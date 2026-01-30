СКА - Спартак, прогноз на 22 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
Центральный матч очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге пройдет в Санкт-Петербурге. В гости к местным армейцам повторно за сезон приехал «Спартак». Удастся ли Игорю Ларионову с третьей попытки переиграть в чемпионате коллегу Алексея Жамнова?
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|СКА
|46
|4
|24
|219-155
|«Спартак»
|24
|4
|46
|155-219
Последние пять матчей СКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.01.2026
|СКА
3:4
«Динамо» Мн
КХЛ
|16.01.2026
|СКА
1:2
«Сочи»
КХЛ
|07.01.2026
|СКА
5:4
«Лада»
КХЛ
|30.12.2025
|«Шанхайские драконы»
2:3
СКА
КХЛ
|28.12.2025
|«Сочи»
8:4
СКА
КХЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.01.2026
|«Шанхайские драконы»
1:3
«Спартак»
КХЛ
|17.01.2026
|«Спартак»
0:1
«Торпедо»
КХЛ
|14.01.2026
|«Динамо» М
3:5
«Спартак»
КХЛ
|11.01.2026
|ЦСКА
2:1
«Спартак»
КХЛ
|06.01.2026
|«Северсталь»
1:2
«Спартак»
КХЛ
В таблице западной конференции команды занимают соседние места. Даже очков у них поровну - по 53.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Северсталь
|48
|24
|5
|1
|3
|1
|14
|145-121
|64
|2
|Динамо Мн
|46
|24
|2
|3
|3
|2
|12
|164-107
|63
|3
|Локомотив
|48
|22
|3
|4
|1
|4
|14
|128-101
|63
|4
|Торпедо
|47
|21
|4
|3
|2
|2
|15
|134-126
|60
|5
|Динамо М
|47
|17
|2
|8
|2
|1
|17
|132-122
|57
|6
|ЦСКА
|48
|22
|1
|0
|7
|1
|17
|120-116
|54
|7
|Спартак
|46
|19
|2
|3
|2
|3
|17
|139-145
|53
|8
|СКА
|45
|18
|5
|1
|2
|3
|16
|133-121
|53
|9
|Шанхайские Драконы
|46
|13
|3
|1
|6
|3
|20
|116-152
|43
|10
|Лада
|48
|12
|1
|1
|4
|2
|28
|110-168
|34
|11
|ХК Сочи
|44
|12
|0
|2
|0
|6
|24
|95-151
|34
До недавних пор на одну победу «Спартака» в этом противостоянии приходилось две победы СКА. В конце прошлого года красно-белые немного изменили эту пропорцию в свою пользу, отпраздновав успех в Санкт-Петербурге со счетом 2:1. Тем не менее в истории взаимоотношений команд перевес армейцев все еще весьма ощутим: 46 побед при всего 24 поражениях.
Обеим командам в этом сезоне свойственна нестабильность. СКА после двух побед в гостях потерпел столько же поражений дома - от «Сочи» (1:2) и минского «Динамо» (3:4).
В свою очередь «Спартак» неудачу в домашней игре с «Торпедо» (0:1) компенсировал выездной викторией над китайскими «Драконами» (3:1). Результаты москвичей в последнее время отличает голевая умеренность: из пяти игр четыре были «низовыми» (меньше 5.5 голов). Питерцы играют более результативно, но, полагаем, после пары неудач сработают более внимательно в обороне.
Прямая видеотрансляция из Северной столицы пройдет на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
СКА: нет
«Спартак»: нет
Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все основные исходы главного рынка: 2.20 на победу армейцев, 2.80 - на спартаковцев и 4.20 - на ничью. Перед последней встречей команд расклад был практически идентичным. Москвичи выиграли - 2:1.
Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам льда. При этом «Спартак» выиграл у СКА три предыдущих матча.
На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.
Билеты на игру можно приобрести посредством официального сайта санкт-петербургского клуба. Минимальная стоимость составляет 5 240рублей.