СКА - Спартак, прогноз на 22 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Ларионов проиграл Жамнову оба матча этого сезона
Валентин Васильев

Центральный матч очередного игрового дня в  Континентальной хоккейной лиге пройдет в Санкт-Петербурге. В гости к местным армейцам повторно за сезон приехал «Спартак». Удастся ли Игорю Ларионову с третьей попытки переиграть в чемпионате коллегу Алексея Жамнова? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

СКА (Санкт-Петербург)

22.01.2026, Чт

19:30 МСК

«Спартак» (Москва) 

П1 - 2.20

Х - 4.20

П2 - 2.80

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
СКА46424219-155
«Спартак»24446155-219

Последние пять матчей  СКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.01.2026СКА

3:4

«Динамо» Мн 

КХЛ

16.01.2026СКА

1:2

«Сочи» 

КХЛ

07.01.2026СКА

5:4

«Лада» 

КХЛ

30.12.2025«Шанхайские драконы» 

2:3

СКА

КХЛ

28.12.2025«Сочи» 

8:4

СКА

КХЛ

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.01.2026«Шанхайские драконы»

1:3

«Спартак»

КХЛ

17.01.2026«Спартак»

0:1

«Торпедо»

КХЛ

14.01.2026«Динамо» М

3:5

«Спартак»

КХЛ

11.01.2026ЦСКА

2:1

«Спартак»

КХЛ

06.01.2026«Северсталь»

1:2

«Спартак»

КХЛ

Место в турнирной таблице

В таблице западной конференции команды занимают соседние места. Даже очков у них поровну - по 53.

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Северсталь4824513114145-12164
2Динамо Мн4624233212164-10763
3Локомотив4822341414128-10163
4Торпедо4721432215134-12660
5Динамо М4717282117132-12257
6ЦСКА4822107117120-11654
7Спартак4619232317139-14553
8СКА4518512316133-12153
9Шанхайские Драконы4613316320116-15243
10Лада4812114228110-16834
11ХК Сочи441202062495-15134

Прогноз на матч

До недавних пор на одну победу «Спартака» в этом противостоянии приходилось две победы СКА. В конце прошлого года красно-белые немного изменили эту пропорцию в свою пользу, отпраздновав успех в Санкт-Петербурге со счетом 2:1. Тем не менее в истории взаимоотношений команд перевес армейцев все еще весьма ощутим: 46 побед при всего 24 поражениях.

Обеим командам в этом сезоне свойственна нестабильность. СКА после двух побед в гостях потерпел столько же поражений дома - от «Сочи» (1:2) и минского «Динамо» (3:4).

В свою очередь «Спартак» неудачу в домашней игре с «Торпедо» (0:1) компенсировал выездной викторией над китайскими «Драконами» (3:1). Результаты москвичей в последнее время отличает голевая умеренность: из пяти игр четыре были «низовыми» (меньше 5.5 голов). Питерцы играют более результативно, но, полагаем, после пары неудач сработают более внимательно в обороне. Исходя из этого, наш прогноз на игру: тотал меньше 2.5. PARI удвоит номинал соответствующей ставки, если она сыграет.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Прямая видеотрансляция из Северной столицы пройдет на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Потери

СКА: нет

«Спартак»: нет

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все основные исходы главного рынка: 2.20 на победу армейцев, 2.80 - на спартаковцев и 4.20 - на ничью. Перед последней встречей команд расклад был практически идентичным. Москвичи выиграли - 2:1.

Вопросы и ответы

Кто выиграет в матче СКА - «Спартак»?

Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам льда. При этом «Спартак» выиграл у СКА три предыдущих матча.

Где купить билет на матч СКА - «Спартак»?

Билеты на игру можно приобрести посредством официального сайта санкт-петербургского клуба. Минимальная стоимость составляет 5 240рублей.

Смотреть всё
