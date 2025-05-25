Людмила Самсонова — Елена Рыбакина, 24 мая: прогноз на финал турнира в Страсбурге

Вновь ощущение, что букмекеры недооценивают Самсонову на этом турнире. Разница в котировках кажется слишком большой. Всё-таки Рыбакина уж точно не выглядит настолько сильнее в Страсбурге. А трехчасовой полуфинал с Хаддад-Майей точно забрал у казахстанки немало физических и моральных сил, что вдвойне важно в преддверии Открытого чемпионата Франции.

Если Самсонова удержит тот же уровень, что и в прошлых матчах, то наверняка как минимум не отпустит соперницу на старте встречи. А затем на Рыбакиной может сказаться та самая усталость, поэтому в быструю и уверенную её победу верится слабо. Да и личные встречи спортсменок, как правило, получаются конкурентными. Считаем, вполне можно попробовать заиграть плюсовую фору по геймам через Самсонову.