СКА-Хабаровск - Родина, 24 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

В актуальной таблице первого дивизиона команды находятся недалеко друг от друга: «Родина» идет седьмой, «СКА-Хабаровск» - 11-м. Клубы разделяют всего три очка. Тем не менее задачи они решают разные. Столичный клуб, несмотря на провальный старт, остается в кругу соискателей путевок в РПЛ. Армейский же клуб - классический середняк. Глобальная задача - не вылететь. Интересно, что первая в сезоне встреча между командами пройдет не в первенстве, а в Кубке.

Домашние матчи хабаровчан редко проходят результативно. В пяти из шести игр на арене имени Ленина забивалось не больше двух мячей. Тотал меньше 2.5 представляется нам вполне реалистичным исходом встречи.