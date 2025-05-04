Арина Соболенко — Элина Свитолина, 1 мая: прогноз на полуфинал турнира в Мадриде

В четверг, 1 мая, в полуфинале грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде встретятся белоруска Арина Соболенко и украинка Элина Свитолина. Сумеет ли первая ракетка мира третий раз подряд пробиться в решающий матч этих соревнований?

Дата / Время: 01.05.2025, не ранее 22:30 по московскому времени

Арена: «Caja Magica», Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)