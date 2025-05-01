Коко Гауфф — Ига Швентек, 1 мая: прогноз на полуфинал турнира в Мадриде

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В четверг, 1 мая, в полуфинале грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде встретятся американка Коко Гауфф и полька Ига Швёнтек. Анализируем коэффициенты на этот матч и выбираем лучшую ставку на противостояние теннисисток из топ-4.
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Дата / Время: 01.05.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «Caja Magica», Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Коко Гауфф (21 год, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Ига Швёнтек (23 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Элина Свитолина (Украина, 17)
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного грунтового, а также US Open 2023 года. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на Australian Open и грунтовых соревнованиях в Штутгарте. Всего в 2025 году одержала 18 побед при шести поражениях. На турнире в Мадриде уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.
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Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла пять турниров Большого шлема, а также еще 17 трофеев уровня WTA. 11 титулов, в том числе четыре «Ролан Гаррос» взяла на грунте. В 2025 году дошла до полуфинала на Australian Open, в Дохе и в Индиан-Уэллсе. Всего в сезоне одержала 26 побед при семи поражениях. Турнир в Мадриде выиграла в прошлом сезоне.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы ранее провели 14 официальных очных матчей. Гауфф все три победы одержала на харде, причем выиграла две последних встречи. Швёнтек забрала шесть матчей на харде и пять на грунте.
Букмекеры считают Швёнтек явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,53 на её победу и 2,65 на успех Гауфф.
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Последний очный матч спортсменок продлился 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,94 на ТБ (21,5) и 1,95 на ТМ (21,5).
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Базово Швёнтек всё же сильнее на грунте, что доказывает и статистика личных встреч на этом покрытии. Но в Мадриде польку порой штормит — это отражается в проигранных сетах, в том числе под ноль Киз. Совсем нет уверенности в том, что вице-лидер мирового рейтинга в полуфинале одержит уверенную победу.
Но, конечно, на бумаге Швёнтек — фаворитка. Важен и мотивационный фактор, ведь она не просто защищает титул, но и отстаивает вторую позицию в мировом рейтинге. Сместить польку в случае победы над ней как раз может Гауфф.
Резюмируя, ждём довольно напряжённый матч, где инициатива наверняка будет переходить из рук в руки. Рискнем предположить, что минимум два десятка геймов соперницы отыграют.
Партнерский проект