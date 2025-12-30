Ведомости
29 декабря 13:22

Салават Юлаев - Динамо Минск, прогноз на 30 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Крайне неудобный соперник для минчан
Валентин Васильев

Во вторник, 30 декабря, пройдут заключительные матчи 2025 года в Континентальной хоккейной лиге. В Уфе «Салават Юлаев» примет минское «Динамо». Выбираем перспективный вариант для пари на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Салават Юлаев» (Уфа)

30.12.2025, Вт

17:00 МСК

«Динамо» (Минск)

П1 - 3.15

Х - 4.20

П2 - 2.00

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «Уфа-Арена» (Уфа)

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Салават Юлаев» 2555138-80
«Динамо» (Минск)552580-138

Последние пять матчей «Салавата Юлаева»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.12.2025«Салават Юлаев»

2:1

«Северсталь»

КХЛ

25.12.2025«Салават Юлаев»

4:2

«Амур»

КХЛ

23.12.2025«Салават Юлаев»

2:4

«Амур»

КХЛ

20.12.2025«Салават Юлаев»

1:2

«Ак Барс»

КХЛ

18.12.2025«Северсталь»

1:2

«Салават Юлаев»

КХЛ

Последние пять матчей  «Динамо» Минск:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.12.2025«Динамо» Мн

5:3

«Динамо» М

КХЛ

26.12.2025«Динамо» Мн

1:4

СКА

КХЛ

23.12.2025«Динамо» Мн

7:1

«Динамо» М

КХЛ

21.12.2025«Динамо» Мн

7:2

«Лада»

КХЛ

18.12.2025«Автомобилист»

3:2 Б

«Динамо» Мн

КХЛ

Минское «Динамо» очень мощно выступает в нынешнем сезоне, особенно на своем льду, и в настоящее время лидирует в таблице Западной конференции, имея на два-три матча меньше, чем у ближайших преследователей.

В декабре от белорусского клуба дважды пострадали московские одноклубники: за два заезда в Минск они получили в свои ворота 12 шайб - в ответ забросили в три раза меньше. Чуть подпортил команде Дмитрия Квартальнова домашнюю статистику СКА, выиграв - 4:1.  Но глобально на позициях минчан эта неудача не отразилась.

«Салават Юлаев» проведет пятый матч подряд на своем льду. Из четырех предыдущих уфимцы два проиграли и столько же выиграли, причем с «Амуром» обменялись зеркальными по счету результатами - 2:4 и 4:2.

Обе команды играют достаточно результативно, а в последней игре года настроение у команд гарантированно будет приподнятое. Поэтому наш выбор на матч: обе забьют больше 1.5.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Прямая видеотрансляция игры запланирована на тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Потери

«Салават Юлаев»: нет

«Динамо» Минск: нет

Букмекерская контора PARI удвоит номинал успешной ставки на победу фаворита. На успех уфимской команды предлагается коэффициент 3.15, а на ничью - 4.20.

Кто выиграет в матче «Салават Юлаев» - «Динамо» Минск?

«Салават Юлаев» - крайне неудобный соперник для минчан. Уфимцы в этой паре побеждают в пять раз чаще (25-5)! Тем не менее эксперты отдают предпочтение в матче гостям.

Где купить билет на матч «Салават Юлаев» - «Динамо» Минск?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт уфимского клуба.

