Шинник - Нефтехимик, 15 октября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Первое пересечение в кубковом турнире
Валентин Васильев

У «Шинника» с «Нефтехимиком» довольно богатая история взаимоотношений. Но вот в кубковом турнире они пересеклись впервые. Рассказываем об их совместном прошлом и шансах в новой встрече. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Шинник» (Ярославль) 

15.10.2025, Ср

18:00 МСК

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

П1 - 2.45

Х - 3.05

П2 - 2.95

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/16 финала

Стадион: «Шинник» (Ярославль) 

Главный судья: еще не назначен

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Шинник»20162358-65
«Факел»23162065-58

Последние пять матчей «Шинника»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.10.2025«Шинник»

0:1

«Факел»

Лига PARI

05.10.2025«СКА-Хабаровск»

3:1

«Шинник»

Лига PARI

28.09.2025«Шинник»

2:0

«Ротор»

Лига PARI

24.09.2025«Череповец»

1:4

«Шинник»

Кубок России

20.09.2025«КАМАЗ»

0:0

«Шинник»

Лига PARI

Последние пять матчей «Нефтехимика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.10.2025«Нефтехимик» 

2:3

«Чайка»

Лига PARI

05.10.2025«Нефтехимик» 

0:0

«Ротор»

Лига PARI

29.09.2025«Нефтехимик» 

1:0

«Арсенал»

Лига PARI

24.09.2025«Волгарь»

1:1, пен. 2:4

«Нефтехимик» 

Кубок России

20.09.2025«Волга»

1:4

«Нефтехимик» 

Лига PARI

15.10.2025. 14:30. «Енисей» – «Уфа»
15.10.2025. 17:00. «Родина» – «Челябинск»
15.10.2025. 18:00. «Чайка» – «КАМАЗ»
15.10.2025. 18:00. «Шинник» – «Нефтехимик»
15.10.2025. 19:30. «Арсенал Т» – «Сокол»
16.10.2025. 17:30. «Факел» – «Урал»
16.10.2025. 17:30. «Торпедо М» – «Велес»
16.10.2025. 20:00. «Черноморец» – «Кубань Холдинг»

В августе-сентябре «Шинник» выдал серию из восьми матчей без поражений. С наступлением октября она тут же закончилась. Два последних матча - в Хабаровске и дома с «Факелом» - ярославцы проиграли. 

У «Нефтехимика» полоса побед и ничьих получилась покороче - шесть матчей. Но и у нижнекамцев она оборвалась - домашним поражением от «Чайки» (2:3).

Обе команды часто играют «низовые» матчи. У хозяев таких за 10 встреч набралось восемь, у гостей - семь. Кажется, что в противостоянии таких соперников тотал меньше 2.5 - один из наиболее очевидных исходов.

Трансляция из Ярославля будет доступна в режиме реального времени на платформах легальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Шинник»: Самойлов (дисквалификация)

«Нефтехимик»: нет

БК PARI предлагает высокие котировки на ключевые исходы встречи: победа местной команды оценивается в 2.45, приезжей — в 2.95, а ничейный результат по итогам 90 минут — в 3.05.

С каким счетом завершится матч «Шинник» - «Нефтехимик»? 

Сыгравшая ставка на 0:0 в Ярославле обещает шестикратный выигрыш относительно номинала пари.

Где купить билеты на матч «Шинник» - «Нефтехимик»?

Билеты доступны на  официальном сайте ярославского клуба. Минимальная стоимость составляет 200 рублей.

