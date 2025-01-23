Севилья - Валенсия, 11 января: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

Соперников, которые сойдутся на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» можно смело назвать неудачниками сезона. На новогодние праздники еще недавно гремевшая в еврокубках «Севилья» ушла, занимая 14-е место в турнирной таблице. Валенсийцы и вовсе завершили календарный год на последней строчке, одержав в 18-ти матчах Примеры всего две победы, что является абсолютно худшим показателем в текущем чемпионате Испании.

На своем поле севильцы будут очевидными фаворитами, так что к коэффициенту 1.95 на победу хозяев имеет смысл присмотреться. А вот ставка на выигрыш гостей за 3.85 выглядит довольно авантюрно.

Обе команды забивают не много - примерно по одному мячу за игру, но пропускают почти по полтора, так что мяча без голов точно быть не должно. Вполне надежным вариантом представляется тотал больше 2.0 за 1.70, но мы поставим на хозяев.