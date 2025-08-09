Александр Зверев — Карен Хачанов, 7 августа: прогноз на полуфинал турнира в Торонто

Партнерский проект
Россиянин Андрей Рублёв в четвертьфинале хардового турнира ATP 1000 в Торонто встретится с американцем Тейлором Фритцем. Сумеет ли отечественный теннисист выбить из борьбы вторую ракетку соревнований?
Дата / Время: 07.08.2025, не ранее 02:00 по московскому времени
Арена: Aviva Center, Центральный корт (Торонто, Канада)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Александр Зверев (28 лет, 3-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Карен Хачанов (29 лет, 16-я ракетка мира, 11-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в финале с сильнейшим из пары Алекс де Минаур (Австралия, 9) / Бен Шелтон (США, 4) — Андрей Рублёв (Россия, 6) / Тейлор Фритц (США, 2)
Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Также выиграл 24 турнира ATP, в том числе 15 хардовых. В нынешнем сезоне взял титул на грунте в Мюнхене, а также дошел до финала в Штутгарте и полуфинала в Галле (оба — трава). На Australian Open пробился в финал, на «Ролан Гаррос» — в четвертьфинал, а на Уимблдоне вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 39 побед при 14 поражениях. Турнир в Торонто выигрывал в 2017-м, в прошлом сезоне вылетел в четвертьфинале.
Серебряный призер Олимпиады-2020 в индивидуальной дисциплине. Выиграл семь турниров ATP в одиночном разряде, все — на хардовом покрытии. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Барселоне (грунт) и Галле (трава). На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетел в третьем круге, на Уимблдоне пробился в четвертьфинал. Всего в 2025 году одержал 26 побед при 16 поражениях. На турнире в Торонто повторил свой лучший результат, ранее показанный в 2018-м и 2019-м. В прошлом сезоне вылетел во втором круге.
Соперники провели семь официальных очных матчей. Единственную встречу на грунте выиграл Зверев. На харде он одержал четыре победы, Хачанов — две.
Букмекеры считают немца явным фаворитом. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,42 на его победу и 3,05 на успех россиянина.
Пять последних очных матчей спортсменов продлились не более 18 геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 2,00 на ТБ (23,5) и 1,80 на ТМ (23,5).
Два близких друга дважды встречались на харде в прошлом сезоне, и оба раза Зверев побеждал без особых проблем. Есть высокая вероятность того, что сценарий повторится. Немец здорово выглядит в Торонто, у него прекрасно работает подача — пожалуй, главный козырь. Несмотря на недавние публичные заявление про психологические проблемы, силен Зверев и ментально — две волевые победы над крепкими Арнальди и Попыриным.
Хачанову же традиционно тяжело со столь топовыми соперниками. За карьеру он проиграл 20 из 23 матчей с оппонентами из топ-5, и потенциально явных контраргументов у россиянина на фоне Зверева не видно. Пожалуй, самый простой рецепт — выжимать свой максимум и рассчитывать на ошибки немца.
Логика подсказывает заиграть, например, минусовую фору через Зверева, но хочется всё же оставить шанс Хачанову. Так что остановимся на тотале геймов в первом сете, ожидая конкурентную борьбу как минимум на этом отрезке.