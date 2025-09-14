СКА-Хабаровск - Челябинск, 14 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Хабаровчане осенью 2025 года еще не набирали очков, челябинцы - не проигрывали. Первые впустую с точки зрения результатов съездили в Тулу и Волгоград, вторые спаслись от поражения в домашнем матче с «Факелом», а затем минимально одолели «Чайку» - 1:0.

Несмотря на восьмиочковое расстояние в таблице, у соперников есть кое-что общее. В большинстве случаев они забивают сами и позволяют это делать сопернику. За 10 предыдущих игр у обоих клубов таких игр у обоих клубов набралось по семь. Полагаем, что в воскресенье утром тенденция сохранится. Удачная ставка в PARI на этот исход обещает двукратный выигрыш.