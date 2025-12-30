Салават Юлаев - Динамо Минск, прогноз на 30 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Минское «Динамо» очень мощно выступает в нынешнем сезоне, особенно на своем льду, и в настоящее время лидирует в таблице Западной конференции, имея на два-три матча меньше, чем у ближайших преследователей.

В декабре от белорусского клуба дважды пострадали московские одноклубники: за два заезда в Минск они получили в свои ворота 12 шайб - в ответ забросили в три раза меньше. Чуть подпортил команде Дмитрия Квартальнова домашнюю статистику СКА, выиграв - 4:1. Но глобально на позициях минчан эта неудача не отразилась.

«Салават Юлаев» проведет пятый матч подряд на своем льду. Из четырех предыдущих уфимцы два проиграли и столько же выиграли, причем с «Амуром» обменялись зеркальными по счету результатами - 2:4 и 4:2.

Обе команды играют достаточно результативно, а в последней игре года настроение у команд гарантированно будет приподнятое. Поэтому наш выбор на матч: обе забьют больше 1.5.