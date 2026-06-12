Саудовская Аравия – Уругвай, 16 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Саудовской Аравии и Уругвая: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Коэффициенты букмекеров однозначно говорят о том, что сборная Уругвая – фаворит. При этом котировки на ее победу нельзя назвать мизерными, а потому есть смысл в классическом пари на исход. Подбор игроков у уругвайцев действительно серьезнее, плюс в составе есть настоящие звезды с опытом выступлений за топ-клубы. Winline предлагает коэффициент 1,47 на победу южноамериканцев.

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Сбалансированный. Сборная Уругвая исторически славится крепкой обороной. У этой команды в любом поколении находятся защитники высочайшего мирового уровня. Вот и в квалификации к ЧМ-2026 она пропустила только 12 мячей в 18 матчах. Саудовцев же нельзя назвать атакующей командой. В элитной фазе отборочного цикла они за 12 встреч отметились 10 голами.

С уругвайцами же азиатская сборная наверняка будет действовать вторым номером и порой откровенно закрываться в обороне. При таких раскладах всё может решить один гол, поэтому комбинация из П2 с ТМ (3,5) кажется интересным вариантом.

Рискованный. Исходя из сказанного выше, вполне можно допустить, что сборная Саудовской Аравии так и не отметится первым голом на ЧМ в стартовом туре. Где-то скажется чрезмерный акцент на обороне, где-то подведут мастерство и опыт исполнителей в сочетании с качественной защитой соперника. Коэффициенты на «сухую» победу уругвайцев выше двух, а это интересно.