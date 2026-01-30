СКА - Спартак, прогноз на 22 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

До недавних пор на одну победу «Спартака» в этом противостоянии приходилось две победы СКА. В конце прошлого года красно-белые немного изменили эту пропорцию в свою пользу, отпраздновав успех в Санкт-Петербурге со счетом 2:1. Тем не менее в истории взаимоотношений команд перевес армейцев все еще весьма ощутим: 46 побед при всего 24 поражениях.

Обеим командам в этом сезоне свойственна нестабильность. СКА после двух побед в гостях потерпел столько же поражений дома - от «Сочи» (1:2) и минского «Динамо» (3:4).

В свою очередь «Спартак» неудачу в домашней игре с «Торпедо» (0:1) компенсировал выездной викторией над китайскими «Драконами» (3:1). Результаты москвичей в последнее время отличает голевая умеренность: из пяти игр четыре были «низовыми» (меньше 5.5 голов). Питерцы играют более результативно, но, полагаем, после пары неудач сработают более внимательно в обороне. Исходя из этого, наш прогноз на игру: тотал меньше 2.5. PARI удвоит номинал соответствующей ставки, если она сыграет.