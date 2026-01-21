Ведомости
Северсталь - Динамо Минск, прогноз на 15 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Делегат Беларуси догонит лидера конференции?
Валентин Васильев

Четверговый игровой день в Континентальной хоккейной лиге увенчает интригующая встреча в Череповце. В гости к первой команде «Востока» едет «теневой» лидер конференции. Выбираем перспективный вариант для пари на игру «Северстали» и минского «Динамо». 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Северсталь» (Череповец, Россия)

15.01.2026, Чт

19:30 МСК

«Динамо» (Минск, Беларусь)

П1 - 2.70

Х - 4.20

П2 - 2.25

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «Ледовый дворец» (Череповец)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Северсталь»261320157-148
«Динамо» (Минск)201326148-157

Последние пять матчей «Северстали»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.01.2026«Северсталь»

2:3

«Сибирь»

КХЛ

10.01.2026«Северсталь»

7:6

«Торпедо»

КХЛ

08.01.2026«Северсталь»

4:3

«Динамо» Мн

КХЛ

06.01.2026«Северсталь»

1:2

«Спартак»

КХЛ

03.01.2026«Северсталь»

4:2

«Лада»

КХЛ

Последние пять матчей  «Динамо» Минск:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.01.2026«Динамо» Мн

2:1

«Адмирал»

КХЛ

08.01.2026«Северсталь»

4:3

«Динамо» Мн

КХЛ

06.01.2026ЦСКА

4:2

«Динамо» Мн

КХЛ

04.01.2026«Трактор»

5:4

«Динамо» Мн

КХЛ

30.12.2025«Салават Юлаев»

2:3 ОТ

«Динамо» Мн

КХЛ

Прогноз на матч

Минское «Динамо» в начале 2026 года потерпело три поражения подряд, чего с ним в этом сезоне еще не бывало. Если бы не эта черная мини-серия, парни Дмитрия Квартальнова уже могли бы возглавить таблицу «Востока». Но даже после такой просадки единственный представитель Беларуси в КХЛ остается лидером конференции по потерянным очкам. Отставание минчан от череповчан составляет всего два пункта - при трех играх у динамовцев в запасе. А это значит, уже в четверг в таблице может установиться двоевластие. 

«Северсталь» в этом году пока играет только дома. Из пяти матчей на своем льду подопечные Андрея Козырева выиграли три, дважды потерпели поражения - от «Спартака» и «Сибири». Все три победных матча череповецкого клуба в январе были «верховыми» - от шести голов на пару команд. В том числе и недавнее противостояние с минчанами (4:3). А обе проигранные встречи - наоборот, «низовые».

Обилие голов - отличительная черта этой пары. В пяти предыдущих личных встречах команд забрасывалось от шести до девяти шайб. Есть надежда, что и новая игра сполна удовлетворит любителей «лихой музыки атаки». Наш прогноз на матч: тотал больше 5.5. Аналитики PARI присвоили этому варианту коэффициент 1.95.

Трансляции

Прямая видеотрансляция игры запланирована на тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

Как ни удивительно, коэффициент на лидера конференции, играющего дома, превосходит предложение на победу гостей. На успех череповчан PARI принимает ставки по котировке 2.70, а на минчан - за 2.25. Ничью по итогам основного времени можно взять за 4.20.

Вопросы и ответы

Кто выиграет в матче «Северсталь» - «Динамо» Минск?

Минчане четыре года не побеждают в Череповце - с января 2022-го (5:3). Следующие 10 личных встреч команд на Вологодчине завершились в пользу местных хоккеистов. Традиционно тяжелый для белорусов выезд.

Где купить билет на матч «Северсталь» - «Динамо» Минск?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт череповецкого клуба. Минимальная стоимость составляет 500 рублей.

