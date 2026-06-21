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ГлавнаяПрогнозыШарабутдин Магомедов – Мишель Перейра, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Шарабутдин Магомедов – Мишель Перейра, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Шара Буллет впервые выступит в Баку
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Шарабутдин Магомедов
  • Мишель Перейра
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Шара Буллет – Перейра

В соглавном событии турнира UFC в Баку россиянин Шарабутдин Магомедов побьется в рамках среднего дивизиона (до 83,9 кг) с бразильцем Мишелем Перейрой. Сумеет ли Шара Буллет одержать вторую победу подряд?

Статистика

Магомедов

 

Перейра

Россия

Страна

Бразилия

32

Возраст

32

17

Бои

48

16 (12 / 0 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

32 (11 / 9 / 12)

1 (0 / 0 / 1 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

14 (3 / 1 / 9 / 1)

0

Без результата

2

188

Рост (см)

185,5

188,5

Размах рук (см)

185,5

105,5

Размах ног (см)

106,5

Шарабутдин Магомедов

Уроженец Дагестана, по национальности аварец. С детства начал заниматься боксом, кикбоксингом, муай-тай. Стал чемпионом России по тайскому боксу. В профессиональных MMA выступает с 2017 г. В 2022-м выиграл пояс Arena Global в полутяжелом весе, а затем стал чемпионом Thailand Fighting Championship в средней категории. В 2023 г. дебютировал в UFC, где выиграл пять раз и уступил однажды. В последнем поединке в июле 2025 г. победил Марка-Андре Баррио единогласным решением судей.

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Мишель Перейра

В 12 лет начал заниматься карате, с 16 лет – бразильским джиу-джитсу. Получил черные пояса в этих видах спорта. В профессиональных MMA выступает с 2011 г., имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. В 2017-м забрал пояс SBC в полусреднем дивизионе, в 2019-м дебютировал в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл 10 боев и пять раз уступил. В последнем поединке в феврале одолел Закари Риза раздельным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

 Победа МагомедоваПобеда ПерейрыТМ (2,5)ТБ (2,5)
БЕТСИТИ1,263,902,051,72

Прогноз на бой

Оба спортсмена обладают ярким и непредсказуемым стилем. Порой они бьются попросту дико, пытаясь создать в клетке управляемый хаос. Но есть нюансы. Перейра в последние годы всё реже делает шоу. Сперва он добавил рационализма, чтобы стабилизировать результаты, а затем и форму растерял. В нынешних кондициях бразилец довольно часто ошибается в защите, теряет в скорости и агрессии.

Магомедов же за собственной яркостью не теряет хладнокровия. Он умеет работать и вторым номером, уделяет внимание своеобразной разведке и без необходимости не рискует и не форсирует события. В UFC россиянин стал лучше чувствовать длинную дистанцию – в том числе после разгрома по очкам от Пейджа. Полагаем, в предстоящем поединке это позволит Магомедову планомерно наращивать преимущество и забрать победу за счет резкости, скорости и точности. Но произойдет это, вероятно, не ранее второго раунд.

Соответствующие коэффициенты появятся ближе к турниру.

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Полный кард, где смотреть бой Шара Буллет – Перейра

Турнир UFC Fight Night 280 пройдет в Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 27 июня, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому соглавный бой Магомедов – Перейра стоит ожидать около 21:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».

Основной кард

  • Рафаэль Физиев (Азербайджан) – Мануэль Торрес (Мексика). Легкий вес;
  • Шарабутдин Магомедов (Россия) Мишель Перейра (Бразилия). Средний вес;
  • Назим Садыхов (Азербайджан) – Матеус Камило (Бразилия). Легкий вес;
  • Асу Алмабаев (Казахстан) – Чарльз Джонсон (США). Наилегчайший вес;
  • Икрам Алискеров (Россия) – Брунно Феррейра (Бразилия). Средний вес;
  • Абусупьян Магомедов (Германия) – Михал Олексейчук (Польша). Средний вес;

Прелимы

  • Фарман Хасанов (Азербайджан) – Эрик Нолан (США). Полусредний вес;
  • Абдул-Рахман Яхьяев (Турция) – Джулиус Уокер (США). Полутяжелый вес;
  • Нурсултон Рузибоев (Узбекистан) – Андрей Пуляев (Россия). Средний вес;
  • Каан Офли (Австралия) – Хавьер Рейес (Колумбия). Полулегкий вес;
  • Даниил Донченко (Украина) – Теодор Берггрен (Швеция). Полусредний вес;
  • Бекзат Алмахан (Казахстан) – Жан Мацумото (Бразилия). Легчайший вес;
  • Тахир Абдуллаев (Азербайджан) – Джефферсон Насименто (Бразилия). Полусредний вес.

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