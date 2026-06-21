Шарабутдин Магомедов – Мишель Перейра, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Оба спортсмена обладают ярким и непредсказуемым стилем. Порой они бьются попросту дико, пытаясь создать в клетке управляемый хаос. Но есть нюансы. Перейра в последние годы всё реже делает шоу. Сперва он добавил рационализма, чтобы стабилизировать результаты, а затем и форму растерял. В нынешних кондициях бразилец довольно часто ошибается в защите, теряет в скорости и агрессии.

Магомедов же за собственной яркостью не теряет хладнокровия. Он умеет работать и вторым номером, уделяет внимание своеобразной разведке и без необходимости не рискует и не форсирует события. В UFC россиянин стал лучше чувствовать длинную дистанцию – в том числе после разгрома по очкам от Пейджа. Полагаем, в предстоящем поединке это позволит Магомедову планомерно наращивать преимущество и забрать победу за счет резкости, скорости и точности. Но произойдет это, вероятно, не ранее второго раунд.

Соответствующие коэффициенты появятся ближе к турниру.