчас кондиции позволят, Бадоса вполне может доставить Рыбакиной немало проблем.
Более того, все восемь матчей между спортсменками получились конкурентными – минимум на 21 гейм. Три последних забрала Рыбакина, два из них – в трех сетах. Рискнем предположить, что и сейчас она пройдет дальше, но в борьбе. Пробуем комбинацию из победы казахстанки в первом сете и во всем матче.