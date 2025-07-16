Александр Шевченко — Стэн Вавринка, 15 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Гштааде

В первом круге турнира в швейцарском Гштааде 15 июля сыграют Александр Шевченко и Стэн Вавринка. Опытный швейцарец старше соперника из Казахстана на 16 лет и выйдет на корт в возрасте 40. Предсказать исход противостояния довольно сложно. Присматриваемся к привлекательным коэффициентам в линиях букмекерских контор.

Дата / Время: 15.07.2025, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: «Рой Эмерсон Арена»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.