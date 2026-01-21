Северсталь - Динамо Минск, прогноз на 15 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Минское «Динамо» в начале 2026 года потерпело три поражения подряд, чего с ним в этом сезоне еще не бывало. Если бы не эта черная мини-серия, парни Дмитрия Квартальнова уже могли бы возглавить таблицу «Востока». Но даже после такой просадки единственный представитель Беларуси в КХЛ остается лидером конференции по потерянным очкам. Отставание минчан от череповчан составляет всего два пункта - при трех играх у динамовцев в запасе. А это значит, уже в четверг в таблице может установиться двоевластие.

«Северсталь» в этом году пока играет только дома. Из пяти матчей на своем льду подопечные Андрея Козырева выиграли три, дважды потерпели поражения - от «Спартака» и «Сибири». Все три победных матча череповецкого клуба в январе были «верховыми» - от шести голов на пару команд. В том числе и недавнее противостояние с минчанами (4:3). А обе проигранные встречи - наоборот, «низовые».

Обилие голов - отличительная черта этой пары. В пяти предыдущих личных встречах команд забрасывалось от шести до девяти шайб. Есть надежда, что и новая игра сполна удовлетворит любителей «лихой музыки атаки». Наш прогноз на матч: тотал больше 5.5. Аналитики PARI присвоили этому варианту коэффициент 1.95.