Северсталь - ЦСКА, прогноз на 23 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
Еще недавно «Северсталь» шла в лидерах Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Несколько неудач отбросили ее за пределы передовой тройки. Домашняя встреча с ЦСКА - подходящая возможность порадовать свою публику и вернуться в топ. Изучаем котировки букмекеров на игру, выбираем перспективный вариант для пари.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «Ледовый Дворец» (Череповец)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Северсталь»
|19
|5
|30
|119-170
|ЦСКА
|30
|5
|19
|170-119
Последние пять матчей «Северстали»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.12.2025
|«Северсталь»
1:2
«Салават Юлаев»
КХЛ
|07.12.2025
|«Лада»
2:3
«Северсталь»
КХЛ
|05.12.2025
|«Автомобилист»
4:1
«Северсталь»
КХЛ
|03.12.2025
|«Северсталь»
0:1 ОТ
«Динамо» М
КХЛ
|01.12.2025
|«Северсталь»
3:2
«Трактор»
КХЛ
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.12.2025
|ЦСКА
0:1 Б
«Динамо» М
КХЛ
|18.12.2025
|«Локомотив»
2:1 Б
ЦСКА
КХЛ
|16.12.2025
|«Лада»
2:4
ЦСКА
КХЛ
|07.12.2025
|«Салават Юлаев»
1:3
ЦСКА
КХЛ
|05.12.2025
|«Трактор»
2:3
ЦСКА
КХЛ
В таблице западной конференции хозяева на восемь очков опережают армейцев.
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1. Локомотив
|39
|19
|2
|3
|1
|3
|11
|112-83
|52
|2. Динамо Мн
|35
|19
|1
|3
|3
|2
|7
|126-72
|51
|3. Динамо М
|37
|15
|2
|7
|2
|0
|11
|109-87
|50
|4. Северсталь
|37
|19
|4
|1
|0
|1
|12
|106-86
|49
|5. Торпедо
|36
|16
|3
|3
|2
|1
|11
|102-96
|47
|6. СКА
|36
|15
|4
|0
|2
|3
|12
|103-90
|43
|7. Спартак
|37
|14
|2
|3
|1
|3
|14
|114-124
|42
|8. ЦСКА
|38
|17
|0
|0
|6
|1
|14
|97-97
|41
|9. Шанхайские Драконы
|35
|11
|3
|0
|6
|2
|13
|93-117
|36
|10. Лада
|37
|9
|1
|1
|2
|1
|23
|80-132
|25
|11. ХК Сочи
|34
|8
|0
|2
|0
|5
|19
|76-117
|25
В октябре череповецкий клуб удивил многих восьмиматчевой победной серией. А вот в начале зимы дела у «металлургов» идут с переменным успехом: на пару побед у них приходится три поражения, причем два из них - на своем льду. В прошлый четверг подопечные Андрея Козырева уступили дома «Салавату Юлаева» - 1:2.
Армейцы аналогичный отрезок дистанции прошли чуть лучше: три победы и два поражения. Но в их случае получилось обиднее: «Локомотиву» в гостях и московским динамовцам дома красно-синие уступили только по буллитам.
Предугадать сценарий вторничного противостояния крайне сложно ввиду непредсказуемости команд. Можно предположить, что после свежих неудач обе стороны обратят повышенное внимание на оборону и не дадут друг другу вольницы в атаке. У «Северстали» все пять предыдущих матчей были на «тотал меньше 5.5», у ЦСКА - четыре из пяти. Ждем чего-то подобного и во вторник в Череповце.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
Прямая видеотрансляция игры пройдет на тематических каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Северсталь»:
ЦСКА: нет
Близкие коэффициенты на победу обеих команд - верный маркер равной силы сторон. На «Северсталь» предлагается поставить за 2.45, на ЦСКА - за 2.55. В случае ничейного исхода «БЕТСИТИ» выплатит выигрыш по соответствующим пари в четырехкратном размере.
По оценке букмекеров, обе команды имеют равные шансы на успех. В трех последних «личках» клубы в полной мере использовали преимущество своего льда: москвичи выиграли дома дважды подряд, а череповчане - однажды, чуть больше месяца назад.
Билеты номиналом от 500 рублей можно приобрести через официальный сайт череповецкого клуба.