Саудовская Аравия – Уругвай, 16 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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В ночь на вторник, 16 июня, по московскому времени выступление на чемпионате мира начнут сборные Саудовской Аравии и Уругвая. Они попали в группу Н вместе с Испанией и Кабо-Верде.
Очный матч саудовцы и уругвайцы проведут на «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс (США). Их последняя встреча пришлась на ЧМ-2018 в России, где обе команды выступали в одной группе с хозяевами. Тогда в Ростове-на-Дону уругвайцы обыграли саудовцев со счетом 1:0. Разбираемся, ждать ли подобного результата на этот раз.
Сборная Саудовской Аравии – хозяйка чемпионата мира 2034 г. и привычный участник этих турниров в XXI веке. Но групповой этап команда прошла лишь раз – ещё в прошлом столетии, на ЧМ-1994, где вылетела в 1/8 финала. На последних двух чемпионатах мира саудовцы одержали по одной победе при двух поражениях. В мае и июне эта команда успела провести три товарищеских матча, и все завершились разными исходами.
В рейтинге ФИФА сборная Саудовской Аравии перед стартом на ЧМ занимает 61-е место – это седьмой показатель для представителей Азиатской конфедерации футбола.
Последние пять матчей сборной Саудовской Аравии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.06.2026
|Саудовская Аравия
0:0
Сенегал
Товарищеский матч
|06.06.2026
|Пуэрто-Рико
0:3
Саудовская Аравия
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Эквадор
2:1
Саудовская Аравия
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Сербия
2:1
Саудовская Аравия
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Саудовская Аравия
0:4
Египет
Товарищеский матч
Сборная Уругвая – двукратный чемпион мира (1930 и 1950). На ЧМ-2010 команда заняла четвертое место, а затем еще дважды выходила в плей-офф, но на прошлом турнире в Катаре-2022 вылетела после группового этапа. В 2024 г. уругвайцы впервые за 13 лет выиграли медали Кубка Америки – бронзовые. А на следующем ЧМ в 2030 г. эта страна будет в числе принимающих.
Последнюю международную паузу для товарищеских матчей сборная Уругвая пропустила. Таким образом, команда не проводила игр с марта. А в рейтинге ФИФА она располагается на 16-й позиции – из Южной Америки выше только Аргентина, Бразилия и Колумбия.
Последние пять матчей сборной Уругвая:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.03.2026
|Алжир
0:0
Уругвай
Товарищеский матч
|28.03.2026
|Англия
1:1
Уругвай
Товарищеский матч
|19.11.2025
|США
5:1
Уругвай
Товарищеский матч
|16.11.2025
|Мексика
0:0
Уругвай
Товарищеский матч
|13.10.2025
|Узбекистан
1:2
Уругвай
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Саудовская Аравия
|1
|1
|1
|4-4
|Уругвай
|1
|1
|1
|4-4
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Саудовской Аравии и Уругвая: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Коэффициенты букмекеров однозначно говорят о том, что сборная Уругвая – фаворит. При этом котировки на ее победу нельзя назвать мизерными, а потому есть смысл в классическом пари на исход. Подбор игроков у уругвайцев действительно серьезнее, плюс в составе есть настоящие звезды с опытом выступлений за топ-клубы. Winline предлагает коэффициент 1,47 на победу южноамериканцев.
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Сбалансированный. Сборная Уругвая исторически славится крепкой обороной. У этой команды в любом поколении находятся защитники высочайшего мирового уровня. Вот и в квалификации к ЧМ-2026 она пропустила только 12 мячей в 18 матчах. Саудовцев же нельзя назвать атакующей командой. В элитной фазе отборочного цикла они за 12 встреч отметились 10 голами.
С уругвайцами же азиатская сборная наверняка будет действовать вторым номером и порой откровенно закрываться в обороне. При таких раскладах всё может решить один гол, поэтому комбинация из П2 с ТМ (3,5) кажется интересным вариантом.
Рискованный. Исходя из сказанного выше, вполне можно допустить, что сборная Саудовской Аравии так и не отметится первым голом на ЧМ в стартовом туре. Где-то скажется чрезмерный акцент на обороне, где-то подведут мастерство и опыт исполнителей в сочетании с качественной защитой соперника. Коэффициенты на «сухую» победу уругвайцев выше двух, а это интересно.
Логика повествования подсказывает, что варианты с 1:0 или 2:0 в пользу сборной Уругвая – наиболее очевидные. Действительно, букмекеры считают именно такие исходы самыми вероятными. Winline оценивает минимальную победу уругвайцев коэффициентом 5,20, а счет 2:0 в их пользу идет за 5,40.
Ожидаемый счет – 1:0 в пользу Уругвая.