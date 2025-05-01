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1 мая 7:44ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Коко Гауфф — Ига Швентек, 1 мая: прогноз на полуфинал турнира в Мадриде

Четвертая и вторая ракетки мира
Александр Бокулёв

В четверг, 1 мая, в полуфинале грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде встретятся американка Коко Гауфф и полька Ига Швёнтек. Анализируем коэффициенты на этот матч и выбираем лучшую ставку на противостояние теннисисток из топ-4.

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Дата / Время: 01.05.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Caja Magica», Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Коко Гауфф (21 год, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Даяна Ястремская (Украина) — 0:6, 6:2, 7:5
  • 3-й круг: Энн Ли (США) — 6:2, 6:3
  • 4-й круг: Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:4, 6:2
  • 1/4 финала: Мирра Андреева (Россия, 7) — 7:5, 6:1

Ига Швёнтек (23 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Александра Эала (Филиппины) — 4:6, 6:4, 6:2
  • 3-й круг: Линда Носкова (Чехия, 31) — 6:4, 6:2
  • 4-й круг: Диана Шнайдер (Россия, 13) — 6:0, 6:7 (3:7), 6:4
  • 1/4 финала: Мэдисон Киз (США, 5) — 0:6, 6:3, 6:2

Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Элина Свитолина (Украина, 17)

Коко Гауфф

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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного грунтового, а также US Open 2023 года. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на Australian Open и грунтовых соревнованиях в Штутгарте. Всего в 2025 году одержала 18 побед при шести поражениях. На турнире в Мадриде уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Ига Швёнтек

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Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла пять турниров Большого шлема, а также еще 17 трофеев уровня WTA. 11 титулов, в том числе четыре «Ролан Гаррос» взяла на грунте. В 2025 году дошла до полуфинала на Australian Open, в Дохе и в Индиан-Уэллсе. Всего в сезоне одержала 26 побед при семи поражениях. Турнир в Мадриде выиграла в прошлом сезоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы ранее провели 14 официальных очных матчей. Гауфф все три победы одержала на харде, причем выиграла две последних встречи. Швёнтек забрала шесть матчей на харде и пять на грунте.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Швёнтек явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,53 на её победу и 2,65 на успех Гауфф.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменок продлился 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,94 на ТБ (21,5) и 1,95 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ГауффПобеда ШвёнтекТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2,651,531,941,95

Прогноз и ставка

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Базово Швёнтек всё же сильнее на грунте, что доказывает и статистика личных встреч на этом покрытии. Но в Мадриде польку порой штормит — это отражается в проигранных сетах, в том числе под ноль Киз. Совсем нет уверенности в том, что вице-лидер мирового рейтинга в полуфинале одержит уверенную победу.

Но, конечно, на бумаге Швёнтек — фаворитка. Важен и мотивационный фактор, ведь она не просто защищает титул, но и отстаивает вторую позицию в мировом рейтинге. Сместить польку в случае победы над ней как раз может Гауфф.

Резюмируя, ждём довольно напряжённый матч, где инициатива наверняка будет переходить из рук в руки. Рискнем предположить, что минимум два десятка геймов соперницы отыграют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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