Северсталь - ЦСКА, прогноз на 23 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Предматчевые расклады и лучшие коэффициенты на игру в Череповце
Валентин Васильев

Еще недавно «Северсталь» шла в лидерах Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Несколько неудач отбросили ее за пределы передовой тройки. Домашняя встреча с ЦСКА - подходящая возможность порадовать свою публику и вернуться в топ. Изучаем котировки букмекеров на игру, выбираем перспективный вариант для пари.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Северсталь»  (Череповец)

23.12.2025, Вт

19:30 МСК

ЦСКА (Москва) 

П1 - 2.45

Х - 4.00

П2 - 2.55

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «Ледовый Дворец» (Череповец)

Форма команд

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Северсталь»19530119-170
ЦСКА30519170-119

Последние пять матчей «Северстали»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.12.2025«Северсталь»

1:2

«Салават Юлаев»

КХЛ

07.12.2025«Лада»

2:3

«Северсталь»

КХЛ

05.12.2025«Автомобилист»

4:1

«Северсталь»

КХЛ

03.12.2025«Северсталь»

0:1 ОТ

«Динамо» М

КХЛ

01.12.2025«Северсталь»

3:2

«Трактор»

КХЛ

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.12.2025ЦСКА

0:1 Б

«Динамо» М

КХЛ

18.12.2025«Локомотив»

2:1 Б

ЦСКА

КХЛ

16.12.2025«Лада»

2:4

ЦСКА

КХЛ

07.12.2025«Салават Юлаев»

1:3

ЦСКА

КХЛ

05.12.2025«Трактор»

2:3

ЦСКА

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

В таблице западной конференции хозяева на восемь очков опережают армейцев.

КомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1. Локомотив3919231311112-8352
2. Динамо Мн351913327126-7251
3. Динамо М3715272011109-8750
4. Северсталь3719410112106-8649
5. Торпедо3616332111102-9647
6. СКА3615402312103-9043
7. Спартак3714231314114-12442
8. ЦСКА381700611497-9741
9. Шанхайские Драконы351130621393-11736
10. Лада37911212380-13225
11. ХК Сочи34802051976-11725

Прогноз на матч

Свернуть

В октябре череповецкий клуб удивил многих восьмиматчевой победной серией. А вот в начале зимы дела у  «металлургов» идут с переменным успехом: на пару побед у них приходится три поражения, причем два из них - на своем льду. В прошлый четверг подопечные Андрея Козырева уступили дома «Салавату Юлаева» - 1:2.

Армейцы аналогичный отрезок дистанции прошли чуть лучше: три победы и два поражения. Но в их случае получилось обиднее: «Локомотиву» в  гостях и московским динамовцам дома красно-синие уступили только по буллитам. 

Предугадать сценарий вторничного противостояния крайне сложно ввиду непредсказуемости команд. Можно предположить, что после свежих неудач обе стороны обратят повышенное внимание на оборону и не дадут друг другу вольницы в атаке. У «Северстали» все пять предыдущих матчей были на «тотал меньше 5.5», у ЦСКА - четыре из пяти. Ждем чего-то подобного и во вторник в Череповце.

Трансляции

Свернуть

Свернуть

Свернуть

