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9 января 15:10ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Севилья - Валенсия, 11 января: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

Именитые неудачники Примеры сразятся за три драгоценных очка
Руслан Ипполитов

В субботу, 11 января, в 19-м туре чемпионата Испании по футболу встретятся «Севилья» и «Валенсия». Команды со славными именами переживают не лучшие времена, но победитель матча на знаменитом стадионе «Рамон Санчес Писхуан» может значительно улучшить свое турнирное положение.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Севилья» (Севилья)

11.01.2025, Сб

23:00 МСК

«Валенсия» (Валенсия)

П1 - 1.95

Х - 3.50

П2 - 3.85

Турнир: чемпионат Испании по футболу, 19-й тур

Стадион: «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания)

Главный судья: еще не определен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Севилья»733585264-319
«Валенсия»853573319-264

Последние пять матчей «Севильи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.01.2025«Альмерия»

4:1

«Севилья»

Кубок Испании

22.12.2024«Реал»

4:2

«Севилья»

Примера

14.12.2024«Севилья»

1:0

«Сельта»

Примера

08.12.2024«Атлетико»

4:3

«Севилья»

Примера

05.12.2024«Олот»

1:3

«Севилья»

Кубок Испании

Последние пять матчей «Валенсии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.01.2025«Эльденсе»

0:2

«Валенсия»

Кубок Испании

03.01.2025«Валенсия»

1:2

«Реал»

Примера

22.12.2024«Валенсия»

2:2

«Алавес»

Примера

18.12.2024«Эспаньол»

1:1

«Валенсия»

Примера

13.12.2024«Вальядолид»

1:0

«Валенсия»

Примера

Последние пять матчей «Севильи» и «Валенсии» :

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.02.2024«Валенсия»

0:0

«Севилья»

Примера

11.08.2023«Севилья»

1:2

«Валенсия»

Примера

16.04.2023«Валенсия»

0:2

«Севилья»

Примера

19.10.2022«Севилья»

1:1

«Валенсия»

Примера

19.01.2022«Валенсия»

1:1

«Севилья»

Примера

Место в турнирной таблице

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Перед 19-м туром таблица Примеры выглядит так:

КлубИВНПМячиОчки
1. Реал Мадрид19134243-1943
2. Атлетико18125133-1241
3. Барселона19122551-2238
4. Атлетик19106329-1736
5. Вильярреал1886434-3030
6. Мальорка1993719-2130
7. Реал Сосьедад1874716-1325
8. Жирона1874726-2525
9. Бетис1867521-2225
10. Осасуна1867523-2725
11. Сельта1873827-2824
12. Райо Вальекано1857620-2122
13. Лас-Пальмас1864823-2722
14. Севилья1864820-2722
15. Леганес1846817-2818
16. Алавес1845921-3017
17. Хетафе1837811-1516
18. Эспаньол18431116-3015
19. Вальядолид18331212-3712
20. Валенсия18261017-2812

Прогноз на матч

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Соперников, которые сойдутся на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» можно смело назвать неудачниками сезона. На новогодние праздники еще недавно гремевшая в еврокубках «Севилья» ушла, занимая 14-е место в турнирной таблице. Валенсийцы и вовсе завершили календарный год на последней строчке, одержав в 18-ти матчах Примеры всего две победы, что является абсолютно худшим показателем в текущем чемпионате Испании.

На своем поле севильцы будут очевидными фаворитами, так что к коэффициенту 1.95 на победу хозяев имеет смысл присмотреться. А вот ставка на выигрыш гостей за 3.85 выглядит довольно авантюрно.

Обе команды забивают не много - примерно по одному мячу за игру, но пропускают почти по полтора, так что мяча без голов точно быть не должно. Вполне надежным вариантом представляется тотал больше 2.0 за 1.70, но мы поставим на хозяев.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Севилья» - «Валенсия» в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Севилья»:  Энджуке, Куасси (оба - травмы)

«Валенсия»: Коррея, Дьякаби (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Севилья» - «Валенсия»:

Позиция«Севилья»

«Валенсия»

Позиция

Вратарь13. Нюланд

13. Дмитриевски

Вратарь

Защитник22. Баде

20. Фулкье

Защитник

Защитник6. Гудель

15. Таррега

Защитник

Защитник4. Салас

3. Москера

Защитник

Защитник32. Кармона

24. Гонсеровски

Защитник

Полузащитник12. Локонга

16. Лопес

Полузащитник

Полузащитник 18. Агуме

8. Герра

Полузащитник 

Полузащитник11. Лукебакио

5. Барренечеа

Полузащитник

Полузащитник27. Идумбо

22. Риоха

Полузащитник

Полузащитник26. Санчес

10. Алмейда

Полузащитник

Нападающий7. Ромеро

9. Дуро

Нападающий

Главный тренерГарсия Пимьента

Карлос Корберан

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы хозяев поля аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.95. На ничью можно поставить за 3.50, а на выигрыш «Валенсии» - за 3.85.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Чидера Эджуке?

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Быстроногий нигериец, полюбившийся многим российским любителям футбола во время выступления за ЦСКА, не сможет помочь «Севилье» в этом матче. В начале сезона атакующий полузащитник имел  стабильную игровую практику, но с конца октября перестал появляться на поле. Официальная версия - травма подколенного сухожилия. Эджуке принял участие в девяти матчах Ла Лиги, шесть раз попав в стартовый состав. На его счету гол в игре с «Вальядолидом».

Где бесплатно смотреть матч «Севилья» - «Валенсия»?

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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире. 

Кто станет чемпионом Испании?

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Топ-3 фаворитов сезона в Примере, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Реал» - 1.55

«Атлетико» - 4.20

«Барселона» - 4.20

На чемпионство «Севильи» можно поставить с коэффициентом 5000.00, на «Валенсию» - за 5000.00.

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