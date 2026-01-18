СКА - Динамо Минск, прогноз на 19 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
В понедельник, 19 января, в Континентальной хоккейной лиге пройдет пять матчей. В расписании игрового дня выделяется игра в Санкт-Петербурге. В гости к амбициозному СКА едет гость из Беларуси. Рассказываем о наиболее интересных предложениях легальных букмекеров на противостояние армейцев и минских динамовцев.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «Ледовый Дворец» (Санкт-Петербург)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|СКА
|43
|3
|15
|210-129
|«Динамо» Мн
|15
|3
|43
|129-210
Последние пять матчей СКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.01.2026
|СКА
1:2
«Сочи»
КХЛ
|07.01.2026
|СКА
5:4
«Лада»
КХЛ
|30.12.2025
|«Шанхайские драконы»
2:3
СКА
КХЛ
|28.12.2025
|«Сочи»
8:4
СКА
КХЛ
|26.12.2025
|«Динамо» Мн
1:4
СКА
КХЛ
Последние пять матчей «Динамо» Минск:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.01.2026
|«Динамо» М
2:3
«Динамо» Мн
КХЛ
|15.01.2026
|«Северсталь»
6:4
«Динамо» Мн
КХЛ
|12.01.2026
|«Динамо» Мн
2:1
«Адмирал»
КХЛ
|08.01.2026
|«Северсталь»
4:3
«Динамо» Мн
КХЛ
|06.01.2026
|ЦСКА
4:2
«Динамо» Мн
КХЛ
Минчане остаются лидерами Западной конференции по потерянным, но пока не по набранным очкам. Армейцы занимают только седьмое место, но провели меньше матчей относительно всех впереди стоящих клубов.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Северсталь
|47
|24
|5
|1
|2
|1
|14
|141-116
|63
|2
|Локомотив
|47
|22
|3
|4
|1
|4
|13
|127-98
|63
|3
|Динамо Мн
|45
|23
|2
|3
|3
|2
|12
|160-104
|61
|4
|Торпедо
|46
|20
|4
|3
|2
|2
|15
|131-125
|58
|5
|Динамо М
|46
|17
|2
|7
|2
|1
|17
|127-118
|55
|6
|ЦСКА
|48
|22
|1
|0
|7
|1
|17
|120-116
|54
|7
|СКА
|44
|18
|5
|1
|2
|3
|15
|130-117
|53
|8
|Спартак
|45
|18
|2
|3
|2
|3
|17
|136-144
|51
|9
|Шанхайские Драконы
|45
|13
|3
|1
|6
|3
|19
|115-149
|43
|10
|ХК Сочи
|43
|12
|0
|2
|0
|6
|23
|95-147
|34
|11
|Лада
|46
|10
|1
|1
|4
|2
|28
|104-168
|30
Минское «Динамо» с почти 85% набранных дома очков остается самым негостеприимным клубом лиги (исключительно в спортивном отношении). Но и в гостях белорусский коллектив периодически одерживает серьезные победы. В частности, в субботу парни Дмитрия Квартальнова третий раз за сезон обыграли столичных одноклубников - теперь уже на их льду (3:2). Но в целом в гостях бело-голубые чувствуют себя не так уверенно, как на своей территории. В их выездных результатах в последнее время четко прослеживается одна тенденция: если уступают, то непременно в очень результативных играх. Только в январе таких случаев было четыре: по одному матчу с шестью, семью, девятью и десятью заброшенными шайбами. Ждем чего-то подобного и в Санкт-Петербурге. Наш прогноз на игру: тотал больше 5.5 в PARI за 1.95.
Прямая видеотрансляция игры запланирована на общедоступном «Матче», а также тематических «KHL» и «KHL Prime» и в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Аналитики PARI дают коэффициент 2.20 на выигрыш «Динамо» и на 0.50 выше - на хозяев площадки. Ничья идет в конторе с котировкой 4.30.
Аналитики ожидают конкурентную встречу, но отдают небольшое предпочтение команде Квартальнова.
Билеты стоимостью от 390 рублей можно приобрести на официальном сайте санкт-петербургского клуба.
