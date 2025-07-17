Франсиско Серундоло — Мариано Навоне, 17 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Бостаде

Партнерский проект
Во втором круге мужского одиночного турнира в немецком Гамбурге свой первый матч сыграет первый номер посева - Франсиско Серундоло. Соперником 20-й ракетки мира из Аргентины в борьбе за выход в четвертьфинал станет его соотечественник Мариано Навоне, входящий в топ-100 АТР. Присматриваемся к привлекательным коэффициентам и оцениваем шансы конкурентов.
Получить 2 000 рублей от «Бетсити»
Дата / Время: 17.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Бостад Теннис Стэдиум».
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Франсиско Серундоло (26 лет, 20-я ракетка мира)
Мариано Навоне (24 года, 75-я ракетка мира)
Победитель трех турниров АТР в одиночном разряде. Профессионал с 2018 года. Максимальное место в мировом мужском рейтинге - 18.
В 2025 году провел 42 матча: 27 побед - 15 поражений. Финалист турнира в Буэнос-Айресе (грунт). Полуфиналист турниров в Мадриде (грунт), Мюнхене (грунт), Сантьяго (грунт). Четвертьфиналист турниров в Майми (хард), Индиан-Уэллсе (хард), Рио-де-Жанейро (грунт).
На Уимблдоне уступил в первом круге португальцу Нуну Боргешу. На «Ролан Гаррос» вылетел в первом раунде. На Australian Open в третьем круге уступил 8-й ракетке турнира - Алексу де Минору.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
В 2023 году Навоне выиграл пять титулов ATP Challenger в одиночном разряде. Наивысшее место в мировом мужском рейтинге - 29. Побед в турнирах АТР не одерживал. Профессионал с 2021 года.
В текущем сезоне провел 31 матч, имея практически равный баланс побед и поражений - 15:16. Четвертьфиналист турнира в Буэнос-Айресе (грунт).
На Уимблдоне проиграл во втором круге испанцу Педро Мартинесу-Портеро. На «Ролан Гаррос» в третьем раунде уступил восьмой ракетке турнира - Лоренцо Музетти. На Australian Open вылетел в первом круге, уступив 15-й ракетке мира - Джеку Дрейперу.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Землякам доводилось лишь однажды выходить друг против друга на корт в турнирах АТР. В прошлом году в четвертьфинале турнира в Бухаресте (грунт) Навоне взял вверх в трех сетах - 5:7, 6:4, 7:5.
Эксперты считают, что чуть больше шансов на успех у старшего по рейтингу аргентинца. На победу Серундоло ставки принимаются с коэффициентом 1.75. На Навоне заключить пари предложено за 2.08.
На тотал больше 22.5 и тотал меньше 22.5 букмекер предлагает одну котировку - 1.90.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«Бетсити»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Серундоло три года назад уже побеждал в Бостаде. Тот титул стал для аргентинца первым из трех, что он завоевал в карьере в одиночном разряде АТР. Это должно добавить положительных эмоций теннисисту перед первым матчем на турнире, на котором он вновь является фаворитом.
Не стоит воспринимать положение соперников в рейтинге, как принципиальный показатель. Навоне никогда не входил в топ-20 АТР, где сейчас расположился Серундоло, но ровно год назад был в первой тридцатке мирового мужского рейтинга. Другое дело, что Мариано крайне неуверенно прошел первый раунд шведского турнира, в каждом из выигранных сетов дожимая 112-ю ракетку мира - чилийца Томаса Барриоса-Верру - на тайбрейках. Не лучший показатель перед сражением за путевку в четвертьфинал.
Но наш выбор основан не только на статистике. Дле Серундоло турнир в Бостаде, как уже говорилось, особенный. Предполагаем, что он одержит победу, а с каким счетом - не принципиально. 1.75 за победу первой ракетки турнира выглядят довольно заманчиво.