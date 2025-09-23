Ведомости
СКА-Хабаровск - Родина, 24 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Первая встреча команд на официальном уровне
Валентин Васильев

Большинство матчей четвертого раунда FONBET Кубка России по футболу запланировано на среду. В числе прочих нас ожидает и несколько очных противостояний представителей «лучшей лиги мира». Столичная «Родина» гостит в Хабаровске у местных армейцев. Рассмотрим интересные варианты для ставки в линиях легальных букмекеров .

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «СКА-Хабаровск» 

24.09.2025, Ср

12:00 МСК

«Родина» (Москва)

П1 - 2.40

Х - 3.05

П2 - 3.05

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/32 финала

Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «СКА-Хабаровск» 3126-6
«Родина»2136-6

Последние пять матчей «СКА-Хабаровск»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.09.2025«СКА-Хабаровск» 

1:0

«Черноморец»

Лига PARI

14.09.2025«СКА-Хабаровск» 

1:1

«Челябинск»

Лига PARI

07.09.2025«Ротор»

1:0

«СКА-Хабаровск» 

Лига PARI

03.09.2025«Арсенал»

3:1

«СКА-Хабаровск» 

Лига PARI

30.08.2025«СКА-Хабаровск» 

1:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

Последние пять матчей «Родины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.09.2025«Челябинск»

4:0

«Родина»

Лига PARI

15.09.2025«Родина»

2:0

«Факел»

Лига PARI

07.09.2025«Родина»

2:0

«Енисей»

Лига PARI

03.09.2025«Нефтехимик»

1:5

«Родина»

Лига PARI

29.08.2025«Родина»

3:0

«Торпедо»

Лига PARI

Прогноз на матч

В актуальной таблице первого дивизиона команды находятся недалеко друг от друга: «Родина» идет седьмой, «СКА-Хабаровск» - 11-м. Клубы разделяют всего три очка. Тем не менее задачи они решают разные. Столичный клуб, несмотря на провальный старт, остается в кругу соискателей путевок в РПЛ. Армейский же клуб  - классический середняк. Глобальная задача - не вылететь. Интересно, что первая в сезоне встреча между командами пройдет не в первенстве, а в Кубке.

Домашние матчи хабаровчан редко проходят результативно. В пяти из шести игр на арене имени Ленина забивалось не больше двух мячей. Тотал меньше 2.5 представляется нам вполне реалистичным исходом встречи.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

В прямом эфире встречу в Хабаровске покажет «Матч Премьер». Также игру можно посмотреть ресурсах официального букмекера Кубка.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«СКА-Хабаровск»: нет

«Родина»: Абдусаламов (травма)

Коэффициенты букмекеров

Аналитический отдел FONBET установил коэффициент 2.40 на победу хозяев поля и 3.05 - на их соперника. Ничья по итогам полутора часов игрового времени котируется за 3.05. На проход СКА в следующий раунд в прематче можно поставить за 1.70, на «Родину» - за 2.02.

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «СКА-Хабаровск» - «Родина»?

По расчетам экспертов, самым вероятным исходом противостояния является ничья со счетом 1:1. Успешная ставка на этот исход сулит шестикратный выигрыш.

Матч «СКА-Хабаровск» - «Родина» будет результативным?

FONBET установил коэффициент 2.13 на тотал больше 2.5. Следовательно, вероятность «верха» в Хабаровске невелика. 

Где смотреть бесплатно матч «СКА-Хабаровск» - «Родина»?

В прямом эфире игру покажет беттинговый партнер РФС.

Где купить билет на матч «СКА-Хабаровск» - «Родина»?

Билеты стоимостью от 350 до 500 рублей продаются онлайн на официальном сайте СКА.

