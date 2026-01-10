Людмила Самсонова – Джессика Пегула, 9 января: прогноз на четвертьфинал турнира в Брисбене

Партнерский проект
В пятницу, 9 января, россиянка Людмила Самсонова встретится в четвертьфинале хардового турнира WTA-500 в Брисбене с американкой Джессикой Пегулой – шестой ракеткой мира. Кто продолжит борьбу за титул?
Дата / Время: 09.01.2026, не ранее 08:00 по московскому времени
Арена: Queensland Tennis Center, Корт №1 (Брисбен, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE
Людмила Самсонова (27 лет, 17-я ракетка мира, 10-й номер посева)
Джессика Пегула (31 год, 6-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Победительница этого матча в полуфинале сыграет с сильнейшей из пары Мирра Андреева (Россия, 6) – Марта Костюк (Украина, 16)
Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде, в том числе трех хардовых. На соревнованиях в Брисбене уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла девять турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шесть хардовых. В прошлом сезоне впервые взяла титул на грунте (Чарльстон), также была сильнейшей на харде в Остине и на траве в Бад-Хомбурге. На турнире в Брисбене ранее не выступала.
Соперницы ранее провели шесть официальных очных матчей. Обе встречи на траве выиграла Самсонова. Пегула трижды была сильнее на харде и один раз – на грунте.
Букмекеры считают американку явной фавориткой. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,32 на ее победу и 3,40 на успех россиянки.
Четыре из шести очных матчей спортсменок продлились три сета. Сейчас компания FONBET дает коэффициент 1,90 и на ТБ (21,5), и на ТМ (21,5).
Четыре из шести очных матчей теннисисток не только продлились три сета, но и затянулись минимум на 26 геймов. Однако в двух других Пегула на харде разгромила Самсонову. И это красноречиво говорит о том, что американка всё же гораздо стабильнее. Она умеет забирать матчи на классе – за счет опыта, хладнокровия и универсальности.
Два трехсетовика Пегулы в Брисбене не должны смущать, Калинская и Ястремская – очень серьезные соперницы для ранних стадий. Так что базово американка действительно выглядит фавориткой. Вот только ожидать разгрома на старте сезона вряд ли стоит. Скорее, нас ждет очередной упорный матч между Пегулой и Самсоновой. Предположим, что он затянется минимум на пару десятков геймов.