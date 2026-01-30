Бен Шелтон – Янник Синнер, 28 января: прогноз на четвертьфинал Australian Open

Партнерский проект
В среду, 28 января, в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся американец Бен Шелтон и итальянец Янник Синнер. Вице-лидер мирового рейтинга – явный фаворит. Оправдает ли он свой статус и продолжит ли путь к третьему подряд титулу в Мельбурне?
Дата / Время: 28.01.2026, не ранее 11:00 по московскому времени
Арена: Мельбурн Парк, Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Бен Шелтон (23 года, 7-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Янник Синнер (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Лоренцо Музетти (Италия, 5) – Новак Джокович (Сербия, 4)
Выиграл три турнира ATP в одиночном разряде, в том числе два хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии выступил в Окленде и вылетел в четвертьфинале. Всего в 2026 г. одержал пять побед при одном поражении. На Australian Open лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до полуфинала.
Бывший бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 20 турниров ATP, в том числе 18 хардовых. Также выиграл четыре мэйджора – два последних Australian Open, прошлый Уимблдон и US Open 2024 г. В нынешнем сезоне ранее не выступал.
Спортсмены провели девять официальных очных матчей. Первый (на харде) выиграл Шелтон. Затем Синнер одержал восемь побед подряд: шесть – на харде, две – на траве.
Букмекеры считают итальянца явным фаворитом. В PARI предлагают коэффициент 1,06 на его победу и 9,15 на успех американца.
За восемь выигранных матчей Синнер не отдал Шелтону ни сета. Сейчас PARI предлагает коэффициенты 1,88 на ТБ (34,5) и 1,87 на ТМ (34,5).
Синнеру тяжело дался старт матча со Спиццирри из-за жары. Но в остальном итальянец подтверждает статус теннисиста без слабых мест. Он штампует уверенные победы, прекрасно выглядит как на подаче, так и на приеме, играет вариативно, ментально стабилен. Сложно представить, за счет чего Шелтон может остановить такого Синнера.
Конечно, у американца есть козырь в виде подачи. Но уж Синнера ей не напугать. В остальном Шелтон менее стабилен, у него больше браков и эмоциональных срывов. Да и восемь поражений от итальянца без единого выигранного сета говорят сами за себя. Рискнем предположить, что и в этот раз Синнер одержит победу всухую.