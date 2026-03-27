СКА - ЦСКА, прогноз на 27 марта: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

«Армейское дерби» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги началось обескураживающе для санкт-петербургского клуба - с двух поражений. СКА нужно срочно переламывать ситуацию. Родные стены должны в этом команде Игоря Ларионова помочь.
Турнир: чемпионат КХЛ, 1/8 финала, третий матч
Стадион: Ледовый дворец (Санкт-Петербург, Россия)
Счет серии: 0:2
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|СКА
|62
|7
|56
|314-290
|ЦСКА
|56
|7
|62
|290-314
Последние пять матчей СКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.03.2026
|ЦСКА
4:2
СКА
Плей-офф КХЛ
|23.03.2026
|ЦСКА
3:2 ОТ
СКА
Плей-офф КХЛ
|20.03.2026
|СКА
5:1
«Шанхайские драконы»
КХЛ
|18.03.2026
|«Сибирь»
4:1
СКА
КХЛ
|16.03.2026
|«Трактор»
2:1
СКА
КХЛ
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.03.2026
|ЦСКА
4:2
СКА
Плей-офф КХЛ
|23.03.2026
|ЦСКА
3:2 ОТ
СКА
Плей-офф КХЛ
|18.03.2026
|«Спартак»
2:3 Б
ЦСКА
КХЛ
|16.03.2026
|«Сибирь»
3:2
ЦСКА
КХЛ
|14.03.2026
|«Автомобилист»
0:3
ЦСКА
КХЛ
1/8 финала
Вторые матчи
26.03.2026, 16:30. «Авангард» (Омск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск)
26.03.2026, 17:00. «Металлург» (Магнитогорск) – «Сибирь» (Новосибирск)
26.03.2026, 19:30. «Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва)
26.03.2026, 19:30. «Динамо» (Минск) – «Динамо» (Москва)
Третьи матчи
27.03.2026, 17:00. «Трактор» (Челябинск) – «Ак Барс» (Казань)
27.03.2026, 17:00. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист» (Екатеринбург)
27.03.2026, 19:30. СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)
27.03.2026, 19:30. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Северсталь» (Череповец)
28.03.2026, 13:30. «Сибирь» (Новосибирск) – «Металлург» (Магнитогорск)
28.03.2026, 14:30. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Авангард» (Омск)
28.03.2026, 17:00. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль)
28.03.2026, 17:00. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск)
Армейские дерби чаще всего проходят в упорной борьбе и держат зрителей в напряжении до последних минут, если не секунд. Победы «в одни ворота» здесь большая редкость. В этом смысле старт серии получился предсказуемо равным. В первом случае ЦСКА одержал волевую победу в овертайме, проигрывая по ходу дела 0:1 и 1:2. Оба раза счет сравнивал Максим Соркин, а решающий бросок нанес Никита Нестеров.
Во второй игре питерцы снова повели в счете - и опять-таки уступили. На гол Джозефа Бландизи москвичи ответили четырьмя своими и только в концовке позволили сопернику сократить разницу до двух голов.
У Игоря Ларионова в последнее время отношения с плей-офф не складываются. Последнее поражение стало для него 10-м подряд в Кубке Гагарина (с учетом прежнего места работы). Разумеется, Профессор в курсе этой тенденции и преисполнен желания поскорее с ней покончить. На своей площадке СКА приложит максимум сил, чтобы «размочить» счет в серии.
Наш прогноз на вечер пятницы: победа СКА или ничья в основное время. В БК «МАРАФОН» этот вариант идет за 1.59.
Прямая видеотрансляция из Северной столицы запланирована на «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Аналитики БК «МАРАФОН» установили повышенные коэффициенты на базовые исходы встречи: 2.65 на победу местных армейцев и 2.46 - на приезжих. Ничья котируется за 3.92.
Аналитики не видят в паре фаворита. Последняя встреча команд в Питере завершилась уверенной победой хозяев - 3:0.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт невского клуба. Минимальная стоимость составляет 2 460 рублей.
29 марта команды повторно встретятся в Петербурге, а затем продолжат выяснение отношений в Москве, если ЦСКА досрочно не выиграет серию.
