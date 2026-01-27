СКА - Локомотив, прогноз на 27 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Плохи дела у СКА. Поражение от «Торпедо» стало для армейцев четвертым подряд - таких длинных серий неудач у Игоря Ларионова в Санкт-Петербурге еще не было. И столь крупных поражений - 0:6 - тоже.

«Локомотив» в 2026 году пострадал от автозаводцев даже не раз - дважды. Но ярославцы в два захода пропустили от нижегородцев меньше шайб, чем СКА - за один (в общей сложности пять). Железнодорожники сохраняют лидерство в таблице, но в любой момент могут его лишиться.

Однако питерцам отступать некуда. Черную полосу нужно срочно обрывать. Полагаем, что запредельный настрой хозяев площадки сыграет решающую роль в матче. Наш прогноз: победа СКА или ничья. «МАРАФОН» дает коэффициент 1.85 на этот исход.