Сенегал – Марокко, 18 января: где смотреть финальный матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Обе команды не относятся к числу традиционных фаворитов первенства Черного континента. И те, и другие всего по разу праздновали успех на турнире, причем марокканцы - ровно полстолетия назад. У Сенегала воспоминания от триумфе на КАН более свежие - от 2021 года. На фоне семи титулов Египта или пяти Камеруна достижения нынешних финалистов в историческом масштабе еще выглядят достаточно скромно. Поэтому для обоих предстоящий финал - грандиозное событие. И настрой на него со стороны футболистов будет соответствующий - запредельный.

Сборная Сенегала много забивала на ранних стадиях турнира - по три мяча Ботсване, Бенину и Судану. Но ближе к решающему сражению включила режим сверхнадежности: в четвертьфинале и полуфинале парням Пап Тьява хватило для успеха одного забитого мяча.

Марокканцы же в принципе превыше всех ценностей в футболе ставят надежную оборону. За шесть матчей Кубка хозяева турнира пропустили всего один мяч! Обмен же голами - для обеих сборных редкость: за 10 игр - всего по два случая. Полагаем, что и в воскресенье как минимум один из нулей на табло сохранится до финального свистка.

Прогноз: обе забьют - нет.

«МАРАФОН» котирует этот вариант за 1.68.