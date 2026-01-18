СКА - Динамо Минск, прогноз на 19 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Минское «Динамо» с почти 85% набранных дома очков остается самым негостеприимным клубом лиги (исключительно в спортивном отношении). Но и в гостях белорусский коллектив периодически одерживает серьезные победы. В частности, в субботу парни Дмитрия Квартальнова третий раз за сезон обыграли столичных одноклубников - теперь уже на их льду (3:2). Но в целом в гостях бело-голубые чувствуют себя не так уверенно, как на своей территории. В их выездных результатах в последнее время четко прослеживается одна тенденция: если уступают, то непременно в очень результативных играх. Только в январе таких случаев было четыре: по одному матчу с шестью, семью, девятью и десятью заброшенными шайбами. Ждем чего-то подобного и в Санкт-Петербурге. Наш прогноз на игру: тотал больше 5.5 в PARI за 1.95.