СКА - ЦСКА, прогноз на 27 марта: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Армейские дерби чаще всего проходят в упорной борьбе и держат зрителей в напряжении до последних минут, если не секунд. Победы «в одни ворота» здесь большая редкость. В этом смысле старт серии получился предсказуемо равным. В первом случае ЦСКА одержал волевую победу в овертайме, проигрывая по ходу дела 0:1 и 1:2. Оба раза счет сравнивал Максим Соркин, а решающий бросок нанес Никита Нестеров.

Во второй игре питерцы снова повели в счете - и опять-таки уступили. На гол Джозефа Бландизи москвичи ответили четырьмя своими и только в концовке позволили сопернику сократить разницу до двух голов.

У Игоря Ларионова в последнее время отношения с плей-офф не складываются. Последнее поражение стало для него 10-м подряд в Кубке Гагарина (с учетом прежнего места работы). Разумеется, Профессор в курсе этой тенденции и преисполнен желания поскорее с ней покончить. На своей площадке СКА приложит максимум сил, чтобы «размочить» счет в серии.

Наш прогноз на вечер пятницы: победа СКА или ничья в основное время.