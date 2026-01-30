Бен Шелтон – Янник Синнер, 28 января: прогноз на четвертьфинал Australian Open

Синнеру тяжело дался старт матча со Спиццирри из-за жары. Но в остальном итальянец подтверждает статус теннисиста без слабых мест. Он штампует уверенные победы, прекрасно выглядит как на подаче, так и на приеме, играет вариативно, ментально стабилен. Сложно представить, за счет чего Шелтон может остановить такого Синнера.

Конечно, у американца есть козырь в виде подачи. Но уж Синнера ей не напугать. В остальном Шелтон менее стабилен, у него больше браков и эмоциональных срывов. Да и восемь поражений от итальянца без единого выигранного сета говорят сами за себя. Рискнем предположить, что и в этот раз Синнер одержит победу всухую.