СКА-Хабаровск - Енисей, 15 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Крепкие середняки сойдутся на Дальнем Востоке. СКА на рубеже октября и ноября сыграл дома с обоими главными фаворитами дивизиона: «Факел» неожиданно обыграл (1:0), «Уралу» предсказуемо уступил - 0:2. Пять последних игр армейцы предпочитают исключительно «низовые» исходы.

А «Енисей» дома и на выезде - как будто две разные команды. На своем поле красноярцы минимально обыграли костромской «Спартак» и «Черноморец» (обоих - 1:0) - зато из Набережных Челнов и Уфы притащили в общей сложности восемь безответных пропущенных мячей.

На дистанции в 10 игр у хозяев набралось семь матчей на «тотал меньше 2.5», у гостей - шесть. Ждем чего-то подобного и в субботу утром. PARI оценила вероятность «низа» в Хабаровске достаточно высоким коэффициентом 1.70.