Александр Зверев — Карен Хачанов, 7 августа: прогноз на полуфинал турнира в Торонто

Два близких друга дважды встречались на харде в прошлом сезоне, и оба раза Зверев побеждал без особых проблем. Есть высокая вероятность того, что сценарий повторится. Немец здорово выглядит в Торонто, у него прекрасно работает подача — пожалуй, главный козырь. Несмотря на недавние публичные заявление про психологические проблемы, силен Зверев и ментально — две волевые победы над крепкими Арнальди и Попыриным.

Хачанову же традиционно тяжело со столь топовыми соперниками. За карьеру он проиграл 20 из 23 матчей с оппонентами из топ-5, и потенциально явных контраргументов у россиянина на фоне Зверева не видно. Пожалуй, самый простой рецепт — выжимать свой максимум и рассчитывать на ошибки немца.

Логика подсказывает заиграть, например, минусовую фору через Зверева, но хочется всё же оставить шанс Хачанову. Так что остановимся на тотале геймов в первом сете, ожидая конкурентную борьбу как минимум на этом отрезке.