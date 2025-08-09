Бен Шелтон — Тейлор Фритц, 7 августа: прогноз на полуфинал турнира в Торонто

Партнерский проект
В полуфинале хардового турнира ATP 1000 в канадском Торонто встретятся два американца — Бен Шелтон и Тейлор Фритц. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за титул?
Дата / Время: 07.08.2025, не ранее 03:30 по московскому времени
Арена: Aviva Center, Центральный корт (Торонто, Канада)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Бен Шелтон (22 года, 7-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Тейлор Фритц (27 лет, 4-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в финале с сильнейшим из пары Александр Зверев (Германия, 1) — Карен Хачанов (Россия, 11)
Выиграл два турнира ATP в одиночном разряде, в том числе один хардовый. В нынешнем сезоне дошел до финала в Мюнхене (грунт) и полуфинала в Штутгарте (трава) и Вашингтоне (хард). На Australian Open также пробился в полуфинал, на «Ролан Гаррос» вылетел в четвертом круге, на Уимблдоне — в четвертьфинале. Всего в 2025 году одержал 30 побед при 16 поражениях. На турнире в Торонто уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.
Бронзовый призер Олимпиады-2024 в парном разряде. Выиграл десять турниров ATP, в том числе пять хардовых. В нынешнем сезоне взял титулы на траве в Штутгарте и Истбурне, дошел до полуфинала в Майами (хард) и на Уимблдоне. На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в сезоне одержал 36 побед при 13 поражениях. На турнире в Торонто уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.
Единственный официальный очный матч спортсмены провели в 2023 году на хардовом турнире в Индиан-Уэллсе. Тогда Фритц одержал победу со счетом 4:6, 6:4, 6:3.
Букмекеры считают второго сеяного фаворитом. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,62 на победу Фритца и 2,40 на успех Шелтона.
Единственный очный матч соперников продлился 29 геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,85 на ТБ (24,5) и 1,95 на ТМ (24,5).
Дуэль не просто двух американцев, а двух мастеров подачи. Шелтон и Фритц входят в число лучших по этому компоненту, и в Торонто он тоже играет важную роль в успехе обоих. Ожидать обилия брейк-пойнтов в этом полуфинале точно не стоит — не говоря уже о полноценных брейках. Неслучайно за четыре матча Шелтон провел два тай-брейка, а Фритц — целых пять.
Букмекеры ожидаемо адаптировали линию на тоталы в сторону очень затяжной игры. Да и единственная очная встреча американцев поддерживает эту идею — тогда они провели максимальные три сета и 29 геймов. Что ж, ждем как минимум один тай-брейк и играем ТБ (22,5).