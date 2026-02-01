Северсталь - Спартак, прогноз на 2 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
На первый понедельник февраля в Континентальной хоккейной лиге запланировано четыре матча. Завершит игровой день матч в Череповце. В гости к одному из лидеров «Запада» едет «Спартак». Выбираем перспективный вариант для пари на игру, исходя из формы команд и статистики личных встреч.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «Ледовый дворец» (Череповец)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Северсталь»
|26
|2
|31
|168-183
|«Спартак»
|31
|2
|26
|183-168
Последние пять матчей «Северстали»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.01.2026
|«Динамо» Москва
2:3
«Северсталь»
КХЛ
|28.01.2026
|«Торпедо»
2:3 ОТ
«Северсталь»
КХЛ
|26.01.2026
|ЦСКА
4:2
«Северсталь»
КХЛ
|21.01.2026
|«Сочи»
4:5 ОТ
«Северсталь»
КХЛ
|19.01.2026
|«Динамо» Москва
5:4 Б
«Северсталь»
КХЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.01.2026
|«Спартак»
4:0
СКА
КХЛ
|28.01.2026
|«Спартак»
6:2
«Лада»
КХЛ
|25.01.2026
|«Спартак»
2:3 ОТ
«Локомотив»
КХЛ
|22.01.2026
|СКА
1:2
«Спартак»
КХЛ
|20.01.2026
|«Шанхайские драконы»
1:3
«Спартак»
КХЛ
В таблице западной конференции «Северсталь» всего на очко отстает от «Локомотива». «Спартак» делит пятое-шестое места по очкам с самым принципиальным соперником - ЦСКА.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Локомотив
|52
|25
|4
|4
|1
|4
|14
|139-106
|71
|2
|Северсталь
|52
|25
|7
|1
|3
|1
|15
|158-133
|70
|3
|Динамо Мн
|51
|25
|2
|3
|3
|3
|15
|177-121
|66
|4
|Торпедо
|52
|23
|4
|3
|2
|3
|17
|152-138
|65
|5
|ЦСКА
|51
|25
|1
|0
|7
|1
|17
|129-120
|60
|6
|Спартак
|50
|22
|2
|3
|2
|4
|17
|153-151
|60
|7
|Динамо М
|52
|18
|2
|8
|3
|1
|20
|141-134
|60
|8
|СКА
|49
|18
|5
|1
|2
|3
|20
|135-136
|53
|9
|Шанхайские Драконы
|51
|15
|3
|1
|6
|3
|23
|131-171
|47
|10
|ХК Сочи
|49
|13
|0
|2
|0
|7
|27
|106-170
|37
|11
|Лада
|52
|13
|1
|1
|4
|2
|31
|116-181
|36
«Северсталь» возвращается домой после пятерного выезда. Череповчане дважды уступили в столице - 2:3 «Динамо» и 2:4 ЦСКА, - но три остальных гостевых матча выиграли, в том числе последний у все тех же динамовцев. Подопечные Андрея Козырева всего на одно очко отстают от лидера конференции и в любой момент могут сами им оказаться.
«Спартак» из пяти последних матчей выиграл четыре - уступил только «Локомотиву», и лишь в овертайме. После этого парни Алексея Жамнова разнесли дома с разницей в четыре шайбы «Ладу» (6:2) и СКА (4:0). Последним красно-белые за три матча сезона не отдали ни очка.
В этом году команды уже играли в Череповце, и тогда успех сопутствовал москвичам - 2:1.
Силы команд представляются плюс-минус равными, поэтому и аномальной результативности тут ждать, пожалуй, не стоит.
Наш прогноз на матч: тотал меньше шести. Аналитики PARI присвоили этому варианту коэффициент 1.62.
Прямая видеотрансляция из Череповца запланирована на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Трехкратный выигрыш относительно номинала обещает удачная ставка на победу столичного клуба. На успех череповчан PARI принимает ставки по котировке 2.05, а на ничью - 4.30.
Аналитики отдают небольшое преимущество хозяевам льда. При этом в личных встречах клубов в последнее время никаких закономерностей не прослеживается: победы в шести предыдущих матчах они разделили поровну.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт череповецкого клуба. Минимальная стоимость составляет 500 рублей.