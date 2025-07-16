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14 июля 11:53ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Александр Шевченко — Стэн Вавринка, 15 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Гштааде

У соперников разница в возрасте - 16 лет
Руслан Ипполитов

В первом круге турнира в швейцарском Гштааде 15 июля сыграют Александр Шевченко и Стэн Вавринка. Опытный швейцарец старше соперника из Казахстана на 16 лет и выйдет на корт в возрасте 40. Предсказать исход противостояния довольно сложно. Присматриваемся к привлекательным коэффициентам в линиях букмекерских контор.

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Дата / Время: 15.07.2025, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: «Рой Эмерсон Арена»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Александр Шевченко (24 года, 101-я ракетка мира, Казахстан)

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До 2024 года выступал за Россию, но сменил спортивное гражданство и теперь выходит на корт под флагом Казахстана. Побед на турнирах АТР никогда не одерживал. Лучшее место в рейтинге АТР - 45. В 2025 году провел 19 матчей: 6 побед и 13 поражений. Полуфиналист Uneted Cup. На Уимблдоне проиграл в первом круге. На «Ролан Гаррос» вылетел по итогам второго раунда.  На Australian Open сошел с турнирной дистанции по итогам первого круга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Станислас Вавринка (40 лет, 156-я ракетка мира, Швейцария)

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Победитель Открытого чемпионата Австралии-2014, Открытого чемпионата Франции-2015, Открытого чемпионат США-2016). Олимпийский чемпион 2008 года в мужском парном разряде. Победитель 16 турниров ATP в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса 2014 года в составе сборной Швейцарии. Экс-третья ракетка мира в одиночном рейтинге. Победитель юниорского Открытого чемпионата Франции-2003. Для знаменитого швейцарца это будет уже 9-й турнир в 2025 году, и лишь однажды Стэн смог преодолеть первый раунд (в Бухаресте вылет случился после второго круга). 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники встречались лишь однажды. Произошло это на швейцарском турнире в Базеле в 2023 году. Победу в двух сетах одержал Шевченко, выступавший на тот момент еще под российским флагом. 

Ставки на исход

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WINLINE не выделяет в линии явного фаворита, предлагая примерно равные коэффициенты на победу каждого из спортсменов. Поставить на успех Шевченко можно за 2.10. Вероятность победы Варвинки котируется за 1.71.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

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БК WINLINE предлагает коэффициент 2.01 за тотал меньше 22.5, а тотал больше 22.5 идет за 1,81.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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Победа Шевченко

Победа Вавринки

ТБ (22,5)

ТМ (22,5)

WINLINE

2.10

1.71

1.81

2.01

Прогноз и ставка

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Неугомонный Вавринка и в 40 лет продолжает сражаться на корте, но в текущем году на его счету всего одна победа в девяти матчах. Играть Стэну предстоит на родных кортах и при своей публике, уровень опытности экс-третьей ракетки мира сложно переоценить. Но Шевченко уже доводилось обыгрывать титулованного соперника. И случилось это именно в Швейцарии два года назад. Понять коэффициенты букмекеров не сложно, но можно и не согласиться с их оценкой. Статистика за год у Вавринки просто ужасающая. И ведь не сказать, что он целенаправленно готовился именно к предстоящему турниру в Швейцарии. При таких вводных кэф 2.10 на победу Шевченко выглядит весьма соблазнительно. На нем остановим свой выбор - победа представителя Казахстана с любым счетом. 

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