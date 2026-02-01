Северсталь - Спартак, прогноз на 2 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

«Северсталь» возвращается домой после пятерного выезда. Череповчане дважды уступили в столице - 2:3 «Динамо» и 2:4 ЦСКА, - но три остальных гостевых матча выиграли, в том числе последний у все тех же динамовцев. Подопечные Андрея Козырева всего на одно очко отстают от лидера конференции и в любой момент могут сами им оказаться.

«Спартак» из пяти последних матчей выиграл четыре - уступил только «Локомотиву», и лишь в овертайме. После этого парни Алексея Жамнова разнесли дома с разницей в четыре шайбы «Ладу» (6:2) и СКА (4:0). Последним красно-белые за три матча сезона не отдали ни очка.

В этом году команды уже играли в Череповце, и тогда успех сопутствовал москвичам - 2:1.

Силы команд представляются плюс-минус равными, поэтому и аномальной результативности тут ждать, пожалуй, не стоит.

Наш прогноз на матч: тотал меньше шести. Аналитики PARI присвоили этому варианту коэффициент 1.62.