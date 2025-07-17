Франсиско Серундоло — Мариано Навоне, 17 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Бостаде

Серундоло три года назад уже побеждал в Бостаде. Тот титул стал для аргентинца первым из трех, что он завоевал в карьере в одиночном разряде АТР. Это должно добавить положительных эмоций теннисисту перед первым матчем на турнире, на котором он вновь является фаворитом.

Не стоит воспринимать положение соперников в рейтинге, как принципиальный показатель. Навоне никогда не входил в топ-20 АТР, где сейчас расположился Серундоло, но ровно год назад был в первой тридцатке мирового мужского рейтинга. Другое дело, что Мариано крайне неуверенно прошел первый раунд шведского турнира, в каждом из выигранных сетов дожимая 112-ю ракетку мира - чилийца Томаса Барриоса-Верру - на тайбрейках. Не лучший показатель перед сражением за путевку в четвертьфинал.

Но наш выбор основан не только на статистике. Дле Серундоло турнир в Бостаде, как уже говорилось, особенный. Предполагаем, что он одержит победу, а с каким счетом - не принципиально. 1.75 за победу первой ракетки турнира выглядят довольно заманчиво.