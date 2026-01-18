Ведомости
СКА - Динамо Минск, прогноз на 19 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Тяжелое испытание для армейцев Санкт-Петербурга
Валентин Васильев

В понедельник, 19 января, в Континентальной хоккейной лиге пройдет пять матчей. В расписании игрового дня выделяется игра в Санкт-Петербурге. В гости к амбициозному СКА едет гость из Беларуси. Рассказываем о наиболее интересных предложениях легальных букмекеров на противостояние армейцев и минских динамовцев.   

Команда 1

Время начала

Команда 2

СКА (Санкт-Петербург)

19.01.2026, Пн

19:30 МСК

«Динамо» (Минск, Беларусь)

П1 - 2.70

Х - 4.30

П2 - 2.20

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «Ледовый Дворец» (Санкт-Петербург)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
СКА43315210-129
«Динамо» Мн15343129-210

Последние пять матчей  СКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.01.2026СКА

1:2

«Сочи» 

КХЛ

07.01.2026СКА

5:4

«Лада» 

КХЛ

30.12.2025«Шанхайские драконы» 

2:3

СКА

КХЛ

28.12.2025«Сочи» 

8:4

СКА

КХЛ

26.12.2025«Динамо» Мн 

1:4

СКА

КХЛ

Последние пять матчей  «Динамо» Минск:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.01.2026«Динамо» М

2:3

«Динамо» Мн

КХЛ

15.01.2026«Северсталь»

6:4

«Динамо» Мн

КХЛ

12.01.2026«Динамо» Мн

2:1

«Адмирал»

КХЛ

08.01.2026«Северсталь»

4:3

«Динамо» Мн

КХЛ

06.01.2026ЦСКА

4:2

«Динамо» Мн

КХЛ

Место в турнирной таблице

Минчане остаются лидерами Западной конференции по потерянным, но пока не по набранным очкам. Армейцы занимают только седьмое место, но провели меньше матчей относительно всех впереди стоящих клубов.

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Северсталь4724512114141-11663
2Локомотив4722341413127-9863
3Динамо Мн4523233212160-10461
4Торпедо4620432215131-12558
5Динамо М4617272117127-11855
6ЦСКА4822107117120-11654
7СКА4418512315130-11753
8Спартак4518232317136-14451
9Шанхайские Драконы4513316319115-14943
10ХК Сочи431202062395-14734
11Лада4610114228104-16830

Прогноз на матч

Минское «Динамо» с почти 85% набранных дома очков остается самым негостеприимным клубом лиги (исключительно в спортивном отношении). Но и в гостях белорусский коллектив периодически одерживает серьезные победы. В частности, в субботу парни Дмитрия Квартальнова третий раз за сезон обыграли столичных одноклубников - теперь уже на их льду (3:2). Но в целом в гостях бело-голубые чувствуют себя не так уверенно, как на своей территории. В их выездных результатах в последнее время четко прослеживается одна тенденция: если уступают, то непременно в очень результативных играх.  Только в январе таких случаев было четыре: по одному матчу с шестью, семью, девятью и десятью заброшенными шайбами. Ждем чего-то подобного и в Санкт-Петербурге. Наш прогноз на игру: тотал больше 5.5 в PARI за 1.95.

Трансляции

Прямая видеотрансляция игры запланирована на общедоступном «Матче», а также тематических «KHL» и «KHL Prime» и в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI дают коэффициент 2.20 на выигрыш «Динамо» и на 0.50 выше - на хозяев площадки. Ничья идет в конторе с котировкой 4.30.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче СКА - «Динамо»  Минск?

Аналитики ожидают конкурентную встречу, но отдают небольшое предпочтение команде Квартальнова. 

Где купить билет на матч СКА - «Динамо»  Минск?

Билеты стоимостью от 390 рублей можно приобрести на официальном сайте санкт-петербургского клуба.

Кто выиграет Кубок Гагарина?

Тройка главных фаворитов сезона от PARI выглядит следующим образом:

  1. «Локомотив» - 3.10
  2. «Металлург» - 3.60
  3. «Авангард» - 6.50

СКА в этой рейтинге пока только 12-й с коэффициентом на триумф 25.00.

