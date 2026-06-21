Шарабутдин Магомедов – Мишель Перейра, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В соглавном событии турнира UFC в Баку россиянин Шарабутдин Магомедов побьется в рамках среднего дивизиона (до 83,9 кг) с бразильцем Мишелем Перейрой. Сумеет ли Шара Буллет одержать вторую победу подряд?
Магомедов
Перейра
|Россия
Страна
Бразилия
|32
Возраст
32
|17
Бои
48
|16 (12 / 0 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
32 (11 / 9 / 12)
|1 (0 / 0 / 1 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
14 (3 / 1 / 9 / 1)
|0
Без результата
2
|188
Рост (см)
185,5
|188,5
Размах рук (см)
185,5
|105,5
Размах ног (см)
106,5
Уроженец Дагестана, по национальности аварец. С детства начал заниматься боксом, кикбоксингом, муай-тай. Стал чемпионом России по тайскому боксу. В профессиональных MMA выступает с 2017 г. В 2022-м выиграл пояс Arena Global в полутяжелом весе, а затем стал чемпионом Thailand Fighting Championship в средней категории. В 2023 г. дебютировал в UFC, где выиграл пять раз и уступил однажды. В последнем поединке в июле 2025 г. победил Марка-Андре Баррио единогласным решением судей.
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В 12 лет начал заниматься карате, с 16 лет – бразильским джиу-джитсу. Получил черные пояса в этих видах спорта. В профессиональных MMA выступает с 2011 г., имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. В 2017-м забрал пояс SBC в полусреднем дивизионе, в 2019-м дебютировал в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл 10 боев и пять раз уступил. В последнем поединке в феврале одолел Закари Риза раздельным решением судей.
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Оба спортсмена обладают ярким и непредсказуемым стилем. Порой они бьются попросту дико, пытаясь создать в клетке управляемый хаос. Но есть нюансы. Перейра в последние годы всё реже делает шоу. Сперва он добавил рационализма, чтобы стабилизировать результаты, а затем и форму растерял. В нынешних кондициях бразилец довольно часто ошибается в защите, теряет в скорости и агрессии.
Магомедов же за собственной яркостью не теряет хладнокровия. Он умеет работать и вторым номером, уделяет внимание своеобразной разведке и без необходимости не рискует и не форсирует события. В UFC россиянин стал лучше чувствовать длинную дистанцию – в том числе после разгрома по очкам от Пейджа. Полагаем, в предстоящем поединке это позволит Магомедову планомерно наращивать преимущество и забрать победу за счет резкости, скорости и точности. Но произойдет это, вероятно, не ранее второго раунд.
Соответствующие коэффициенты появятся ближе к турниру.
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Турнир UFC Fight Night 280 пройдет в Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 27 июня, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому соглавный бой Магомедов – Перейра стоит ожидать около 21:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
Основной кард
Прелимы