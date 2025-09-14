Ведомости
СКА-Хабаровск - Челябинск, 14 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Первая встреча команд на официальном уровне
Валентин Васильев

Воскресный игровой день в Лиге PARI начнется ранним утром по московскому времени. В 08:00 на поле стадиона имени Владимира Ленина в Хабаровске выйдут футболисты местного СКА и «Челябинска». Выявляем в линиях легальных букмекеров интересные варианты для ставки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «СКА-Хабаровск» 

14.09.2025, Вс

08:00 МСК

 «Челябинск» 

П1 - 2.30

Х - 3.25

П2 - 3.30

Турнир: Лига PARI, 10-й тур

Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия)

Главный судья: Герман Коваленко (Казань, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «СКА-Хабаровск» 1015-5
«Челябинск»1015-5

Последние пять матчей «СКА-Хабаровск»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.09.2025«Ротор»

1:0

«СКА-Хабаровск» 

Лига PARI

03.09.2025«Арсенал»

3:1

«СКА-Хабаровск» 

Лига PARI

30.08.2025«СКА-Хабаровск» 

1:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

24.08.2025«СКА-Хабаровск» 

1:2

«Спартак» Кс

Лига PARI

17.08.2025«Волга»

1:0

«СКА-Хабаровск» 

Лига PARI

Последние пять матчей «Челябинска»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.09.2025«Челябинск»

1:0

«Чайка»

Лига PARI

04.09.2025«Челябинск»

1:1

«Факел»

Лига PARI

30.08.2025«Нефтехимик»

1:1

«Челябинск»

Лига PARI

23.08.2025«Челябинск»

3:1

«Сокол»

Лига PARI

17.08.2025«Спартак» Кс

2:1

«Челябинск»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

После девятого тура армейцы спустились с 11-го на 12-е место в таблице. Челябинцы делят пятое-шестое места по набранным очкам с «Ротором». 

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел97119-422
2. Урал962116-620
3. Спартак Кострома962114-820
4. КАМАЗ953116-918
5. Челябинск952213-917
6. Ротор952215-517
7. Родина934215-913
8. Арсенал934214-1013
9. Шинник93337-712
10. Уфа92349-99
11. СКА-Хабаровск92348-119
12. Енисей92346-119
13. Волга92257-148
14. Нефтехимик91537-128
15. Черноморец91359-146
16. Торпедо91354-126
17. Чайка91356-186
18. Сокол90454-114

Прогноз на матч

Хабаровчане осенью 2025 года еще не набирали очков, челябинцы - не проигрывали. Первые впустую с точки зрения результатов съездили в Тулу и Волгоград, вторые спаслись от поражения в домашнем матче с «Факелом», а затем минимально одолели «Чайку» - 1:0.

Несмотря на восьмиочковое расстояние в таблице, у соперников есть кое-что общее. В большинстве случаев они забивают сами и позволяют это делать сопернику. За 10 предыдущих игр у обоих клубов таких игр у обоих клубов набралось по семь. Полагаем, что в воскресенье утром тенденция сохранится. Удачная ставка в PARI на этот исход обещает двукратный выигрыш.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

В прямом эфире игру в Волгограде покажут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

СКА-Хабаровск: Носков (дисквалификация)

«Челябинск»: нет

Коэффициенты букмекеров

Аналитический отдел PARI установил коэффициент 2.30 на победу хозяев поля и 3.30 - на их соперника. Ничья в черно-зеленой конторе котируется за 3.25.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «СКА-Хабаровск» - «Челябинск»?

По расчетам экспертов, самым вероятным исходом противостояния является ничья. Котировки на 0:0 и 1:1 установлены на одном уровне - 5.50.

Матч «СКА-Хабаровск» - «Челябинск» будет результативным?

PARI установила достаточно высокий коэффициент (2.30) на тотал больше 2.5. Это значит, что много голов не предвидится.

Где смотреть бесплатно матч «СКА-Хабаровск» - «Челябинск»?

В прямом эфире игру покажет БК PARI на своем сайте.

Где купить билет на матч «СКА-Хабаровск» - «Челябинск»?

Приобрести билет на игру можно на официальном сайте СКА. Минимальная стоимость составляет 350 рублей. 

