СКА-Хабаровск - Енисей, 15 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Сибиряки снова всухую уступят?
Валентин Васильев

19-й тур Лиги PARI начнется в субботу утром. Уже в 08:00 по московскому времени на поле хабаровского стадиона выйдут футболисты местного СКА и  красноярского «Енисея». Подготовили для вас интересные предложения букмекеров на эту игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «СКА-Хабаровск» 

15.11.2025, Сб

08:00 МСК

«Енисей» (Красноярск)

П1 - 2.10

Х - 3.30

П2 - 3.70

Турнир: Лига PARI, 19-й тур

Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия)

Главный судья: Силантьев (Самара)

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «СКА-Хабаровск» 17151861-68
«Енисей»18151768-61

Последние пять матчей «СКА-Хабаровск»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2025«СКА-Хабаровск» 

0:2

«Урал»

Лига PARI

03.11.2025«Нефтехимик»

1:1

«СКА-Хабаровск» 

Лига PARI

26.10.2025«СКА-Хабаровск» 

1:0

«Факел»

Лига PARI

18.10.2025«СКА-Хабаровск» 

0:0

«Сокол»

Лига PARI

11.10.2025«Родина»

2:0

«СКА-Хабаровск» 

Лига PARI

Последние пять матчей «Енисея»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2025«Енисей»

1:0

«Черноморец»

Лига PARI

03.11.2025«Уфа»

3:0

«Енисей»

Лига PARI

24.10.2025«КАМАЗ»

5:0

«Енисей»

Лига PARI

19.10.2025«Енисей»

1:0

«Спартак»

Лига PARI

15.10.2025«Енисей»

1:1, пен. 3:5

«Уфа»

Кубок России

Перед началом 18-го тура команды разделяют в таблице четыре очка и столько же позиций.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал18123329-1639
2. Факел18123322-1139
3. Спартак Кострома1896329-2033
4. Родина1887326-1631
5. Ротор1885524-1329
6. КАМАЗ1885532-2029
7. Челябинск1877422-1528
8. СКА-Хабаровск1866617-1924
9. Арсенал1858526-2323
10. Шинник1857613-1622
11. Нефтехимик1849520-2221
12. Енисей1855813-2420
13. Уфа1847722-2219
14. Волга18531021-3218
15. Черноморец1845920-2417
16. Сокол1829710-1915
17. Торпедо1836914-2715
18. Чайка18251114-3511

Крепкие середняки сойдутся на Дальнем Востоке. СКА на рубеже октября и ноября сыграл дома с обоими главными фаворитами дивизиона: «Факел» неожиданно обыграл (1:0), «Уралу» предсказуемо уступил - 0:2. Пять последних игр армейцы предпочитают исключительно «низовые» исходы.

А «Енисей» дома и на выезде - как будто две разные команды. На своем поле красноярцы минимально обыграли костромской «Спартак» и «Черноморец» (обоих - 1:0) - зато из Набережных Челнов и Уфы притащили в общей сложности восемь безответных пропущенных мячей. 

На дистанции в 10 игр у хозяев набралось семь матчей на «тотал меньше 2.5», у гостей - шесть. Ждем чего-то подобного и в субботу утром. PARI оценила вероятность «низа» в Хабаровске достаточно высоким коэффициентом 1.70. 

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

В прямом эфире встречу в Хабаровске покажет сайт PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Потери

«СКА-Хабаровск»: нет

«Енисей»: нет

PARI выкатила весьма симпатичные коэффициенты на базовые исходы встречи. Победа хозяев у титульного спонсора лиги котируется за 2.10, гостей - за 3.70, а ничья - за 3.30.

С каким счетом завершится матч «СКА-Хабаровск» - «Енисей»?

По расчетам экспертов, самым вероятным исходом противостояния является нулевая ничья. Ее вероятность оценивается котировкой 6.50.

Матч «СКА-Хабаровск» - «Енисей» будет результативным?

Как можно понять из предыдущего абзаца, много голов в Хабаровске эксперты не ждут. Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 2.18.

Где смотреть бесплатно матч «СКА-Хабаровск» - «Енисей»?

Беттинговый партнер ФНЛ покажет матч в прямом эфире.

Где купить билет на матч «СКА-Хабаровск» - «Енисей»?

СКА реализует билеты на игру через свой официальный сайт. Минимальная стоимость составляет 350 рублей, максимальная - 500.

