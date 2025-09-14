СКА-Хабаровск - Челябинск, 14 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Воскресный игровой день в Лиге PARI начнется ранним утром по московскому времени. В 08:00 на поле стадиона имени Владимира Ленина в Хабаровске выйдут футболисты местного СКА и «Челябинска». Выявляем в линиях легальных букмекеров интересные варианты для ставки.
Турнир: Лига PARI, 10-й тур
Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия)
Главный судья: Герман Коваленко (Казань, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«СКА-Хабаровск»
|1
|0
|1
|5-5
|«Челябинск»
|1
|0
|1
|5-5
Последние пять матчей «СКА-Хабаровск»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.09.2025
|«Ротор»
1:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Арсенал»
3:1
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|30.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
|24.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:2
«Спартак» Кс
Лига PARI
|17.08.2025
|«Волга»
1:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
Последние пять матчей «Челябинска»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.09.2025
|«Челябинск»
1:0
«Чайка»
Лига PARI
|04.09.2025
|«Челябинск»
1:1
«Факел»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Нефтехимик»
1:1
«Челябинск»
Лига PARI
|23.08.2025
|«Челябинск»
3:1
«Сокол»
Лига PARI
|17.08.2025
|«Спартак» Кс
2:1
«Челябинск»
Лига PARI
После девятого тура армейцы спустились с 11-го на 12-е место в таблице. Челябинцы делят пятое-шестое места по набранным очкам с «Ротором».
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|9
|7
|1
|1
|9-4
|22
|2. Урал
|9
|6
|2
|1
|16-6
|20
|3. Спартак Кострома
|9
|6
|2
|1
|14-8
|20
|4. КАМАЗ
|9
|5
|3
|1
|16-9
|18
|5. Челябинск
|9
|5
|2
|2
|13-9
|17
|6. Ротор
|9
|5
|2
|2
|15-5
|17
|7. Родина
|9
|3
|4
|2
|15-9
|13
|8. Арсенал
|9
|3
|4
|2
|14-10
|13
|9. Шинник
|9
|3
|3
|3
|7-7
|12
|10. Уфа
|9
|2
|3
|4
|9-9
|9
|11. СКА-Хабаровск
|9
|2
|3
|4
|8-11
|9
|12. Енисей
|9
|2
|3
|4
|6-11
|9
|13. Волга
|9
|2
|2
|5
|7-14
|8
|14. Нефтехимик
|9
|1
|5
|3
|7-12
|8
|15. Черноморец
|9
|1
|3
|5
|9-14
|6
|16. Торпедо
|9
|1
|3
|5
|4-12
|6
|17. Чайка
|9
|1
|3
|5
|6-18
|6
|18. Сокол
|9
|0
|4
|5
|4-11
|4
Хабаровчане осенью 2025 года еще не набирали очков, челябинцы - не проигрывали. Первые впустую с точки зрения результатов съездили в Тулу и Волгоград, вторые спаслись от поражения в домашнем матче с «Факелом», а затем минимально одолели «Чайку» - 1:0.
Несмотря на восьмиочковое расстояние в таблице, у соперников есть кое-что общее. В большинстве случаев они забивают сами и позволяют это делать сопернику. За 10 предыдущих игр у обоих клубов таких игр у обоих клубов набралось по семь. Полагаем, что в воскресенье утром тенденция сохранится. Удачная ставка в PARI на этот исход обещает двукратный выигрыш.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
В прямом эфире игру в Волгограде покажут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
СКА-Хабаровск: Носков (дисквалификация)
«Челябинск»: нет
Аналитический отдел PARI установил коэффициент 2.30 на победу хозяев поля и 3.30 - на их соперника. Ничья в черно-зеленой конторе котируется за 3.25.
По расчетам экспертов, самым вероятным исходом противостояния является ничья. Котировки на 0:0 и 1:1 установлены на одном уровне - 5.50.
PARI установила достаточно высокий коэффициент (2.30) на тотал больше 2.5. Это значит, что много голов не предвидится.
В прямом эфире игру покажет БК PARI на своем сайте.
Приобрести билет на игру можно на официальном сайте СКА. Минимальная стоимость составляет 350 рублей.