Шинник - Нефтехимик, 15 октября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

В августе-сентябре «Шинник» выдал серию из восьми матчей без поражений. С наступлением октября она тут же закончилась. Два последних матча - в Хабаровске и дома с «Факелом» - ярославцы проиграли.

У «Нефтехимика» полоса побед и ничьих получилась покороче - шесть матчей. Но и у нижнекамцев она оборвалась - домашним поражением от «Чайки» (2:3).

Обе команды часто играют «низовые» матчи. У хозяев таких за 10 встреч набралось восемь, у гостей - семь. Кажется, что в противостоянии таких соперников тотал меньше 2.5 - один из наиболее очевидных исходов.