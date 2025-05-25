Людмила Самсонова — Елена Рыбакина, 24 мая: прогноз на финал турнира в Страсбурге

Партнерский проект
В субботу, 24 мая, пройдет финал грунтового турнира WTA 500 во французском Страсбурге. За титул поспорят россиянка Людмила Самсонова и казахстанка Елена Рыбакина. Кто получит трофей в преддверии «Ролан Гаррос»?
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 24.05.2025, не ранее 15:00 по московскому времени
Арена: Теннисный клуб Страсбурга, Корт имени Патрис Домингес (Страсбург, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Людмила Самсонова (26 лет, 19-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Елена Рыбакина (25 лет, 12-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде. На грунте не взяла ни одного титула. В нынешнем сезоне на харде дошла до полуфинала в Аделаиде, до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе, а на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала 14 побед при 11 поражениях. На турнире в Страсбурге ранее выступала только в прошлом сезоне и дошла до полуфинала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Победительница восьми турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. На грунте взяла четыре титула. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Абу-Даби на харде, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала 22 победы при девяти поражениях. На Страсбурге последний раз выступала в 2020-м и тогда также вышла в финал.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы провели пять официальных очных матчей, все — на харде. Четыре первых встречи остались за Самсоновой, последнюю выиграла Рыбакина.
Букмекеры считают казахстанку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,49 на её победу и 2,80 на успех россиянки.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Все очные матчи спортсменок продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,88 на ТБ (21,5) и 2,01 на ТМ (21,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Вновь ощущение, что букмекеры недооценивают Самсонову на этом турнире. Разница в котировках кажется слишком большой. Всё-таки Рыбакина уж точно не выглядит настолько сильнее в Страсбурге. А трехчасовой полуфинал с Хаддад-Майей точно забрал у казахстанки немало физических и моральных сил, что вдвойне важно в преддверии Открытого чемпионата Франции.
Если Самсонова удержит тот же уровень, что и в прошлых матчах, то наверняка как минимум не отпустит соперницу на старте встречи. А затем на Рыбакиной может сказаться та самая усталость, поэтому в быструю и уверенную её победу верится слабо. Да и личные встречи спортсменок, как правило, получаются конкурентными. Считаем, вполне можно попробовать заиграть плюсовую фору по геймам через Самсонову.
Партнерский проект