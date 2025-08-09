Бен Шелтон — Тейлор Фритц, 7 августа: прогноз на полуфинал турнира в Торонто

Дуэль не просто двух американцев, а двух мастеров подачи. Шелтон и Фритц входят в число лучших по этому компоненту, и в Торонто он тоже играет важную роль в успехе обоих. Ожидать обилия брейк-пойнтов в этом полуфинале точно не стоит — не говоря уже о полноценных брейках. Неслучайно за четыре матча Шелтон провел два тай-брейка, а Фритц — целых пять.

Букмекеры ожидаемо адаптировали линию на тоталы в сторону очень затяжной игры. Да и единственная очная встреча американцев поддерживает эту идею — тогда они провели максимальные три сета и 29 геймов. Что ж, ждем как минимум один тай-брейк и играем ТБ (22,5).