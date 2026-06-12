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Саудовская Аравия – Уругвай, 16 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Не ждем обилия голов?
Александр Бокулёв
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Саудовская Аравия – Уругвай

Команды

16 июня 2026 (01:00) МСК

Начало

Стадион «Хард Рок Стэдиум» (Майами-Гарденс, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Победа Уругвая + Тотал меньше 3,5
Прогноз

1,98
Коэффициент

Марафон
5/5Рейтинг
30000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Саудовская Аравия – Уругвай
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Саудовская Аравия – Уругвай

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В ночь на вторник, 16 июня, по московскому времени выступление на чемпионате мира начнут сборные Саудовской Аравии и Уругвая. Они попали в группу Н вместе с Испанией и Кабо-Верде.

Очный матч саудовцы и уругвайцы проведут на «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс (США). Их последняя встреча пришлась на ЧМ-2018 в России, где обе команды выступали в одной группе с хозяевами. Тогда в Ростове-на-Дону уругвайцы обыграли саудовцев со счетом 1:0. Разбираемся, ждать ли подобного результата на этот раз.

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline7,604,601,471,981,82
Марафон7,904,401,452,001,83
БЕТСИТИ7,704,401,462,001,82

Саудовская Аравия

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Сборная Саудовской Аравии – хозяйка чемпионата мира 2034 г. и привычный участник этих турниров в XXI веке. Но групповой этап команда прошла лишь раз – ещё в прошлом столетии, на ЧМ-1994, где вылетела в 1/8 финала. На последних двух чемпионатах мира саудовцы одержали по одной победе при двух поражениях. В мае и июне эта команда успела провести три товарищеских матча, и все завершились разными исходами.

В рейтинге ФИФА сборная Саудовской Аравии перед стартом на ЧМ занимает 61-е место – это седьмой показатель для представителей Азиатской конфедерации футбола.

Последние пять матчей сборной Саудовской Аравии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.06.2026Саудовская Аравия

0:0

Сенегал

Товарищеский матч

06.06.2026Пуэрто-Рико

0:3

Саудовская Аравия

Товарищеский матч

31.05.2026Эквадор

2:1

Саудовская Аравия

Товарищеский матч

31.03.2026Сербия

2:1

Саудовская Аравия

Товарищеский матч

27.03.2026Саудовская Аравия

0:4

Египет

Товарищеский матч

Уругвай

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Сборная Уругвая – двукратный чемпион мира (1930 и 1950). На ЧМ-2010 команда заняла четвертое место, а затем еще дважды выходила в плей-офф, но на прошлом турнире в Катаре-2022 вылетела после группового этапа. В 2024 г. уругвайцы впервые за 13 лет выиграли медали Кубка Америки – бронзовые. А на следующем ЧМ в 2030 г. эта страна будет в числе принимающих.

Последнюю международную паузу для товарищеских матчей сборная Уругвая пропустила. Таким образом, команда не проводила игр с марта. А в рейтинге ФИФА она располагается на 16-й позиции – из Южной Америки выше только Аргентина, Бразилия и Колумбия.

Последние пять матчей сборной Уругвая:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.03.2026Алжир

0:0

Уругвай

Товарищеский матч

28.03.2026Англия

1:1

Уругвай

Товарищеский матч

19.11.2025США

5:1

Уругвай

Товарищеский матч

16.11.2025Мексика

0:0

Уругвай

Товарищеский матч

13.10.2025Узбекистан

1:2

Уругвай

Товарищеский матч

Личные встречи

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История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Саудовская Аравия 1114-4
Уругвай 1114-4

Прогнозы на матч

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Мы подготовили три варианта прогноза на матч Саудовской Аравии и Уругвая: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Коэффициенты букмекеров однозначно говорят о том, что сборная Уругвая – фаворит. При этом котировки на ее победу нельзя назвать мизерными, а потому есть смысл в классическом пари на исход. Подбор игроков у уругвайцев действительно серьезнее, плюс в составе есть настоящие звезды с опытом выступлений за топ-клубы. Winline предлагает коэффициент 1,47 на победу южноамериканцев.

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Сбалансированный. Сборная Уругвая исторически славится крепкой обороной. У этой команды в любом поколении находятся защитники высочайшего мирового уровня. Вот и в квалификации к ЧМ-2026 она пропустила только 12 мячей в 18 матчах. Саудовцев же нельзя назвать атакующей командой. В элитной фазе отборочного цикла они за 12 встреч отметились 10 голами. 

С уругвайцами же азиатская сборная наверняка будет действовать вторым номером и порой откровенно закрываться в обороне. При таких раскладах всё может решить один гол, поэтому комбинация из П2 с ТМ (3,5) кажется интересным вариантом.

Рискованный. Исходя из сказанного выше, вполне можно допустить, что сборная Саудовской Аравии так и не отметится первым голом на ЧМ в стартовом туре. Где-то скажется чрезмерный акцент на обороне, где-то подведут мастерство и опыт исполнителей в сочетании с качественной защитой соперника. Коэффициенты на «сухую» победу уругвайцев выше двух, а это интересно.

Прогноз на точный счет

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Логика повествования подсказывает, что варианты с 1:0 или 2:0 в пользу сборной Уругвая – наиболее очевидные. Действительно, букмекеры считают именно такие исходы самыми вероятными. Winline оценивает минимальную победу уругвайцев коэффициентом 5,20, а счет 2:0 в их пользу идет за 5,40.

Ожидаемый счет – 1:0 в пользу Уругвая.

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