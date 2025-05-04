Арина Соболенко — Элина Свитолина, 1 мая: прогноз на полуфинал турнира в Мадриде

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В четверг, 1 мая, в полуфинале грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде встретятся белоруска Арина Соболенко и украинка Элина Свитолина. Сумеет ли первая ракетка мира третий раз подряд пробиться в решающий матч этих соревнований?
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Дата / Время: 01.05.2025, не ранее 22:30 по московскому времени
Арена: «Caja Magica», Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Арина Соболенко (26 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Элина Свитолина (30 лет, 17-я ракетка мира, 17-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Коко Гауфф (США, 4) — Ига Швёнтек (Польша, 2)
Победительница 19 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На грунте взяла два титула. В нынешнем сезоне выиграла трофеи на харде в Брисбене и Майами, на Australian Open, в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала. Всего в 2025 году одержала 29 побед при пяти поражениях. Турнир в Мадриде выигрывала в 2021-м и 2023-м. В прошлом сезоне уступила в финале.
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Супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса. Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победительница 18 турниров WTA, в том числе семи грунтовых. В нынешнем сезоне взяла титул на грунте в Руане, на харде дошла до четвертьфинала Australian Open и в Индиан-Уэллсе. Всего в 2025 году одержала 22 победы при шести поражениях. В Мадриде уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы ранее провели пять официальных очных матчей. Соболенко выиграла оба матча на харде. На грунте белоруска одержала две победы, украинка — одну.
Букмекеры считают Соболенко явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,52 на её победу и 2,70 на успех Свитолиной.
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Последний очный матч спортсменок продлился 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (21,5) и 1,98 на ТМ (21,5).
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Как мы и предполагали, в четвертьфинале Костюк навязала Соболенко упорнейшую борьбу. Белоруска выиграла оба тай-брейка, но явно потратила много сил. Теперь же ей предстоит встретиться с ещё одной неуступчивой украинкой.
Свитолина — одна из самых боевитых теннисисток тура. В оптимальных кондициях она может обыграть любую соперницу, а в Мадриде форма украинки как раз впечатляющая. И если совсем коротко резюмировать — все пять очных матчей спортсменок продлились минимум 20 геймов. Соответствующий тотал заиграем и в этот раз.
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