Салават Юлаев - Спартак, прогноз на 22 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

«Салават Юлаев» из пяти последних матчей выиграл четыре, тогда как «Спартак», наоборот, только раз победил. После 57 игр красно-белые занимают последнее «проходное» место в плей-офф - восьмое. На первый взгляд, ситуация для москвичей угрожающая. Однако преимущество в 13 очков над идущими девятыми «Шанхайскими Драконами» позволяет им особо не волноваться. Надо очень сильно постараться, чтобы за оставшийся до старта Кубка Гагарина месяц растратить такое преимущество. Тем более преследователь тоже постоянно теряет очки.

«Салават» тоже еще не обеспечил себе продолжение борьбы в плей-офф, но с высокой степень вероятности сделает это.

В прошлом сезоне команды схлестнулись в четвертьфинале Кубка Гагарина и растянули серию до семи матчей. Дальше прошел уфимский клуб.