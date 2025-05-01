Коко Гауфф — Ига Швентек, 1 мая: прогноз на полуфинал турнира в Мадриде

Базово Швёнтек всё же сильнее на грунте, что доказывает и статистика личных встреч на этом покрытии. Но в Мадриде польку порой штормит — это отражается в проигранных сетах, в том числе под ноль Киз. Совсем нет уверенности в том, что вице-лидер мирового рейтинга в полуфинале одержит уверенную победу.

Но, конечно, на бумаге Швёнтек — фаворитка. Важен и мотивационный фактор, ведь она не просто защищает титул, но и отстаивает вторую позицию в мировом рейтинге. Сместить польку в случае победы над ней как раз может Гауфф.

Резюмируя, ждём довольно напряжённый матч, где инициатива наверняка будет переходить из рук в руки. Рискнем предположить, что минимум два десятка геймов соперницы отыграют.