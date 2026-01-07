Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



7 января 7:41ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Елена Рыбакина – Паула Бадоса, 8 января: прогноз на матч турнира в Брисбене

Казахстанка брала титул на этих соревнованиях в 2024-м
Александр Бокулёв
Источник: WTA
Источник: WTA

Третий круг хардового турнира WTA 500 в австралийском Брисбене наполнит яркая афиша матча между казахстанкой Еленой Рыбакиной и испанкой Паулой Бадосой. Сумеет ли уроженка Москвы оправдать статус фаворитки?

💰ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Дата / Время: 08.01.2026, не ранее 04:00 по московскому времени

Арена: Queensland Tennis Center (Брисбен, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE

Турнирная сетка

Свернуть

Елена Рыбакина (26 лет, 5-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Чжан Шуай (Китай) – 6:3, 7:5

Паула Бадоса (28 лет, 25-я ракетка мира, 15-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Мари Боузкова (Чехия) – 6:7 (4:7), 6:4, 6:2

Победительница этого матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшей из пары Каролина Мухова (Чехия, 11) – Екатерина Александрова (Россия, 7)

Елена Рыбакина

Свернуть

Бывшая третья ракетка мира. Победительница 11 турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Шесть титулов взяла на харде. В прошлом сезоне стала победительницей Итогового турнира WTA и соревнований в Нинбо (оба – хард) и в Страсбурге (грунт). В Брисбене брала титул в 2024 году. В прошлом сезоне пропустила эти соревнования.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Паула Бадоса

Свернуть

Бывшая вторая ракетка мира. Выиграла четыре титула WTA, в том числе три – на харде. В прошлом сезоне трофеев не брала. На турнире в Брисбене ранее выступала только год назад, когда проиграла первый же матч и вылетела во втором круге. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Соперницы ранее провели восемь очных матчей. На грунте испанка одержала две победы, казахстанка – одну. На харде Рыбакина выиграла три раза, Бадоса – дважды.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают казахстанку явной фавориткой. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,26 на ее победу и 3,90 на успех испанки.

БОНУСЫ ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ FONBET

Ставки на тоталы

Свернуть

Все очные матчи спортсменок продлились минимум 21 гейм. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 1,87 на ТБ (21,5) и 1,93 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОДЫ ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ FONBET

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа РыбакинойПобеда БадосыТБ (21,5)ТМ (21,5)
FONBET1,263,901,871,93

Прогноз и ставка

Свернуть

Бадоса была заявлена вместе с Ариной Соболенко и в парную сетку турнира в Брисбене. Но испанка и белоруска снялись. Обе продвинулись в одиночном разряде, хотя Бадоса стартовала в Австралии натужно. Она проиграла первый сет Боузковой, но затем всё же добилась волевой победы. У Рыбакиной тоже не обошлось без нервов в стартовом матче. Однако она в итоге уложилась в два сета, хотя и соперница в целом была более проходной, чем у Бадосы. 

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают казахстанку фавориткой. Вот только разница в коэффициентах выглядит несколько завышенной. Испанка умеет играть на высочайшем уровне, когда преодолевает проблемы со здоровьем. И если сейчас кондиции позволят, Бадоса вполне может доставить Рыбакиной немало проблем.

Более того, все восемь матчей между спортсменками получились конкурентными – минимум на 21 гейм. Три последних забрала Рыбакина, два из них – в трех сетах. Рискнем предположить, что и сейчас она пройдет дальше, но в борьбе. Пробуем комбинацию из победы казахстанки в первом сете и во всем матче.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer358 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer358 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer52 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer174 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer83 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer358 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer358 дней 12 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer358 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer358 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё