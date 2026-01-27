СКА - Локомотив, прогноз на 27 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
Центральный матч вторника в Континентальной хоккейной лиге пройдет в Санкт-Петербурге. В гости к местным армейцам едет «Локомотив». Удастся ли команде Игоря Ларионова наконец-то порадовать свою публику победой? Серия неудач СКА явно затянулась.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург, Россия)
Получить до 25 000 рублей от «Марафона»
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|СКА
|41
|2
|35
|188-156
|«Локомотив»
|35
|2
|41
|156-188
Последние пять матчей СКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.01.2026
|«Торпедо»
6:0
СКА
КХЛ
|22.01.2026
|СКА
1:2
«Спартак»
КХЛ
|19.01.2026
|СКА
3:4
«Динамо» Мн
КХЛ
|16.01.2026
|СКА
1:2
«Сочи»
КХЛ
|07.01.2026
|СКА
5:4
«Лада»
КХЛ
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2026
|«Спартак»
2:3
«Локомотив»
КХЛ
|21.01.2026
|«Локомотив»
2:1
«Динамо» Минск
КХЛ
|19.01.2026
|«Локомотив»
1:3
«Торпедо»
КХЛ
|17.01.2026
|«Локомотив»
2:0
«Шанхайские барсы»
КХЛ
|14.01.2026
|«Торпедо»
3:0
«Локомотив»
КХЛ
В таблице западной конференции соперников разделяют семь мест и 14 очков.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Локомотив
|50
|23
|4
|4
|1
|4
|14
|133-104
|67
|2
|Северсталь
|49
|24
|6
|1
|3
|1
|14
|150-125
|66
|3
|Динамо Мн
|48
|25
|2
|3
|3
|2
|13
|171-110
|65
|4
|Торпедо
|49
|23
|4
|3
|2
|2
|15
|147-128
|64
|5
|Динамо М
|49
|17
|2
|8
|3
|1
|18
|134-126
|58
|6
|ЦСКА
|49
|23
|1
|0
|7
|1
|17
|121-116
|56
|7
|Спартак
|48
|20
|2
|3
|2
|4
|17
|143-149
|56
|8
|СКА
|47
|18
|5
|1
|2
|3
|18
|134-129
|53
|9
|Шанхайские Драконы
|48
|13
|3
|1
|6
|3
|22
|119-165
|43
|10
|Лада
|49
|13
|1
|1
|4
|2
|28
|112-169
|36
|11
|ХК Сочи
|46
|12
|0
|2
|0
|7
|25
|100-158
|35
Плохи дела у СКА. Поражение от «Торпедо» стало для армейцев четвертым подряд - таких длинных серий неудач у Игоря Ларионова в Санкт-Петербурге еще не было. И столь крупных поражений - 0:6 - тоже.
«Локомотив» в 2026 году пострадал от автозаводцев даже не раз - дважды. Но ярославцы в два захода пропустили от нижегородцев меньше шайб, чем СКА - за один (в общей сложности пять). Железнодорожники сохраняют лидерство в таблице, но в любой момент могут его лишиться.
Однако питерцам отступать некуда. Черную полосу нужно срочно обрывать. Полагаем, что запредельный настрой хозяев площадки сыграет решающую роль в матче. Наш прогноз: победа СКА или ничья. «МАРАФОН» дает коэффициент 1.85 на этот исход.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«МАРАФОН»
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Прямая видеотрансляция из Северной столицы пройдет на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Аналитики БК «МАРАФОН» установили высокие коэффициенты на все основные исходы главного рынка: 3.30 на победу армейцев, 1.97 - на «Локо» и 4.20 - на ничью.
Эксперты отдают предпочтение гостям. При этом «Спартак» выиграл у СКА три предыдущих матча. Хотя последняя встреча сторон, в начале зимы, принесла победу питерцам в гостях - 4:3 в овертайме.
Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».
Билеты на игру можно приобрести посредством официального сайта санкт-петербургского клуба. Минимальная стоимость составляет 1 280 рублей.