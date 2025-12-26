Шанхайские драконы - Спартак, прогноз на 24 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Три матча подряд проиграл «Спартак» до вояжа в Санкт-Петербург, а в Северной столице резко преобразился и включил характер, одержав не одну, а сразу две волевые победы. Против СКА красно-синие превратили 0:1 в 2:1, а с «Шанхайскими драконами» - 0:1 в 3:1! Интересно, что все шайбы в ворота соперников забрасывали разные хоккеисты - ни один не повторился: Мальцев, Воробьев, Ружичка, Рябов и Кин. Последняя победа позволила москвичам обойти в таблице питерских армейцев.

В среду болельщиков ожидает еще одно противостояние «Драконов» со «Спартаком». Для команд оно станет уже восьмым в рамках календарного 2025 года. Четыре игры - в том числе три последние - завершились в пользу москвичей. Очевидно, что и завершить это питерское мини-турне они постараются победно.

Отметим, что в этом году соперники только раз набросали друг другу больше шести шайб. Учитывая высокую осведомленность команд о сильных и слабых сторонах соперника, ожидаем умеренную в плане результативности игру. Прогноз редакции на матч: тотал меньше 6.5.