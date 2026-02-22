Салават Юлаев - Спартак, прогноз на 22 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
В воскресном расписании FONBET Континентальной хоккейной лиги обращает на себя внимание встреча в Уфе. В гости к «Салавату Юлаеву» едет «Спартак». Изучаем котировки профессионалов беттинга на игру в столице Башкортостана.
Турнир: FONBET чемпионат КХЛ
Стадион: «Уфа-Арена» (Уфа, Россия)
Получить до 15 000 рублей от FONBET
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Салават Юлаев»
|23
|5
|14
|124-104
|«Спартак»
|14
|5
|23
|104-124
Последние пять матчей «Салавата Юлаева»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.02.2026
|«Трактор»
0:6
|«Салават Юлаев»
КХЛ
|16.02.2026
|СКА
4:0
|«Салават Юлаев»
КХЛ
|13.02.2026
|«Салават Юлаев»
4:3 Б
|«Металлург»
КХЛ
|02.02.2026
|«Салават Юлаев»
2:1
|«Нефтехимик»
КХЛ
|31.01.2026
|«Салават Юлаев»
3:1
|«Торпедо»
КХЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.02.2026
|«Нефтехимик»
2:0
«Спартак»
КХЛ
|18.02.2026
|«Динамо» Мн
6:1
«Спартак»
КХЛ
|15.02.2026
|«Спартак»
4:3
«Динамо» Мн
КХЛ
|12.02.2026
|«Спартак»
0:2
ЦСКА
КХЛ
|10.02.2026
|«Спартак»
2:3
«Динамо» М
КХЛ
Спартаковцы занимают восьмое место в таблице. «Салават» идет пятым на «Востоке».
«Салават Юлаев» из пяти последних матчей выиграл четыре, тогда как «Спартак», наоборот, только раз победил. После 57 игр красно-белые занимают последнее «проходное» место в плей-офф - восьмое. На первый взгляд, ситуация для москвичей угрожающая. Однако преимущество в 13 очков над идущими девятыми «Шанхайскими Драконами» позволяет им особо не волноваться. Надо очень сильно постараться, чтобы за оставшийся до старта Кубка Гагарина месяц растратить такое преимущество. Тем более преследователь тоже постоянно теряет очки.
«Салават» тоже еще не обеспечил себе продолжение борьбы в плей-офф, но с высокой степень вероятности сделает это.
В прошлом сезоне команды схлестнулись в четвертьфинале Кубка Гагарина и растянули серию до семи матчей. Дальше прошел уфимский клуб.
Москвичи в этом году гораздо чаще играют «низовые» матчи (11 из 17). У «Салавата» таких игр в 2026-м чуть больше половины - 8 из 15. FONBET дает коэффициент 1.80 на тотал меньше 5.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|БЕТСИТИ
|До 100 тысяч рублей
|Приветственный
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Прямая видеотрансляция из Уфы запланирована на каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Аналитики FONBET установили близкие коэффициенты победу обеих команд. Успех москвичей котируется за 2.50, а уфимцев - на 0.10 ниже. Ничью можно взять за 4.30.
Аналитики ожидают конкурентную игру с равными шансами на успех. В личных встречах перевес пока на стороне уфимцев - 23 победы против 14 поражений. Пять раз команды доводили дело до послематчевых буллитов.
Билеты номиналом от 1 500 рублей доступны на официальном сайте уфимского клуба.