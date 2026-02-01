Ведомости
Северсталь - Спартак, прогноз на 2 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Череповец рвется в лидеры!
Валентин Васильев

На первый понедельник февраля в Континентальной хоккейной лиге запланировано четыре матча. Завершит игровой день матч в Череповце. В гости к одному из лидеров «Запада» едет «Спартак». Выбираем перспективный вариант для пари на игру, исходя из формы команд и статистики личных встреч.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Северсталь» (Череповец)

02.02.2026, Пн

19:30 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 2.05

Х - 4.30

П2 - 3.00

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «Ледовый дворец» (Череповец)

История матчей:

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Северсталь»26231168-183
«Спартак»31226183-168

Последние пять матчей «Северстали»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.01.2026«Динамо» Москва

2:3

«Северсталь»

КХЛ

28.01.2026«Торпедо»

2:3 ОТ

«Северсталь»

КХЛ

26.01.2026ЦСКА

4:2

«Северсталь»

КХЛ

21.01.2026«Сочи»

4:5 ОТ

«Северсталь»

КХЛ

19.01.2026«Динамо» Москва

5:4 Б

«Северсталь»

КХЛ

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.01.2026«Спартак»

4:0

СКА

КХЛ

28.01.2026«Спартак»

6:2

«Лада»

КХЛ

25.01.2026«Спартак»

2:3 ОТ

«Локомотив»

КХЛ

22.01.2026СКА

1:2

«Спартак»

КХЛ

20.01.2026«Шанхайские драконы»

1:3

«Спартак»

КХЛ

Турнирная таблица

Свернуть

В таблице западной конференции «Северсталь» всего на очко отстает от «Локомотива». «Спартак» делит пятое-шестое места по очкам с самым принципиальным соперником - ЦСКА. 

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Локомотив5225441414139-10671
2Северсталь5225713115158-13370
3Динамо Мн5125233315177-12166
4Торпедо5223432317152-13865
5ЦСКА5125107117129-12060
6Спартак5022232417153-15160
7Динамо М5218283120141-13460
8СКА4918512320135-13653
9Шанхайские Драконы5115316323131-17147
10ХК Сочи4913020727106-17037
11Лада5213114231116-18136

Прогноз на матч

Свернуть

«Северсталь» возвращается домой после пятерного выезда. Череповчане дважды уступили в столице - 2:3  «Динамо» и 2:4 ЦСКА, - но три остальных гостевых матча выиграли, в том числе последний у все тех же динамовцев. Подопечные Андрея Козырева всего на одно очко отстают от лидера конференции и в любой момент могут сами им оказаться.

«Спартак» из пяти последних матчей выиграл четыре - уступил только «Локомотиву», и лишь в овертайме. После этого парни Алексея Жамнова разнесли дома с разницей в четыре шайбы «Ладу» (6:2) и СКА (4:0). Последним красно-белые за три матча сезона не отдали ни очка. 

В этом году команды уже играли в Череповце, и тогда успех сопутствовал москвичам - 2:1.

Силы команд представляются плюс-минус равными, поэтому и аномальной результативности тут ждать, пожалуй, не стоит. 

Наш прогноз на матч: тотал меньше шести. Аналитики PARI присвоили этому варианту коэффициент 1.62.

Трансляции

Свернуть

Прямая видеотрансляция из Череповца запланирована на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Трехкратный выигрыш относительно номинала обещает удачная ставка на победу столичного клуба. На успех череповчан PARI принимает ставки по котировке 2.05, а на ничью - 4.30.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче «Северсталь» - «Спартак»?

Аналитики отдают небольшое преимущество хозяевам льда. При этом в личных встречах клубов в последнее время никаких закономерностей не прослеживается: победы в шести предыдущих матчах они разделили поровну.

Где купить билет на матч «Северсталь» - «Спартак»?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт череповецкого клуба. Минимальная стоимость составляет 500 рублей.

Вопросы и ответы

