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18 января 8:13ГлавнаяПрогнозыТеннисAustralian Open

Арина Соболенко — Мирра Андреева, 19 января: прогноз на матч Australian Open

Пару недель назад белоруска уверенно обыграла россиянку
Александр Бокулёв

В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису 2025 года встретятся белоруска Арина Соболенко и россиянка Мирра Андреева. Кто окажется сильнее в противостоянии первой ракетки мира и одной из главных звезд молодого поколения?

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Дата / Время: 19.01.2025, 03:30 по московскому времени

Арена: «Мельбурн-Парк», Арена Рода Лейвера (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Арина Соболенко (26 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Слоан Стивенс (США) — 6:3, 6:2
  • 2-й круг: Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:3, 7:5
  • 3-й круг: Клара Таусон (Дания) — 7:6 (7:5), 6:4

Мирра Андреева (17 лет, 15-я ракетка мира, 14-й номер посева)

  • 1-й круг: Мари Боузкова (Чехия) — 6:3, 6:3
  • 2-й круг: Моюка Утидзима (Япония) — 6:4, 3:6, 7:6 (10:8)
  • 3-й круг: Магдалена Фрех (Польша, 23) — 6:2, 1:6, 6:2

Победительница этого матча сыграет в четвертьфинале с сильнейшей из пары Донна Векич (Хорватия, 18) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 27).

Арина Соболенко

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Победительница 18 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров - Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 16 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла трофей в Брисбене. Всего в 2025 году одержала восемь побед и не имеет поражений.

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Мирра Андреева

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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году выступила на харде в Брисбене, где дошла до полуфинала. В нынешнем сезоне одержала шесть побед при одном поражении. На Australian Open уже повторила свой лучший результат, показанный в прошлом году.

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Личные встречи

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Соперницы провели три официальных очных матча на грунте. Два года подряд Соболенко обыгрывала Андрееву в Мадриде, а россиянка одержала победу в четвертьфинале прошлого «Ролан Гаррос». Последняя их встреча прошла в нынешнем сезоне на хардовом турнире в Брисбене - сильнее была белоруска.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Соболенко явной фавориткой матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,29 на её победу и 3,60 на успех Андреевой.

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Ставки на тоталы

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Очный матч спортсменок двухнедельной давности продлился 17 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,83 на ТБ (20,5) и 1,98 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СоболенкоПобеда АндреевойТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE1,293,601,831,98

Прогноз и ставка

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Путь Соболенко по сетке нельзя назвать беззаботным. Бывало гораздо легче. При этом белоруска держит уровень, избегает провалов и за три круга не отдала соперницам ни сета.

У Андреевой же два последних матча получились трехсетовыми. Во втором круге россиянке даже пришлось играть чемпионский тай-брейк. Впрочем, фактор усталости вряд ли будет ключевым, так как опыта Андреева уже набралась и функционально готовится стабильно хорошо.

Итак, сумеет ли третья ракетка России на этот раз навязать борьбу Соболенко? Возможно, на локальном уровне. В целом же пока не видно системных поводов для того, чтобы верить в проход Андреевой. Единственную победу над белоруской она одержала, когда у соперницей были явные проблемы со здоровьем. В других случаях Соболенко уверенно закрывала россиянку.

Полагаем, и на Australian Open лидер мирового рейтинга справится в двух сетах. Возможно, они будут затяжными и конкурентными, но всё же ставим на итоговый счет 2:0 по сетам.

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