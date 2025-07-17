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16 июля 13:34ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Франсиско Серундоло — Мариано Навоне, 17 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Бостаде

Первую ракетку турнира в дебютном матче ждет аргентинское дерби
Руслан Ипполитов

Во втором круге мужского одиночного турнира в немецком Гамбурге свой первый матч сыграет первый номер посева - Франсиско Серундоло. Соперником 20-й ракетки мира из Аргентины в борьбе за выход в четвертьфинал станет его соотечественник Мариано Навоне, входящий в топ-100 АТР. Присматриваемся к привлекательным коэффициентам и оцениваем шансы конкурентов.

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Дата / Время: 17.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Бостад Теннис Стэдиум».

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Франсиско Серундоло (26 лет, 20-я ракетка мира)

  • 1-й круг: освобожден

Мариано Навоне (24 года, 75-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Анна Богдан (Чили, 112) — 7:5, 7:5

Франсиско Серундоло (Аргентина)

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Победитель трех турниров АТР в одиночном разряде. Профессионал с 2018 года. Максимальное место в мировом мужском рейтинге - 18.

В 2025 году провел 42 матча: 27 побед - 15 поражений. Финалист турнира в Буэнос-Айресе (грунт). Полуфиналист турниров в Мадриде (грунт), Мюнхене (грунт), Сантьяго (грунт). Четвертьфиналист турниров в Майми (хард), Индиан-Уэллсе (хард), Рио-де-Жанейро (грунт).

На Уимблдоне уступил в первом круге португальцу Нуну Боргешу. На «Ролан Гаррос» вылетел в первом раунде. На Australian Open в третьем круге уступил 8-й ракетке турнира - Алексу де Минору.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Мариано Навоне (Аргентина)

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В 2023 году Навоне выиграл пять титулов ATP Challenger в одиночном разряде. Наивысшее место в мировом мужском рейтинге - 29. Побед в турнирах АТР не одерживал. Профессионал с 2021 года.

В текущем сезоне провел 31 матч, имея практически равный баланс побед и поражений - 15:16. Четвертьфиналист турнира в Буэнос-Айресе (грунт).  

На Уимблдоне проиграл во втором круге испанцу Педро Мартинесу-Портеро. На «Ролан Гаррос» в третьем  раунде уступил восьмой ракетке турнира - Лоренцо Музетти. На Australian Open вылетел в первом круге, уступив 15-й ракетке мира - Джеку Дрейперу.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Землякам доводилось лишь однажды выходить друг против друга на корт в турнирах АТР. В прошлом году в четвертьфинале турнира в Бухаресте (грунт) Навоне взял вверх в трех сетах - 5:7, 6:4, 7:5.

Ставки на исход

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Эксперты считают, что чуть больше шансов на успех у старшего по рейтингу аргентинца. На победу Серундоло ставки принимаются с коэффициентом 1.75. На Навоне заключить пари предложено за 2.08.

Ставки на тотал

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На тотал больше 22.5 и тотал меньше 22.5 букмекер предлагает одну котировку - 1.90.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Победа Серундоло

Победа Навоне

ТБ 22.5

ТМ 22.5

«Бетсити»

1.75

2.08

1.90

1.90

Прогноз и ставка

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Серундоло три года назад уже побеждал в Бостаде. Тот титул стал для аргентинца первым из трех, что он завоевал в карьере в одиночном разряде АТР. Это должно добавить положительных эмоций теннисисту перед первым матчем на турнире, на котором он вновь является фаворитом.

Не стоит воспринимать положение соперников в рейтинге, как принципиальный показатель. Навоне никогда не входил в топ-20 АТР, где сейчас расположился Серундоло, но ровно год назад был в первой тридцатке мирового мужского рейтинга. Другое дело, что Мариано крайне неуверенно прошел первый раунд шведского турнира, в каждом из выигранных сетов дожимая 112-ю ракетку мира - чилийца Томаса Барриоса-Верру - на тайбрейках. Не лучший показатель перед сражением за путевку в четвертьфинал.

Но наш выбор основан не только на статистике. Дле Серундоло турнир в Бостаде, как уже говорилось, особенный. Предполагаем, что он одержит победу, а с каким счетом - не принципиально. 1.75 за победу первой ракетки турнира выглядят довольно заманчиво. 

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