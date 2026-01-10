Людмила Самсонова – Джессика Пегула, 9 января: прогноз на четвертьфинал турнира в Брисбене

Четыре из шести очных матчей теннисисток не только продлились три сета, но и затянулись минимум на 26 геймов. Однако в двух других Пегула на харде разгромила Самсонову. И это красноречиво говорит о том, что американка всё же гораздо стабильнее. Она умеет забирать матчи на классе – за счет опыта, хладнокровия и универсальности.

Два трехсетовика Пегулы в Брисбене не должны смущать, Калинская и Ястремская – очень серьезные соперницы для ранних стадий. Так что базово американка действительно выглядит фавориткой. Вот только ожидать разгрома на старте сезона вряд ли стоит. Скорее, нас ждет очередной упорный матч между Пегулой и Самсоновой. Предположим, что он затянется минимум на пару десятков геймов.