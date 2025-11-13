СКА-Хабаровск - Енисей, 15 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
19-й тур Лиги PARI начнется в субботу утром. Уже в 08:00 по московскому времени на поле хабаровского стадиона выйдут футболисты местного СКА и красноярского «Енисея». Подготовили для вас интересные предложения букмекеров на эту игру.
Турнир: Лига PARI, 19-й тур
Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия)
Главный судья: Силантьев (Самара)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«СКА-Хабаровск»
|17
|15
|18
|61-68
|«Енисей»
|18
|15
|17
|68-61
Последние пять матчей «СКА-Хабаровск»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2025
|«СКА-Хабаровск»
0:2
«Урал»
Лига PARI
|03.11.2025
|«Нефтехимик»
1:1
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|26.10.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:0
«Факел»
Лига PARI
|18.10.2025
|«СКА-Хабаровск»
0:0
«Сокол»
Лига PARI
|11.10.2025
|«Родина»
2:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
Последние пять матчей «Енисея»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2025
|«Енисей»
1:0
«Черноморец»
Лига PARI
|03.11.2025
|«Уфа»
3:0
«Енисей»
Лига PARI
|24.10.2025
|«КАМАЗ»
5:0
«Енисей»
Лига PARI
|19.10.2025
|«Енисей»
1:0
«Спартак»
Лига PARI
|15.10.2025
|«Енисей»
1:1, пен. 3:5
«Уфа»
Кубок России
Перед началом 18-го тура команды разделяют в таблице четыре очка и столько же позиций.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|18
|12
|3
|3
|29-16
|39
|2. Факел
|18
|12
|3
|3
|22-11
|39
|3. Спартак Кострома
|18
|9
|6
|3
|29-20
|33
|4. Родина
|18
|8
|7
|3
|26-16
|31
|5. Ротор
|18
|8
|5
|5
|24-13
|29
|6. КАМАЗ
|18
|8
|5
|5
|32-20
|29
|7. Челябинск
|18
|7
|7
|4
|22-15
|28
|8. СКА-Хабаровск
|18
|6
|6
|6
|17-19
|24
|9. Арсенал
|18
|5
|8
|5
|26-23
|23
|10. Шинник
|18
|5
|7
|6
|13-16
|22
|11. Нефтехимик
|18
|4
|9
|5
|20-22
|21
|12. Енисей
|18
|5
|5
|8
|13-24
|20
|13. Уфа
|18
|4
|7
|7
|22-22
|19
|14. Волга
|18
|5
|3
|10
|21-32
|18
|15. Черноморец
|18
|4
|5
|9
|20-24
|17
|16. Сокол
|18
|2
|9
|7
|10-19
|15
|17. Торпедо
|18
|3
|6
|9
|14-27
|15
|18. Чайка
|18
|2
|5
|11
|14-35
|11
Крепкие середняки сойдутся на Дальнем Востоке. СКА на рубеже октября и ноября сыграл дома с обоими главными фаворитами дивизиона: «Факел» неожиданно обыграл (1:0), «Уралу» предсказуемо уступил - 0:2. Пять последних игр армейцы предпочитают исключительно «низовые» исходы.
А «Енисей» дома и на выезде - как будто две разные команды. На своем поле красноярцы минимально обыграли костромской «Спартак» и «Черноморец» (обоих - 1:0) - зато из Набережных Челнов и Уфы притащили в общей сложности восемь безответных пропущенных мячей.
На дистанции в 10 игр у хозяев набралось семь матчей на «тотал меньше 2.5», у гостей - шесть. Ждем чего-то подобного и в субботу утром. PARI оценила вероятность «низа» в Хабаровске достаточно высоким коэффициентом 1.70.
В прямом эфире встречу в Хабаровске покажет сайт PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«СКА-Хабаровск»: нет
«Енисей»: нет
PARI выкатила весьма симпатичные коэффициенты на базовые исходы встречи. Победа хозяев у титульного спонсора лиги котируется за 2.10, гостей - за 3.70, а ничья - за 3.30.
По расчетам экспертов, самым вероятным исходом противостояния является нулевая ничья. Ее вероятность оценивается котировкой 6.50.
Как можно понять из предыдущего абзаца, много голов в Хабаровске эксперты не ждут. Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 2.18.
СКА реализует билеты на игру через свой официальный сайт. Минимальная стоимость составляет 350 рублей, максимальная - 500.