СКА - Локомотив, прогноз на 27 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Прервут ли армейцы серию неудач
Валентин Васильев

Центральный матч вторника в  Континентальной хоккейной лиге пройдет в Санкт-Петербурге. В гости к местным армейцам едет «Локомотив». Удастся ли команде Игоря Ларионова наконец-то порадовать свою публику победой? Серия неудач СКА явно затянулась.

Команда 1

Время начала

Команда 2

СКА (Санкт-Петербург)

22.01.2026, Чт

19:30 МСК

«Локомотив» (Ярославль)

П1 - 3.30

Х - 4.20

П2 - 1.97

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург, Россия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
СКА41235188-156
«Локомотив»35241156-188

Последние пять матчей  СКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.01.2026«Торпедо» 

6:0

СКА

КХЛ

22.01.2026СКА

1:2

«Спартак»

КХЛ

19.01.2026СКА

3:4

«Динамо» Мн 

КХЛ

16.01.2026СКА

1:2

«Сочи» 

КХЛ

07.01.2026СКА

5:4

«Лада» 

КХЛ

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2026«Спартак»

2:3

«Локомотив»

КХЛ

21.01.2026«Локомотив»

2:1

«Динамо» Минск

КХЛ

19.01.2026«Локомотив»

1:3

«Торпедо»

КХЛ

17.01.2026«Локомотив»

2:0

«Шанхайские барсы»

КХЛ

14.01.2026«Торпедо»

3:0

«Локомотив»

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

В таблице западной конференции соперников разделяют семь мест и 14 очков.

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Локомотив5023441414133-10467
2Северсталь4924613114150-12566
3Динамо Мн4825233213171-11065
4Торпедо4923432215147-12864
5Динамо М4917283118134-12658
6ЦСКА4923107117121-11656
7Спартак4820232417143-14956
8СКА4718512318134-12953
9Шанхайские Драконы4813316322119-16543
10Лада4913114228112-16936
11ХК Сочи4612020725100-15835

Прогноз на матч

Свернуть

Плохи дела у СКА. Поражение от «Торпедо» стало для армейцев четвертым подряд - таких длинных серий неудач у Игоря Ларионова в Санкт-Петербурге еще не было. И столь крупных поражений - 0:6 - тоже.

«Локомотив» в 2026 году пострадал от автозаводцев даже не раз - дважды. Но ярославцы в два  захода пропустили от нижегородцев меньше шайб, чем СКА - за один (в общей сложности пять). Железнодорожники сохраняют лидерство в таблице, но в любой момент могут его лишиться. 

Однако питерцам отступать некуда. Черную полосу нужно срочно обрывать. Полагаем, что запредельный настрой хозяев площадки сыграет решающую роль в матче. Наш прогноз: победа СКА или ничья. «МАРАФОН» дает коэффициент 1.85 на этот исход.  

Трансляции

Свернуть

Прямая видеотрансляция из Северной столицы пройдет на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Аналитики БК «МАРАФОН» установили высокие коэффициенты на все основные исходы главного рынка: 3.30 на победу армейцев, 1.97 - на «Локо» и 4.20 - на ничью. 

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче СКА - «Локомотив»?

Эксперты отдают предпочтение гостям. При этом «Спартак» выиграл у СКА три предыдущих матча. Хотя последняя встреча сторон, в начале зимы, принесла победу питерцам в гостях - 4:3 в овертайме.

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта». 

Где купить билет на матч СКА - «Локомотив»?

Билеты на игру можно приобрести посредством официального сайта санкт-петербургского клуба. Минимальная стоимость составляет 1 280 рублей.

