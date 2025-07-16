Александр Шевченко — Стэн Вавринка, 15 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Гштааде

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В первом круге турнира в швейцарском Гштааде 15 июля сыграют Александр Шевченко и Стэн Вавринка. Опытный швейцарец старше соперника из Казахстана на 16 лет и выйдет на корт в возрасте 40. Предсказать исход противостояния довольно сложно. Присматриваемся к привлекательным коэффициентам в линиях букмекерских контор.
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Дата / Время: 15.07.2025, не ранее 11:00 по московскому времени
Арена: «Рой Эмерсон Арена»
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.
До 2024 года выступал за Россию, но сменил спортивное гражданство и теперь выходит на корт под флагом Казахстана. Побед на турнирах АТР никогда не одерживал. Лучшее место в рейтинге АТР - 45. В 2025 году провел 19 матчей: 6 побед и 13 поражений. Полуфиналист Uneted Cup. На Уимблдоне проиграл в первом круге. На «Ролан Гаррос» вылетел по итогам второго раунда. На Australian Open сошел с турнирной дистанции по итогам первого круга.
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Победитель Открытого чемпионата Австралии-2014, Открытого чемпионата Франции-2015, Открытого чемпионат США-2016). Олимпийский чемпион 2008 года в мужском парном разряде. Победитель 16 турниров ATP в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса 2014 года в составе сборной Швейцарии. Экс-третья ракетка мира в одиночном рейтинге. Победитель юниорского Открытого чемпионата Франции-2003. Для знаменитого швейцарца это будет уже 9-й турнир в 2025 году, и лишь однажды Стэн смог преодолеть первый раунд (в Бухаресте вылет случился после второго круга).
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Соперники встречались лишь однажды. Произошло это на швейцарском турнире в Базеле в 2023 году. Победу в двух сетах одержал Шевченко, выступавший на тот момент еще под российским флагом.
WINLINE не выделяет в линии явного фаворита, предлагая примерно равные коэффициенты на победу каждого из спортсменов. Поставить на успех Шевченко можно за 2.10. Вероятность победы Варвинки котируется за 1.71.
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БК WINLINE предлагает коэффициент 2.01 за тотал меньше 22.5, а тотал больше 22.5 идет за 1,81.
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Неугомонный Вавринка и в 40 лет продолжает сражаться на корте, но в текущем году на его счету всего одна победа в девяти матчах. Играть Стэну предстоит на родных кортах и при своей публике, уровень опытности экс-третьей ракетки мира сложно переоценить. Но Шевченко уже доводилось обыгрывать титулованного соперника. И случилось это именно в Швейцарии два года назад. Понять коэффициенты букмекеров не сложно, но можно и не согласиться с их оценкой. Статистика за год у Вавринки просто ужасающая. И ведь не сказать, что он целенаправленно готовился именно к предстоящему турниру в Швейцарии. При таких вводных кэф 2.10 на победу Шевченко выглядит весьма соблазнительно. На нем остановим свой выбор - победа представителя Казахстана с любым счетом.