СКА-Хабаровск - Родина, 24 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Большинство матчей четвертого раунда FONBET Кубка России по футболу запланировано на среду. В числе прочих нас ожидает и несколько очных противостояний представителей «лучшей лиги мира». Столичная «Родина» гостит в Хабаровске у местных армейцев. Рассмотрим интересные варианты для ставки в линиях легальных букмекеров .
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/32 финала
Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«СКА-Хабаровск»
|3
|1
|2
|6-6
|«Родина»
|2
|1
|3
|6-6
Последние пять матчей «СКА-Хабаровск»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.09.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:0
«Черноморец»
Лига PARI
|14.09.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:1
«Челябинск»
Лига PARI
|07.09.2025
|«Ротор»
1:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Арсенал»
3:1
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|30.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
Последние пять матчей «Родины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.09.2025
|«Челябинск»
4:0
«Родина»
Лига PARI
|15.09.2025
|«Родина»
2:0
«Факел»
Лига PARI
|07.09.2025
|«Родина»
2:0
«Енисей»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Нефтехимик»
1:5
«Родина»
Лига PARI
|29.08.2025
|«Родина»
3:0
«Торпедо»
Лига PARI
В актуальной таблице первого дивизиона команды находятся недалеко друг от друга: «Родина» идет седьмой, «СКА-Хабаровск» - 11-м. Клубы разделяют всего три очка. Тем не менее задачи они решают разные. Столичный клуб, несмотря на провальный старт, остается в кругу соискателей путевок в РПЛ. Армейский же клуб - классический середняк. Глобальная задача - не вылететь. Интересно, что первая в сезоне встреча между командами пройдет не в первенстве, а в Кубке.
Домашние матчи хабаровчан редко проходят результативно. В пяти из шести игр на арене имени Ленина забивалось не больше двух мячей. Тотал меньше 2.5 представляется нам вполне реалистичным исходом встречи.
В прямом эфире встречу в Хабаровске покажет «Матч Премьер». Также игру можно посмотреть ресурсах официального букмекера Кубка.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«СКА-Хабаровск»: нет
«Родина»: Абдусаламов (травма)
Аналитический отдел FONBET установил коэффициент 2.40 на победу хозяев поля и 3.05 - на их соперника. Ничья по итогам полутора часов игрового времени котируется за 3.05. На проход СКА в следующий раунд в прематче можно поставить за 1.70, на «Родину» - за 2.02.
По расчетам экспертов, самым вероятным исходом противостояния является ничья со счетом 1:1. Успешная ставка на этот исход сулит шестикратный выигрыш.
FONBET установил коэффициент 2.13 на тотал больше 2.5. Следовательно, вероятность «верха» в Хабаровске невелика.
В прямом эфире игру покажет беттинговый партнер РФС.
Билеты стоимостью от 350 до 500 рублей продаются онлайн на официальном сайте СКА.