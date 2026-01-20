Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



15 января 15:22ГлавнаяПрогнозыФутболКубок африканских наций

Сенегал – Марокко, 18 января: где смотреть финальный матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Хозяева турнира возьмут первый трофей за 50 лет?
Валентин Васильев

В воскресенье, 18 января, будет сыгран заключительный матч на 35-м Кубке африканских наций по футболу. В финале турнира впервые сойдутся сборные Сенегала и Марокко.  Рассказываем о самых интересных коэффициентах и вариантах для ставки на противостояние в Рабате.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сенегал

Место в рейтинге ФИФА: 19

18.01.2026, Вс

22:00 МСК

Марокко

Место в рейтинге ФИФА: 11

П1 - 3.56

Х - 3.05

П2 - 2.34

Турнир: Кубок африканских наций, финал

Стадион: «Принц Мула Абдулла»  (Рабат, Марокко)

Судьи: еще не определены

Получить до 25 000 рублей от «Марафона»

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Сенегал561413-31
Марокко146531-13

Последние пять игр сборной Сенегала:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.2026Сенегал

1:0

Египет

Кубок африканских наций

09.01.2026Мали

0:1

Сенегал

Кубок африканских наций

03.01.2026Сенегал

3:1

Судан

Кубок африканских наций

30.12.2025Бенин

0:3

Сенегал

Кубок африканских наций

27.12.2025Сенегал

1:1

ДР Конго

Кубок африканских наций

Последние пять игр сборной Марокко:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.2026Нигерия

0:0, пен. 3:4

Марокко

Кубок африканских наций

09.01.2026Камерун

0:2

Марокко

Кубок африканских наций

04.11.2026Марокко

1:0

Танзания

Кубок африканских наций

29.12.2025Замбия

0:3

Марокко

Кубок африканских наций

26.12.2025Марокко

1:1

Мали

Кубок африканских наций

Календарь игр

Свернуть

Матч за третье место

17.01.2026.  19:00.   Египет - Нигерия

 Финал

18.01.2026.  22:00. Сенегал – Марокко

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды не относятся к числу традиционных фаворитов первенства Черного континента. И те, и другие всего по разу праздновали успех на турнире, причем марокканцы - ровно полстолетия назад. У Сенегала воспоминания от триумфе на КАН более свежие - от 2021 года. На фоне семи титулов Египта или пяти Камеруна достижения нынешних финалистов в историческом масштабе еще выглядят достаточно скромно. Поэтому для обоих предстоящий финал - грандиозное событие. И настрой на него со стороны футболистов будет соответствующий - запредельный. 

Сборная Сенегала много забивала на ранних стадиях турнира - по три мяча Ботсване, Бенину и Судану. Но ближе к решающему сражению включила режим сверхнадежности: в четвертьфинале и полуфинале парням Пап Тьява хватило для успеха одного забитого мяча.

 Марокканцы же в принципе превыше всех ценностей в футболе ставят надежную оборону. За шесть матчей Кубка хозяева турнира пропустили всего один мяч! Обмен же голами - для обеих сборных редкость: за 10 игр - всего по два случая. Полагаем, что и в воскресенье как минимум один из нулей на табло сохранится до финального свистка. 

Прогноз: обе забьют - нет.

«МАРАФОН» котирует этот вариант за 1.68.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Свернуть

Прямую трансляцию встречи в Рабате проведет сервис Okko Sport.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«МАРАФОН»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

Сенегал: нет

Марокко: Оунахи, Сес (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты «МАРАФОН» оценили вероятность победы хозяев Кубка Африки в основное время солидным коэффициентом 2.34. На Сенегал он еще выше - 3.56. Ничейный результат по итогам 90 минут котируется за 3.05.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче Сенегал - Марокко?

Букмекеры отдают предпочтение в паре марокканской команде. Год назад эти команды встречались в полуфинале КАН. Основное время не выявило победителя (1:1), а в серии пенальти удачливее оказались марокканцы.

В матче Сенегал - Марокко будет много голов?

Коэффициент 2.53 на тотал больше 2.5 наводит скорее на отрицательный ответ, чем на положительный.

Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта». 

Где бесплатно смотреть Сенегал - Марокко?

Бесплатно за ходом матча можно следить на ресурсах легальных букмекеров.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer38 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer160 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё