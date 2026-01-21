Северсталь - Динамо Минск, прогноз на 15 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
Четверговый игровой день в Континентальной хоккейной лиге увенчает интригующая встреча в Череповце. В гости к первой команде «Востока» едет «теневой» лидер конференции. Выбираем перспективный вариант для пари на игру «Северстали» и минского «Динамо».
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «Ледовый дворец» (Череповец)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Северсталь»
|26
|13
|20
|157-148
|«Динамо» (Минск)
|20
|13
|26
|148-157
Последние пять матчей «Северстали»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.01.2026
|«Северсталь»
2:3
«Сибирь»
КХЛ
|10.01.2026
|«Северсталь»
7:6
«Торпедо»
КХЛ
|08.01.2026
|«Северсталь»
4:3
«Динамо» Мн
КХЛ
|06.01.2026
|«Северсталь»
1:2
«Спартак»
КХЛ
|03.01.2026
|«Северсталь»
4:2
«Лада»
КХЛ
Последние пять матчей «Динамо» Минск:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.01.2026
|«Динамо» Мн
2:1
«Адмирал»
КХЛ
|08.01.2026
|«Северсталь»
4:3
«Динамо» Мн
КХЛ
|06.01.2026
|ЦСКА
4:2
«Динамо» Мн
КХЛ
|04.01.2026
|«Трактор»
5:4
«Динамо» Мн
КХЛ
|30.12.2025
|«Салават Юлаев»
2:3 ОТ
«Динамо» Мн
КХЛ
Минское «Динамо» в начале 2026 года потерпело три поражения подряд, чего с ним в этом сезоне еще не бывало. Если бы не эта черная мини-серия, парни Дмитрия Квартальнова уже могли бы возглавить таблицу «Востока». Но даже после такой просадки единственный представитель Беларуси в КХЛ остается лидером конференции по потерянным очкам. Отставание минчан от череповчан составляет всего два пункта - при трех играх у динамовцев в запасе. А это значит, уже в четверг в таблице может установиться двоевластие.
«Северсталь» в этом году пока играет только дома. Из пяти матчей на своем льду подопечные Андрея Козырева выиграли три, дважды потерпели поражения - от «Спартака» и «Сибири». Все три победных матча череповецкого клуба в январе были «верховыми» - от шести голов на пару команд. В том числе и недавнее противостояние с минчанами (4:3). А обе проигранные встречи - наоборот, «низовые».
Обилие голов - отличительная черта этой пары. В пяти предыдущих личных встречах команд забрасывалось от шести до девяти шайб. Есть надежда, что и новая игра сполна удовлетворит любителей «лихой музыки атаки». Наш прогноз на матч: тотал больше 5.5. Аналитики PARI присвоили этому варианту коэффициент 1.95.
Как ни удивительно, коэффициент на лидера конференции, играющего дома, превосходит предложение на победу гостей. На успех череповчан PARI принимает ставки по котировке 2.70, а на минчан - за 2.25. Ничью по итогам основного времени можно взять за 4.20.
Минчане четыре года не побеждают в Череповце - с января 2022-го (5:3). Следующие 10 личных встреч команд на Вологодчине завершились в пользу местных хоккеистов. Традиционно тяжелый для белорусов выезд.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт череповецкого клуба. Минимальная стоимость составляет 500 рублей.