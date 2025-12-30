Салават Юлаев - Динамо Минск, прогноз на 30 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
Во вторник, 30 декабря, пройдут заключительные матчи 2025 года в Континентальной хоккейной лиге. В Уфе «Салават Юлаев» примет минское «Динамо». Выбираем перспективный вариант для пари на игру.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «Уфа-Арена» (Уфа)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Салават Юлаев»
|25
|5
|5
|138-80
|«Динамо» (Минск)
|5
|5
|25
|80-138
Последние пять матчей «Салавата Юлаева»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.12.2025
|«Салават Юлаев»
2:1
«Северсталь»
КХЛ
|25.12.2025
|«Салават Юлаев»
4:2
«Амур»
КХЛ
|23.12.2025
|«Салават Юлаев»
2:4
«Амур»
КХЛ
|20.12.2025
|«Салават Юлаев»
1:2
«Ак Барс»
КХЛ
|18.12.2025
|«Северсталь»
1:2
«Салават Юлаев»
КХЛ
Последние пять матчей «Динамо» Минск:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.12.2025
|«Динамо» Мн
5:3
«Динамо» М
КХЛ
|26.12.2025
|«Динамо» Мн
1:4
СКА
КХЛ
|23.12.2025
|«Динамо» Мн
7:1
«Динамо» М
КХЛ
|21.12.2025
|«Динамо» Мн
7:2
«Лада»
КХЛ
|18.12.2025
|«Автомобилист»
3:2 Б
«Динамо» Мн
КХЛ
Минское «Динамо» очень мощно выступает в нынешнем сезоне, особенно на своем льду, и в настоящее время лидирует в таблице Западной конференции, имея на два-три матча меньше, чем у ближайших преследователей.
В декабре от белорусского клуба дважды пострадали московские одноклубники: за два заезда в Минск они получили в свои ворота 12 шайб - в ответ забросили в три раза меньше. Чуть подпортил команде Дмитрия Квартальнова домашнюю статистику СКА, выиграв - 4:1. Но глобально на позициях минчан эта неудача не отразилась.
«Салават Юлаев» проведет пятый матч подряд на своем льду. Из четырех предыдущих уфимцы два проиграли и столько же выиграли, причем с «Амуром» обменялись зеркальными по счету результатами - 2:4 и 4:2.
Обе команды играют достаточно результативно, а в последней игре года настроение у команд гарантированно будет приподнятое. Поэтому наш выбор на матч: обе забьют больше 1.5.
Прямая видеотрансляция игры запланирована на тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Салават Юлаев»: нет
«Динамо» Минск: нет
Букмекерская контора PARI удвоит номинал успешной ставки на победу фаворита. На успех уфимской команды предлагается коэффициент 3.15, а на ничью - 4.20.
«Салават Юлаев» - крайне неудобный соперник для минчан. Уфимцы в этой паре побеждают в пять раз чаще (25-5)! Тем не менее эксперты отдают предпочтение в матче гостям.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт уфимского клуба.