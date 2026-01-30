Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



27 января 11:18ГлавнаяПрогнозыТеннисAustralian Open

Бен Шелтон – Янник Синнер, 28 января: прогноз на четвертьфинал Australian Open

У американца кошмарная серия в матчах с итальянцем
Александр Бокулёв
Источник: ATP
Источник: ATP

В среду, 28 января, в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся американец Бен Шелтон и итальянец Янник Синнер. Вице-лидер мирового рейтинга – явный фаворит. Оправдает ли он свой статус и продолжит ли путь к третьему подряд титулу в Мельбурне?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Дата / Время: 28.01.2026, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: Мельбурн Парк, Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Свернуть

Бен Шелтон (23 года, 7-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: Уго Умбер (Франция) – 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)
  • 2-й круг: Дейн Суини (Австралия) – 6:3, 6:2, 6:2
  • 3-й круг: Валентен Вашеро (Монако, 30) – 6:4, 6:4, 7:6 (7:5)
  • 4-й круг: Каспер Рууд (Норвегия, 12) – 3:6, 6:4, 6:3, 6:4

Янник Синнер (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Юго Гастон (Франция) – 6:2, 6:1, отказ
  • 2-й круг: Джеймс Дакворт (Австралия) – 6:1, 6:4, 6:2
  • 3-й круг: Элиот Спиццирри (США) – 4:6, 6:3, 6:4, 6:4
  • 4-й круг: Лучано Дардери (Италия, 22) – 6:1, 6:3, 7:6 (7:2)

Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Лоренцо Музетти (Италия, 5) – Новак Джокович (Сербия, 4)

Бен Шелтон

Свернуть

Выиграл три турнира ATP в одиночном разряде, в том числе два хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии выступил в Окленде и вылетел в четвертьфинале. Всего в 2026 г. одержал пять побед при одном поражении. На Australian Open лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до полуфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Янник Синнер

Свернуть

Бывший бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 20 турниров ATP, в том числе 18 хардовых. Также выиграл четыре мэйджора – два последних Australian Open, прошлый Уимблдон и US Open 2024 г. В нынешнем сезоне ранее не выступал.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Спортсмены провели девять официальных очных матчей. Первый (на харде) выиграл Шелтон. Затем Синнер одержал восемь побед подряд: шесть – на харде, две – на траве.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают итальянца явным фаворитом. В PARI предлагают коэффициент 1,06 на его победу и 9,15 на успех американца.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Ставки на тоталы

Свернуть

За восемь выигранных матчей Синнер не отдал Шелтону ни сета. Сейчас PARI предлагает коэффициенты 1,88 на ТБ (34,5) и 1,87 на ТМ (34,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа ШелтонаПобеда СиннераТБ (34,5)ТМ (34,5)
PARI9,151,061,881,87

Прогноз и ставка

Свернуть

Синнеру тяжело дался старт матча со Спиццирри из-за жары. Но в остальном итальянец подтверждает статус теннисиста без слабых мест. Он штампует уверенные победы, прекрасно выглядит как на подаче, так и на приеме, играет вариативно, ментально стабилен. Сложно представить, за счет чего Шелтон может остановить такого Синнера.

Конечно, у американца есть козырь в виде подачи. Но уж Синнера ей не напугать. В остальном Шелтон менее стабилен, у него больше браков и эмоциональных срывов. Да и восемь поражений от итальянца без единого выигранного сета говорят сами за себя. Рискнем предположить, что и в этот раз Синнер одержит победу всухую.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer29 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer151 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё