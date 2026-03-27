Партнерский проект

СКА - ЦСКА, прогноз на 27 марта: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Обновлено:
Профессору Ларионову нужно срочно ломать тенденцию
Валентин Васильев

«Армейское дерби» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги началось обескураживающе для санкт-петербургского клуба - с двух поражений. СКА нужно срочно переламывать ситуацию. Родные стены должны в этом команде Игоря Ларионова помочь. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

СКА (Санкт-Петербург) 

2703.2026, Пн

19:30 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 2.65

Х - 3.92

П2 - 2.46

Турнир: чемпионат КХЛ, 1/8 финала, третий матч

Стадион: Ледовый дворец (Санкт-Петербург, Россия)

Счет серии: 0:2

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
СКА62756314-290
ЦСКА 56762290-314

Последние пять матчей  СКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.03.2026ЦСКА

4:2

СКА

Плей-офф КХЛ

23.03.2026ЦСКА

3:2 ОТ

СКА

Плей-офф КХЛ

20.03.2026СКА

5:1

«Шанхайские драконы»

КХЛ

18.03.2026«Сибирь»

4:1

СКА

КХЛ

16.03.2026«Трактор» 

2:1

СКА

КХЛ

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.03.2026ЦСКА

4:2

СКА

Плей-офф КХЛ

23.03.2026ЦСКА

3:2 ОТ

СКА

Плей-офф КХЛ

18.03.2026«Спартак»

2:3 Б

ЦСКА

КХЛ

16.03.2026«Сибирь»

3:2

ЦСКА

КХЛ

14.03.2026«Автомобилист»

0:3

ЦСКА

КХЛ

Ближайшие игры

1/8 финала

Вторые матчи

26.03.2026, 16:30. «Авангард» (Омск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск)

26.03.2026, 17:00. «Металлург» (Магнитогорск) – «Сибирь» (Новосибирск)

26.03.2026, 19:30. «Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва)

26.03.2026, 19:30. «Динамо» (Минск) – «Динамо» (Москва)

Третьи матчи

27.03.2026, 17:00. «Трактор» (Челябинск) – «Ак Барс» (Казань)

27.03.2026, 17:00. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист» (Екатеринбург)

27.03.2026, 19:30. СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)

27.03.2026, 19:30. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Северсталь» (Череповец)

28.03.2026, 13:30. «Сибирь» (Новосибирск) – «Металлург» (Магнитогорск)

28.03.2026, 14:30. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Авангард» (Омск)

28.03.2026, 17:00. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль)

28.03.2026, 17:00. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск)

Прогноз на матч

Армейские дерби чаще всего проходят в упорной борьбе и держат зрителей в напряжении до последних минут, если не секунд. Победы  «в одни ворота» здесь большая редкость. В этом смысле старт серии получился предсказуемо равным.   В первом случае ЦСКА одержал волевую победу в овертайме, проигрывая по ходу дела 0:1 и 1:2. Оба раза счет сравнивал Максим Соркин, а решающий бросок нанес Никита Нестеров.

Во второй игре питерцы снова повели в счете - и опять-таки уступили. На гол Джозефа Бландизи москвичи ответили четырьмя своими и только в концовке позволили сопернику сократить разницу до двух голов. 

У Игоря Ларионова  в последнее время отношения с плей-офф не складываются. Последнее поражение стало для него 10-м подряд в Кубке Гагарина (с учетом прежнего места работы). Разумеется, Профессор в курсе этой тенденции и преисполнен желания поскорее с ней покончить. На своей площадке СКА приложит максимум сил, чтобы  «размочить» счет в серии. 

Наш прогноз на вечер пятницы: победа СКА или ничья в основное время. В  БК «МАРАФОН» этот вариант идет за 1.59. 

Трансляции

Прямая видеотрансляция из Северной столицы запланирована на «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «МАРАФОН» установили повышенные коэффициенты на базовые исходы встречи: 2.65 на победу местных армейцев и 2.46 - на приезжих. Ничья котируется за 3.92.

Вопросы и ответы

Кто выиграет в матче СКА - ЦСКА?

Аналитики не видят в паре фаворита. Последняя встреча команд в Питере завершилась уверенной победой хозяев - 3:0.

Где купить билет на матч СКА - ЦСКА?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт невского клуба. Минимальная стоимость составляет 2 460 рублей.

Когда и где четвертый матч СКА - ЦСКА?

29 марта команды повторно встретятся в Петербурге, а затем продолжат выяснение отношений в Москве, если ЦСКА досрочно не выиграет серию.

