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1 мая 9:18ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Арина Соболенко — Элина Свитолина, 1 мая: прогноз на полуфинал турнира в Мадриде

Первые ракетки Беларуси и Украины
Александр Бокулёв
Источник: WTA
Источник: WTA

В четверг, 1 мая, в полуфинале грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде встретятся белоруска Арина Соболенко и украинка Элина Свитолина. Сумеет ли первая ракетка мира третий раз подряд пробиться в решающий матч этих соревнований?

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Дата / Время: 01.05.2025, не ранее 22:30 по московскому времени

Арена: «Caja Magica», Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Арина Соболенко (26 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:4
  • 3-й круг: Элизе Мертенс (Бельгия, 28) — 3:6, 6:2, 6:1
  • 4-й круг: Питон Стирнс (США) — 6:2, 6:4
  • 1/4 финала: Марта Костюк (Украина, 24) — 7:6 (7:4), 7:6 (9:7)

Элина Свитолина (30 лет, 17-я ракетка мира, 17-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Сонай Картал (Великобритания) — 6:3, 6:1
  • 3-й круг: Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — 6:3, 6:4
  • 4-й круг: Мария Саккари (Греция) — 6:3, 6:4
  • 1/4 финала: Моюка Учижима (Япония) — 6:2, 6:1

Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Коко Гауфф (США, 4) — Ига Швёнтек (Польша, 2)

Арина Соболенко

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Победительница 19 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На грунте взяла два титула. В нынешнем сезоне выиграла трофеи на харде в Брисбене и Майами, на Australian Open, в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала. Всего в 2025 году одержала 29 побед при пяти поражениях. Турнир в Мадриде выигрывала в 2021-м и 2023-м. В прошлом сезоне уступила в финале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Элина Свитолина

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Супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса. Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победительница 18 турниров WTA, в том числе семи грунтовых. В нынешнем сезоне взяла титул на грунте в Руане, на харде дошла до четвертьфинала Australian Open и в Индиан-Уэллсе. Всего в 2025 году одержала 22 победы при шести поражениях. В Мадриде уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы ранее провели пять официальных очных матчей. Соболенко выиграла оба матча на харде. На грунте белоруска одержала две победы, украинка — одну.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Соболенко явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,52 на её победу и 2,70 на успех Свитолиной.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменок продлился 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (21,5) и 1,98 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СоболенкоПобеда СвитолинойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,522,701,911,98

Прогноз и ставка

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Как мы и предполагали, в четвертьфинале Костюк навязала Соболенко упорнейшую борьбу. Белоруска выиграла оба тай-брейка, но явно потратила много сил. Теперь же ей предстоит встретиться с ещё одной неуступчивой украинкой.

Свитолина — одна из самых боевитых теннисисток тура. В оптимальных кондициях она может обыграть любую соперницу, а в Мадриде форма украинки как раз впечатляющая. И если совсем коротко резюмировать — все пять очных матчей спортсменок продлились минимум 20 геймов. Соответствующий тотал заиграем и в этот раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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