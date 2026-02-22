Салават Юлаев - Спартак, прогноз на 22 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Ведомости
В воскресном расписании FONBET Континентальной хоккейной лиги обращает на себя внимание встреча в Уфе. В гости к «Салавату Юлаеву» едет «Спартак».  Изучаем котировки профессионалов беттинга на игру в столице Башкортостана.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Салават Юлаев» (Уфа)  

22.02.2026, Вс

14:30 МСК

«Спартак» (Москва)  

П1 - 2.40

Х - 4.30

П2 - 2.50

Турнир: FONBET чемпионат КХЛ

Стадион: «Уфа-Арена» (Уфа, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Салават Юлаев»23514124-104
«Спартак»14523104-124

Последние пять матчей «Салавата Юлаева»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.02.2026«Трактор»

0:6

«Салават Юлаев»

КХЛ

16.02.2026СКА

4:0

«Салават Юлаев»

КХЛ

13.02.2026«Салават Юлаев»

4:3 Б

«Металлург»

КХЛ

02.02.2026«Салават Юлаев»

2:1

«Нефтехимик»

КХЛ

31.01.2026«Салават Юлаев»

3:1

«Торпедо»

КХЛ

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.02.2026«Нефтехимик»

2:0

«Спартак»

КХЛ

18.02.2026«Динамо» Мн

6:1

«Спартак»

КХЛ

15.02.2026«Спартак»

4:3

«Динамо» Мн

КХЛ

12.02.2026«Спартак»

0:2

ЦСКА

КХЛ

10.02.2026«Спартак»

2:3

«Динамо» М

КХЛ

Место в турнирной таблице

Спартаковцы занимают восьмое место в таблице. «Салават» идет пятым на «Востоке».

Прогноз на матч

«Салават Юлаев» из пяти последних матчей выиграл четыре, тогда как «Спартак», наоборот, только раз победил. После 57 игр  красно-белые  занимают последнее «проходное» место в плей-офф - восьмое. На первый взгляд, ситуация для москвичей угрожающая. Однако преимущество в 13 очков над идущими девятыми «Шанхайскими Драконами» позволяет им особо не волноваться. Надо очень сильно постараться, чтобы за оставшийся до старта Кубка Гагарина месяц растратить такое преимущество. Тем более преследователь тоже постоянно теряет очки. 

«Салават» тоже еще не обеспечил себе продолжение борьбы в плей-офф, но с высокой степень вероятности сделает это. 

В прошлом сезоне команды схлестнулись в четвертьфинале Кубка Гагарина и растянули серию до семи матчей. Дальше прошел уфимский клуб. 

Москвичи в этом году гораздо чаще играют «низовые» матчи (11 из 17). У «Салавата» таких игр в 2026-м чуть больше половины - 8 из 15. FONBET  дает коэффициент 1.80 на тотал меньше 5.5.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBET До 15 тысяч рублейПриветственный
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Прямая видеотрансляция из Уфы запланирована на каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

Аналитики FONBET  установили близкие коэффициенты победу обеих команд. Успех москвичей котируется за 2.50, а уфимцев - на 0.10 ниже. Ничью можно взять за 4.30.

Вопросы и ответы

Кто выиграет в матче «Салават Юлаев» - «Спартак?

Аналитики ожидают конкурентную игру с равными шансами на успех. В личных встречах перевес пока на стороне уфимцев - 23 победы против 14 поражений. Пять раз команды доводили дело до послематчевых буллитов.

Где купить билет на матч «Салават Юлаев» - «Спартак»?

Билеты номиналом от 1 500 рублей  доступны на официальном сайте уфимского клуба.

