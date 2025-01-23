Арина Соболенко — Мирра Андреева, 19 января: прогноз на матч Australian Open

Путь Соболенко по сетке нельзя назвать беззаботным. Бывало гораздо легче. При этом белоруска держит уровень, избегает провалов и за три круга не отдала соперницам ни сета.

У Андреевой же два последних матча получились трехсетовыми. Во втором круге россиянке даже пришлось играть чемпионский тай-брейк. Впрочем, фактор усталости вряд ли будет ключевым, так как опыта Андреева уже набралась и функционально готовится стабильно хорошо.

Итак, сумеет ли третья ракетка России на этот раз навязать борьбу Соболенко? Возможно, на локальном уровне. В целом же пока не видно системных поводов для того, чтобы верить в проход Андреевой. Единственную победу над белоруской она одержала, когда у соперницей были явные проблемы со здоровьем. В других случаях Соболенко уверенно закрывала россиянку.

Полагаем, и на Australian Open лидер мирового рейтинга справится в двух сетах. Возможно, они будут затяжными и конкурентными, но всё же ставим на итоговый счет 2:0 по сетам.