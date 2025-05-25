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24 мая 7:36ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Людмила Самсонова — Елена Рыбакина, 24 мая: прогноз на финал турнира в Страсбурге

Третья ракетка России против уроженки Москвы
Александр Бокулёв
Самсонова - Рыбакина
Самсонова - Рыбакина

В субботу, 24 мая, пройдет финал грунтового турнира WTA 500 во французском Страсбурге. За титул поспорят россиянка Людмила Самсонова и казахстанка Елена Рыбакина. Кто получит трофей в преддверии «Ролан Гаррос»?

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Дата / Время: 24.05.2025, не ранее 15:00 по московскому времени

Арена: Теннисный клуб Страсбурга, Корт имени Патрис Домингес (Страсбург, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Людмила Самсонова (26 лет, 19-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: Линда Носкова (Чехия) — 6:1, 7:5
  • 2-й круг: Диан Парри (Франция) — 6:4, 6:4
  • 1/4 финала: Паула Бадоса (Испания, 3) — 6:4, 3:6, 6:4
  • 1/2 финала: Даниэль Коллинз (США) — 6:4, 6:2

Елена Рыбакина (25 лет, 12-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Ван Синьюй (Китай) — 6:1, 6:3
  • 1/4 финала: Магда Линетт (Польша) — 7:5, 6:3
  • 1/2 финала: Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 9) — 7:6 (9:7), 1:6, 6:2

Людмила Самсонова

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Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде. На грунте не взяла ни одного титула. В нынешнем сезоне на харде дошла до полуфинала в Аделаиде, до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе, а на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала 14 побед при 11 поражениях. На турнире в Страсбурге ранее выступала только в прошлом сезоне и дошла до полуфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Елена Рыбакина

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Победительница восьми турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. На грунте взяла четыре титула. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Абу-Даби на харде, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала 22 победы при девяти поражениях. На Страсбурге последний раз выступала в 2020-м и тогда также вышла в финал.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели пять официальных очных матчей, все — на харде. Четыре первых встречи остались за Самсоновой, последнюю выиграла Рыбакина.

Ставки на исход

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Букмекеры считают казахстанку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,49 на её победу и 2,80 на успех россиянки.

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Ставки на тоталы

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Все очные матчи спортсменок продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,88 на ТБ (21,5) и 2,01 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СамсоновойПобеда РыбакинойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2,801,491,882,01

Прогноз и ставка

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Вновь ощущение, что букмекеры недооценивают Самсонову на этом турнире. Разница в котировках кажется слишком большой. Всё-таки Рыбакина уж точно не выглядит настолько сильнее в Страсбурге. А трехчасовой полуфинал с Хаддад-Майей точно забрал у казахстанки немало физических и моральных сил, что вдвойне важно в преддверии Открытого чемпионата Франции.

Если Самсонова удержит тот же уровень, что и в прошлых матчах, то наверняка как минимум не отпустит соперницу на старте встречи. А затем на Рыбакиной может сказаться та самая усталость, поэтому в быструю и уверенную её победу верится слабо. Да и личные встречи спортсменок, как правило, получаются конкурентными. Считаем, вполне можно попробовать заиграть плюсовую фору по геймам через Самсонову.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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