Шинник - Нефтехимик, 15 октября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

У «Шинника» с «Нефтехимиком» довольно богатая история взаимоотношений. Но вот в кубковом турнире они пересеклись впервые. Рассказываем об их совместном прошлом и шансах в новой встрече.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/16 финала
Стадион: «Шинник» (Ярославль)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Шинник»
|20
|16
|23
|58-65
|«Факел»
|23
|16
|20
|65-58
Последние пять матчей «Шинника»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.10.2025
|«Шинник»
0:1
«Факел»
Лига PARI
|05.10.2025
|«СКА-Хабаровск»
3:1
«Шинник»
Лига PARI
|28.09.2025
|«Шинник»
2:0
«Ротор»
Лига PARI
|24.09.2025
|«Череповец»
1:4
«Шинник»
Кубок России
|20.09.2025
|«КАМАЗ»
0:0
«Шинник»
Лига PARI
Последние пять матчей «Нефтехимика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.10.2025
|«Нефтехимик»
2:3
«Чайка»
Лига PARI
|05.10.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Ротор»
Лига PARI
|29.09.2025
|«Нефтехимик»
1:0
«Арсенал»
Лига PARI
|24.09.2025
|«Волгарь»
1:1, пен. 2:4
«Нефтехимик»
Кубок России
|20.09.2025
|«Волга»
1:4
«Нефтехимик»
Лига PARI
15.10.2025. 14:30. «Енисей» – «Уфа»
15.10.2025. 17:00. «Родина» – «Челябинск»
15.10.2025. 18:00. «Чайка» – «КАМАЗ»
15.10.2025. 18:00. «Шинник» – «Нефтехимик»
15.10.2025. 19:30. «Арсенал Т» – «Сокол»
16.10.2025. 17:30. «Факел» – «Урал»
16.10.2025. 17:30. «Торпедо М» – «Велес»
16.10.2025. 20:00. «Черноморец» – «Кубань Холдинг»
В августе-сентябре «Шинник» выдал серию из восьми матчей без поражений. С наступлением октября она тут же закончилась. Два последних матча - в Хабаровске и дома с «Факелом» - ярославцы проиграли.
У «Нефтехимика» полоса побед и ничьих получилась покороче - шесть матчей. Но и у нижнекамцев она оборвалась - домашним поражением от «Чайки» (2:3).
Обе команды часто играют «низовые» матчи. У хозяев таких за 10 встреч набралось восемь, у гостей - семь. Кажется, что в противостоянии таких соперников тотал меньше 2.5 - один из наиболее очевидных исходов.
Трансляция из Ярославля будет доступна в режиме реального времени на платформах легальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Шинник»: Самойлов (дисквалификация)
«Нефтехимик»: нет
БК PARI предлагает высокие котировки на ключевые исходы встречи: победа местной команды оценивается в 2.45, приезжей — в 2.95, а ничейный результат по итогам 90 минут — в 3.05.
Сыгравшая ставка на 0:0 в Ярославле обещает шестикратный выигрыш относительно номинала пари.
Билеты доступны на официальном сайте ярославского клуба. Минимальная стоимость составляет 200 рублей.