Леон Сатурн — Broke Boys, 11 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Игра на фоне массового отравления в медиакоманде
Александр Бокулёв

В четверг, 11 сентября, «Broke Boys» проведут третий матч в FONBET Кубке России по футболу сезона-2025/26. Подмосковная медиакоманда в рамках 1/64 финала встретится в Раменском с местным «Леон Сатурном». Кто пройдет дальше? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Леон Сатурн» (Раменское, Московская область)

11.09.2025, Чт

19:30 МСК

«Broke Boys» (Одинцово, Московская область)

П1 - 3,35

Х - 3,00

П2 - 2,20

Турнир: Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/64 финала

Стадион: «Леон Арена» (Раменское, Московская область, Россия)

Судьи: Сергей Осипов (главный), Марсель Гатауллин, Илья Минин (ассистенты), Даниил Сутковой (резервный)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не проводили очных встреч.

Последние пять игр «Сатурна»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.09.2025«Леон Сатурн»

2:2

«Звезда»

Leon-Вторая лига Б

31.08.2025«Енисей-2»

0:0

«Леон Сатурн»

Leon-Вторая лига Б

24.08.2025«Леон Сатурн»

0:2

«Балтика-2»

Leon-Вторая лига Б

20.08.2025«Динамо» (Брянск)

0:0 (2:3 пен.)

«Леон Сатурн»

FONBET Кубок России

17.08.2025«Торпедо» (Владимир)

2:0

«Леон Сатурн»

Leon-Вторая лига Б

Последние пять игр «Broke Boys»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.09.2025«Broke Boys»

2:1

«КубГУ»

Кубок Alma Mater

30.08.2025«Broke Boys»

1:1 (0:2 бул.)

«2Drots»

Кубок Лиги

21.08.2025«Авангард»

1:2

«Broke Boys»

FONBET Кубок России

06.08.2025«Broke Boys»

3:2

«Орёл»

FONBET Кубок России

14.07.2025«Спартак» (Нальчик)

2:1

«Broke Boys»

Товарищеский матч

Прогноз на матч

Свернуть

Ситуация с массовым отравлением в «Broke Boys» сделала эту встречу ещё более сложной для прогноза. В команде обещали выставить сильнейший из возможных составов, но пока так и нет информации, насколько он будет оптимальным.

Вряд ли в таких обстоятельствах нас ждет яркий футбол. К тому же у «Сатурна» есть проблемы с обороной (в восьми из десяти последних матчей пропускали минимум по разу), поэтому хозяева наверняка постараются снизить риски и максимально осторожно играть в защите. Полагаем, не стоит ожидать более трех голов в предстоящей встрече.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Сатурном» и «Broke Boys» будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видео, Full HDБесплатно
FONBETВидеоРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

В преддверии матча стало известно о массовом отравлении в «Broke Boys». Список пострадавших и их актуальное состояние не разглашается, поэтому предсказать ориентировочные составы не представляется возможным.

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК FONBET дают высокие коэффициенты на все три исхода основного времени. Поставить на победу «Broke Boys» можно с котировкой 2,20. Ничья и выигрыш «Сатурна» идут за 3,00 и 3,35 соответственно.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Леон Сатурн» — «Broke Boys»?

Титульный букмекер Кубка России по футболу на момент публикации не предложил линию на точный счет.

Будет ли серия пенальти в матче «Леон Сатурн» — «Broke Boys Белгород»?

Такой сценарий возможен, если соперники не выявят сильнейшего в основное время.

Где смотреть матч «Леон Сатурн» — «Broke Boys»?

Прямая бесплатная трансляция этой игры будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».

Сыграет ли в матче Фёдор Смолов?

Накануне встречи стало известно, что полиция завела уголовное дело на бывшего нападающего сборной России из-за драки в «Кофемании» в мае. Однако его участие в матче с «Сатурном» по-прежнему ожидается. Также «Broke Boys» анонсировали, что сыграет другой экс-форвард сборной России Ари.

