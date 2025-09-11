Леон Сатурн — Broke Boys, 11 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
В четверг, 11 сентября, «Broke Boys» проведут третий матч в FONBET Кубке России по футболу сезона-2025/26. Подмосковная медиакоманда в рамках 1/64 финала встретится в Раменском с местным «Леон Сатурном». Кто пройдет дальше?
Турнир: Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/64 финала
Стадион: «Леон Арена» (Раменское, Московская область, Россия)
Судьи: Сергей Осипов (главный), Марсель Гатауллин, Илья Минин (ассистенты), Даниил Сутковой (резервный)
История матчей:
Ранее команды не проводили очных встреч.
Последние пять игр «Сатурна»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.09.2025
|«Леон Сатурн»
2:2
«Звезда»
Leon-Вторая лига Б
|31.08.2025
|«Енисей-2»
0:0
«Леон Сатурн»
Leon-Вторая лига Б
|24.08.2025
|«Леон Сатурн»
0:2
«Балтика-2»
Leon-Вторая лига Б
|20.08.2025
|«Динамо» (Брянск)
0:0 (2:3 пен.)
«Леон Сатурн»
FONBET Кубок России
|17.08.2025
|«Торпедо» (Владимир)
2:0
«Леон Сатурн»
Leon-Вторая лига Б
Последние пять игр «Broke Boys»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.09.2025
|«Broke Boys»
2:1
«КубГУ»
Кубок Alma Mater
|30.08.2025
|«Broke Boys»
1:1 (0:2 бул.)
«2Drots»
Кубок Лиги
|21.08.2025
|«Авангард»
1:2
«Broke Boys»
FONBET Кубок России
|06.08.2025
|«Broke Boys»
3:2
«Орёл»
FONBET Кубок России
|14.07.2025
|«Спартак» (Нальчик)
2:1
«Broke Boys»
Товарищеский матч
Ситуация с массовым отравлением в «Broke Boys» сделала эту встречу ещё более сложной для прогноза. В команде обещали выставить сильнейший из возможных составов, но пока так и нет информации, насколько он будет оптимальным.
Вряд ли в таких обстоятельствах нас ждет яркий футбол. К тому же у «Сатурна» есть проблемы с обороной (в восьми из десяти последних матчей пропускали минимум по разу), поэтому хозяева наверняка постараются снизить риски и максимально осторожно играть в защите. Полагаем, не стоит ожидать более трех голов в предстоящей встрече.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Сатурном» и «Broke Boys» будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видео, Full HD
|Бесплатно
|FONBET
|Видео
|Регистрация
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
В преддверии матча стало известно о массовом отравлении в «Broke Boys». Список пострадавших и их актуальное состояние не разглашается, поэтому предсказать ориентировочные составы не представляется возможным.
Аналитики БК FONBET дают высокие коэффициенты на все три исхода основного времени. Поставить на победу «Broke Boys» можно с котировкой 2,20. Ничья и выигрыш «Сатурна» идут за 3,00 и 3,35 соответственно.
Титульный букмекер Кубка России по футболу на момент публикации не предложил линию на точный счет.
Такой сценарий возможен, если соперники не выявят сильнейшего в основное время.
Прямая бесплатная трансляция этой игры будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».
Накануне встречи стало известно, что полиция завела уголовное дело на бывшего нападающего сборной России из-за драки в «Кофемании» в мае. Однако его участие в матче с «Сатурном» по-прежнему ожидается. Также «Broke Boys» анонсировали, что сыграет другой экс-форвард сборной России Ари.