Северсталь - ЦСКА, прогноз на 23 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

В октябре череповецкий клуб удивил многих восьмиматчевой победной серией. А вот в начале зимы дела у «металлургов» идут с переменным успехом: на пару побед у них приходится три поражения, причем два из них - на своем льду. В прошлый четверг подопечные Андрея Козырева уступили дома «Салавату Юлаева» - 1:2.

Армейцы аналогичный отрезок дистанции прошли чуть лучше: три победы и два поражения. Но в их случае получилось обиднее: «Локомотиву» в гостях и московским динамовцам дома красно-синие уступили только по буллитам.

Предугадать сценарий вторничного противостояния крайне сложно ввиду непредсказуемости команд. Можно предположить, что после свежих неудач обе стороны обратят повышенное внимание на оборону и не дадут друг другу вольницы в атаке. У «Северстали» все пять предыдущих матчей были на «тотал меньше 5.5», у ЦСКА - четыре из пяти. Ждем чего-то подобного и во вторник в Череповце.