Шанхайские драконы - Спартак, прогноз на 24 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Сразу на три матча заехал в предпраздничный Санкт-Петербург московский «Спартак» - на один со СКА и пару - с «Шанхайскими драконами». Завершат этот строенный выезд на берега Невы красно-белые в среду повторной игрой с единственным делегатом Китая в КХЛ. Рассмотрим котировки крупнейших букмекеров на это противостояние.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «СКА Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Шанхайские драконы»
|11
|2
|15
|74-91
|«Спартак»
|15
|2
|11
|91-74
Последние пять матчей «Шанхайских драконов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.12.2025
|«Шанхайские драконы»
1:3
«Спартак»
КХЛ
|19.12.2025
|«Шанхайские драконы»
2:4
«Лада»
КХЛ
|16.12.2025
|СКА
4:1
«Шанхайские драконы»
КХЛ
|05.12.2025
|«Шанхайские драконы»
3:4 Б
«Торпедо»
КХЛ
|03.12.2025
|«Шанхайские драконы»
3:2
«Салават Юлаев»
КХЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.12.2025
|«Шанхайские драконы»
1:3
«Спартак»
КХЛ
|20.12.2025
|СКА
1:2
«Спартак»
КХЛ
|16.12.2025
|«Динамо» М
1:0
«Спартак»
КХЛ
|07.12.2025
|«Авангард»
7:5
«Спартак»
КХЛ
|05.12.2025
|«Барыс»
4:3 ОТ
«Спартак»
КХЛ
В таблице западной конференции соперников разделяют уже восемь очков.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Локомотив
|39
|19
|2
|3
|1
|3
|11
|112-83
|52
|2
|Северсталь
|37
|19
|4
|1
|0
|1
|12
|106-86
|49
|3
|Динамо Мн
|34
|18
|1
|3
|3
|2
|7
|119-70
|49
|4
|Динамо М
|36
|15
|2
|6
|2
|0
|11
|108-87
|48
|5
|Торпедо
|36
|16
|3
|3
|2
|1
|11
|102-96
|47
|6
|Спартак
|38
|15
|2
|3
|1
|3
|14
|117-125
|44
|7
|СКА
|36
|15
|4
|0
|2
|3
|12
|103-90
|43
|8
|ЦСКА
|37
|17
|0
|0
|5
|1
|14
|97-96
|40
|9
|Шанхайские Драконы
|36
|11
|3
|0
|6
|2
|14
|94-120
|36
|10
|Лада
|36
|9
|1
|1
|2
|1
|22
|78-125
|25
|11
|ХК Сочи
|33
|7
|0
|2
|0
|5
|19
|71-116
|23
Три матча подряд проиграл «Спартак» до вояжа в Санкт-Петербург, а в Северной столице резко преобразился и включил характер, одержав не одну, а сразу две волевые победы. Против СКА красно-синие превратили 0:1 в 2:1, а с «Шанхайскими драконами» - 0:1 в 3:1! Интересно, что все шайбы в ворота соперников забрасывали разные хоккеисты - ни один не повторился: Мальцев, Воробьев, Ружичка, Рябов и Кин. Последняя победа позволила москвичам обойти в таблице питерских армейцев.
В среду болельщиков ожидает еще одно противостояние «Драконов» со «Спартаком». Для команд оно станет уже восьмым в рамках календарного 2025 года. Четыре игры - в том числе три последние - завершились в пользу москвичей. Очевидно, что и завершить это питерское мини-турне они постараются победно.
Отметим, что в этом году соперники только раз набросали друг другу больше шести шайб. Учитывая высокую осведомленность команд о сильных и слабых сторонах соперника, ожидаем умеренную в плане результативности игру. Прогноз редакции на матч: тотал меньше 6.5.
«Матч ТВ» проведет бесплатную трансляцию из Санкт-Петербурга.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Шанхайские драконы»: нет
«Спартак»: нет
Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на самые ходовые исходы матча. Победа китайского клуба котируется за 2.70, ничья - за 4.20, а успех москвичей - за 2.25.
Аналитики отдают небольшое предпочтение гостям. Три последних личных матча завершились в пользу спартаковцев.
Представитель китайского мегаполиса в КХЛ временно принимает соперников в Санкт-Петербурге.