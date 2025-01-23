Севилья - Валенсия, 11 января: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 11 января, в 19-м туре чемпионата Испании по футболу встретятся «Севилья» и «Валенсия». Команды со славными именами переживают не лучшие времена, но победитель матча на знаменитом стадионе «Рамон Санчес Писхуан» может значительно улучшить свое турнирное положение.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Севилья» (Севилья)
11.01.2025, Сб
23:00 МСК
«Валенсия» (Валенсия)
|П1 - 1.95
Турнир: чемпионат Испании по футболу, 19-й тур
Стадион: «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания)
Главный судья: еще не определен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Севилья»
|73
|35
|85
|264-319
|«Валенсия»
|85
|35
|73
|319-264
Последние пять матчей «Севильи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.01.2025
|«Альмерия»
4:1
«Севилья»
Кубок Испании
|22.12.2024
|«Реал»
4:2
«Севилья»
Примера
|14.12.2024
|«Севилья»
1:0
«Сельта»
Примера
|08.12.2024
|«Атлетико»
4:3
«Севилья»
Примера
|05.12.2024
|«Олот»
1:3
«Севилья»
Кубок Испании
Последние пять матчей «Валенсии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.01.2025
|«Эльденсе»
0:2
«Валенсия»
Кубок Испании
|03.01.2025
|«Валенсия»
1:2
«Реал»
Примера
|22.12.2024
|«Валенсия»
2:2
«Алавес»
Примера
|18.12.2024
|«Эспаньол»
1:1
«Валенсия»
Примера
|13.12.2024
|«Вальядолид»
1:0
«Валенсия»
Примера
Последние пять матчей «Севильи» и «Валенсии» :
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.02.2024
|«Валенсия»
0:0
«Севилья»
Примера
|11.08.2023
|«Севилья»
1:2
«Валенсия»
Примера
|16.04.2023
|«Валенсия»
0:2
«Севилья»
Примера
|19.10.2022
|«Севилья»
1:1
«Валенсия»
Примера
|19.01.2022
|«Валенсия»
1:1
«Севилья»
Примера
Перед 19-м туром таблица Примеры выглядит так:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Реал Мадрид
|19
|13
|4
|2
|43-19
|43
|2. Атлетико
|18
|12
|5
|1
|33-12
|41
|3. Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|4. Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|5. Вильярреал
|18
|8
|6
|4
|34-30
|30
|6. Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|7. Реал Сосьедад
|18
|7
|4
|7
|16-13
|25
|8. Жирона
|18
|7
|4
|7
|26-25
|25
|9. Бетис
|18
|6
|7
|5
|21-22
|25
|10. Осасуна
|18
|6
|7
|5
|23-27
|25
|11. Сельта
|18
|7
|3
|8
|27-28
|24
|12. Райо Вальекано
|18
|5
|7
|6
|20-21
|22
|13. Лас-Пальмас
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|14. Севилья
|18
|6
|4
|8
|20-27
|22
|15. Леганес
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|16. Алавес
|18
|4
|5
|9
|21-30
|17
|17. Хетафе
|18
|3
|7
|8
|11-15
|16
|18. Эспаньол
|18
|4
|3
|11
|16-30
|15
|19. Вальядолид
|18
|3
|3
|12
|12-37
|12
|20. Валенсия
|18
|2
|6
|10
|17-28
|12
Соперников, которые сойдутся на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» можно смело назвать неудачниками сезона. На новогодние праздники еще недавно гремевшая в еврокубках «Севилья» ушла, занимая 14-е место в турнирной таблице. Валенсийцы и вовсе завершили календарный год на последней строчке, одержав в 18-ти матчах Примеры всего две победы, что является абсолютно худшим показателем в текущем чемпионате Испании.
На своем поле севильцы будут очевидными фаворитами, так что к коэффициенту 1.95 на победу хозяев имеет смысл присмотреться. А вот ставка на выигрыш гостей за 3.85 выглядит довольно авантюрно.
Обе команды забивают не много - примерно по одному мячу за игру, но пропускают почти по полтора, так что мяча без голов точно быть не должно. Вполне надежным вариантом представляется тотал больше 2.0 за 1.70, но мы поставим на хозяев.
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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу «Севилья» - «Валенсия» в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Севилья»: Энджуке, Куасси (оба - травмы)
«Валенсия»: Коррея, Дьякаби (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Севилья» - «Валенсия»:
|Позиция
|«Севилья»
«Валенсия»
Позиция
|Вратарь
|13. Нюланд
13. Дмитриевски
Вратарь
|Защитник
|22. Баде
20. Фулкье
Защитник
|Защитник
|6. Гудель
15. Таррега
Защитник
|Защитник
|4. Салас
3. Москера
Защитник
|Защитник
|32. Кармона
24. Гонсеровски
Защитник
|Полузащитник
|12. Локонга
16. Лопес
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Агуме
8. Герра
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Лукебакио
5. Барренечеа
Полузащитник
|Полузащитник
|27. Идумбо
22. Риоха
Полузащитник
|Полузащитник
|26. Санчес
10. Алмейда
Полузащитник
|Нападающий
|7. Ромеро
9. Дуро
Нападающий
|Главный тренер
|Гарсия Пимьента
Карлос Корберан
Главный тренер
Вероятность победы хозяев поля аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.95. На ничью можно поставить за 3.50, а на выигрыш «Валенсии» - за 3.85.
Быстроногий нигериец, полюбившийся многим российским любителям футбола во время выступления за ЦСКА, не сможет помочь «Севилье» в этом матче. В начале сезона атакующий полузащитник имел стабильную игровую практику, но с конца октября перестал появляться на поле. Официальная версия - травма подколенного сухожилия. Эджуке принял участие в девяти матчах Ла Лиги, шесть раз попав в стартовый состав. На его счету гол в игре с «Вальядолидом».
Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире.
Топ-3 фаворитов сезона в Примере, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Реал» - 1.55
«Атлетико» - 4.20
«Барселона» - 4.20
На чемпионство «Севильи» можно поставить с коэффициентом 5000.00, на «Валенсию» - за 5000.00.
Партнерский проект