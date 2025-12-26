Ведомости
22 декабря 19:08

Шанхайские драконы - Спартак, прогноз на 24 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Шанхайские драконы - Спартак, прогноз на 24 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Питерская гастроль красно-белых продолжается
Валентин Васильев

Сразу на три матча заехал в предпраздничный Санкт-Петербург московский «Спартак» - на один со СКА и пару - с «Шанхайскими драконами». Завершат этот строенный выезд на берега Невы красно-белые в среду повторной игрой с единственным делегатом Китая в КХЛ.  Рассмотрим котировки крупнейших букмекеров на это противостояние.   

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Шанхайские драконы» (Шанхай)

24.12.2025, Ср

19:30 МСК

«Спартак» (Москва) 

П1 - 2.70

Х - 4.20

П2 - 2.25

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «СКА Арена» (Санкт-Петербург, Россия)

Форма команд



История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Шанхайские драконы»1121574-91
«Спартак»1521191-74

Последние пять матчей  «Шанхайских драконов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.12.2025«Шанхайские драконы»

1:3

«Спартак»

КХЛ

19.12.2025«Шанхайские драконы»

2:4

«Лада» 

КХЛ

16.12.2025СКА

4:1

«Шанхайские драконы» 

КХЛ

05.12.2025«Шанхайские драконы»

3:4 Б

«Торпедо» 

КХЛ

03.12.2025«Шанхайские драконы»

3:2

«Салават Юлаев»

КХЛ

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.12.2025«Шанхайские драконы»

1:3

«Спартак»

КХЛ

20.12.2025СКА

1:2

«Спартак»

КХЛ

16.12.2025«Динамо» М

1:0

«Спартак»

КХЛ

07.12.2025«Авангард»

7:5

«Спартак»

КХЛ

05.12.2025«Барыс»

4:3 ОТ

«Спартак»

КХЛ

Место в турнирной таблице



В таблице западной конференции соперников разделяют уже восемь очков.

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Локомотив3919231311112-8352
2Северсталь3719410112106-8649
3Динамо Мн341813327119-7049
4Динамо М3615262011108-8748
5Торпедо3616332111102-9647
6Спартак3815231314117-12544
7СКА3615402312103-9043
8ЦСКА371700511497-9640
9Шанхайские Драконы361130621494-12036
10Лада36911212278-12525
11ХК Сочи33702051971-11623

Прогноз на матч



Три матча подряд проиграл «Спартак» до вояжа в Санкт-Петербург, а в Северной столице резко преобразился и включил характер, одержав не одну, а сразу две волевые победы. Против СКА красно-синие превратили 0:1 в 2:1, а с «Шанхайскими драконами» - 0:1 в 3:1! Интересно, что все шайбы в ворота соперников забрасывали разные хоккеисты - ни один не повторился: Мальцев, Воробьев, Ружичка, Рябов и Кин. Последняя победа позволила москвичам обойти в таблице питерских армейцев.  

В среду болельщиков ожидает еще одно противостояние «Драконов» со «Спартаком». Для команд  оно станет уже восьмым в рамках календарного 2025 года. Четыре игры - в том числе три последние - завершились в пользу москвичей. Очевидно, что и завершить это питерское мини-турне они постараются победно. 

Отметим, что в этом году соперники только раз набросали друг другу больше шести шайб. Учитывая высокую осведомленность команд о сильных и слабых сторонах соперника, ожидаем умеренную в плане результативности игру. Прогноз редакции на матч: тотал меньше 6.5.

Трансляции

«Матч ТВ» проведет бесплатную трансляцию из Санкт-Петербурга.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

«Шанхайские драконы»: нет

«Спартак»: нет

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на самые ходовые исходы матча. Победа китайского клуба котируется за 2.70, ничья - за 4.20, а успех москвичей - за 2.25.

Вопросы и ответы

Кто выиграет в матче «Шанхайские драконы» - «Спартак»?

Аналитики отдают небольшое предпочтение гостям. Три последних личных матча завершились в пользу спартаковцев. 

Где играют «Шанхайские драконы»?

Представитель китайского мегаполиса в КХЛ временно принимает соперников в Санкт-Петербурге.

