Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



8 января 17:13ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Людмила Самсонова – Джессика Пегула, 9 января: прогноз на четвертьфинал турнира в Брисбене

Опытная американка справляется с тяжелой сеткой
Александр Бокулёв

В пятницу, 9 января, россиянка Людмила Самсонова встретится в четвертьфинале хардового турнира WTA-500 в Брисбене с американкой Джессикой Пегулой – шестой ракеткой мира. Кто продолжит борьбу за титул?

💰ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Дата / Время: 09.01.2026, не ранее 08:00 по московскому времени

Арена: Queensland Tennis Center, Корт №1 (Брисбен, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE

Турнирная сетка

Свернуть

Людмила Самсонова (27 лет, 17-я ракетка мира, 10-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Эмерсон Джонс (Австралия) – 6:4, 6:1
  • 3-й круг: Александра Саснович (Беларусь) – 6:4, 6:4

Джессика Пегула (31 год, 6-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Анна Калинская (Россия) – 6:2, 2:6, 6:4
  • 3-й круг: Даяна Ястремская (Украина) – 5:7, 6:2, 6:3

Победительница этого матча в полуфинале сыграет с сильнейшей из пары Мирра Андреева (Россия, 6) – Марта Костюк (Украина, 16)

Людмила Самсонова

Свернуть

Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде, в том числе трех хардовых. На соревнованиях в Брисбене уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Джессика Пегула

Свернуть

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла девять турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шесть хардовых. В прошлом сезоне впервые взяла титул на грунте (Чарльстон), также была сильнейшей на харде в Остине и на траве в Бад-Хомбурге. На турнире в Брисбене ранее не выступала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Соперницы ранее провели шесть официальных очных матчей. Обе встречи на траве выиграла Самсонова. Пегула трижды была сильнее на харде и один раз – на грунте.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают американку явной фавориткой. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,32 на ее победу и 3,40 на успех россиянки.

БОНУСЫ ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ FONBET

Ставки на тоталы

Свернуть

Четыре из шести очных матчей спортсменок продлились три сета. Сейчас компания FONBET дает коэффициент 1,90 и на ТБ (21,5), и на ТМ (21,5).

ПРОМОКОДЫ ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ FONBET

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа СамсоновойПобеда ПегулыТБ (21,5)ТМ (21,5)
FONBET3,401,321,901,90

Прогноз и ставка

Свернуть

Четыре из шести очных матчей теннисисток не только продлились три сета, но и затянулись минимум на 26 геймов. Однако в двух других Пегула на харде разгромила Самсонову. И это красноречиво говорит о том, что американка всё же гораздо стабильнее. Она умеет забирать матчи на классе – за счет опыта, хладнокровия и универсальности.

Два трехсетовика Пегулы в Брисбене не должны смущать, Калинская и Ястремская – очень серьезные соперницы для ранних стадий. Так что базово американка действительно выглядит фавориткой. Вот только ожидать разгрома на старте сезона вряд ли стоит. Скорее, нас ждет очередной упорный матч между Пегулой и Самсоновой. Предположим, что он затянется минимум на пару десятков геймов.  

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer355 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer355 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer49 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer171 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer80 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer355 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer355 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer355 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer355 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё