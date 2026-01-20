Сенегал – Марокко, 18 января: где смотреть финальный матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 18 января, будет сыгран заключительный матч на 35-м Кубке африканских наций по футболу. В финале турнира впервые сойдутся сборные Сенегала и Марокко. Рассказываем о самых интересных коэффициентах и вариантах для ставки на противостояние в Рабате.
Турнир: Кубок африканских наций, финал
Стадион: «Принц Мула Абдулла» (Рабат, Марокко)
Судьи: еще не определены
Получить до 25 000 рублей от «Марафона»
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Сенегал
|5
|6
|14
|13-31
|Марокко
|14
|6
|5
|31-13
Последние пять игр сборной Сенегала:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.2026
|Сенегал
1:0
Египет
Кубок африканских наций
|09.01.2026
|Мали
0:1
Сенегал
Кубок африканских наций
|03.01.2026
|Сенегал
3:1
Судан
Кубок африканских наций
|30.12.2025
|Бенин
0:3
Сенегал
Кубок африканских наций
|27.12.2025
|Сенегал
1:1
ДР Конго
Кубок африканских наций
Последние пять игр сборной Марокко:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.2026
|Нигерия
0:0, пен. 3:4
Марокко
Кубок африканских наций
|09.01.2026
|Камерун
0:2
Марокко
Кубок африканских наций
|04.11.2026
|Марокко
1:0
Танзания
Кубок африканских наций
|29.12.2025
|Замбия
0:3
Марокко
Кубок африканских наций
|26.12.2025
|Марокко
1:1
Мали
Кубок африканских наций
Матч за третье место
17.01.2026. 19:00. Египет - Нигерия
Финал
18.01.2026. 22:00. Сенегал – Марокко
Обе команды не относятся к числу традиционных фаворитов первенства Черного континента. И те, и другие всего по разу праздновали успех на турнире, причем марокканцы - ровно полстолетия назад. У Сенегала воспоминания от триумфе на КАН более свежие - от 2021 года. На фоне семи титулов Египта или пяти Камеруна достижения нынешних финалистов в историческом масштабе еще выглядят достаточно скромно. Поэтому для обоих предстоящий финал - грандиозное событие. И настрой на него со стороны футболистов будет соответствующий - запредельный.
Сборная Сенегала много забивала на ранних стадиях турнира - по три мяча Ботсване, Бенину и Судану. Но ближе к решающему сражению включила режим сверхнадежности: в четвертьфинале и полуфинале парням Пап Тьява хватило для успеха одного забитого мяча.
Марокканцы же в принципе превыше всех ценностей в футболе ставят надежную оборону. За шесть матчей Кубка хозяева турнира пропустили всего один мяч! Обмен же голами - для обеих сборных редкость: за 10 игр - всего по два случая. Полагаем, что и в воскресенье как минимум один из нулей на табло сохранится до финального свистка.
Прогноз: обе забьют - нет.
«МАРАФОН» котирует этот вариант за 1.68.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«МАРАФОН»
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
Прямую трансляцию встречи в Рабате проведет сервис Okko Sport.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«МАРАФОН»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
Сенегал: нет
Марокко: Оунахи, Сес (оба - травмы)
Эксперты «МАРАФОН» оценили вероятность победы хозяев Кубка Африки в основное время солидным коэффициентом 2.34. На Сенегал он еще выше - 3.56. Ничейный результат по итогам 90 минут котируется за 3.05.
Букмекеры отдают предпочтение в паре марокканской команде. Год назад эти команды встречались в полуфинале КАН. Основное время не выявило победителя (1:1), а в серии пенальти удачливее оказались марокканцы.
Коэффициент 2.53 на тотал больше 2.5 наводит скорее на отрицательный ответ, чем на положительный.
Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта».
Бесплатно за ходом матча можно следить на ресурсах легальных букмекеров.