СКА-Хабаровск — Сочи, 14 марта: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

Аутсайдер Российской премьер-лиги «Сочи» в четверг, 14 марта, в рамках 1/4 финала Пути регионов Кубка страны сыграет со «СКА-Хабаровском». Представитель Первой лиги - номинальный хозяин матча, но встреча пройдет на домашнем стадионе команды РПЛ, который приходится резервным для дальневосточного клуба. Воспользуются ли сочинцы таким преимуществом?
Турнир: Кубок России, Путь регионов, 1/4 финала
Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)
Судьи: Роман Сафьян (главный арбитр), Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов (ассистенты), Анатолий Жабченко (резервный)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«СКА-Хабаровск»
|0
|1
|1
|2-4
|«Сочи»
|1
|1
|0
|4-2
Последние пять игр «СКА-Хабаровска»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.03.2024
|«Черноморец»
3:0
«СКА-Хабаровск»
Первая лига
|03.03.2024
|«Волгарь»
1:1
«СКА-Хабаровск»
Первая лига
|23.02.2024
|«СКА-Хабаровск»
3:2
«Акрон»
Товарищеский матч
|23.02.2024
|«СКА-Хабаровск»
1:1
КАМАЗ
Товарищеский матч
|18.02.2024
|«СКА-Хабаровск»
2:3
«Факел»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.03.2024
|«Локомотив»
2:2
«Сочи»
РПЛ
|03.03.2024
|«Балтика»
0:0
«Сочи»
РПЛ
|23.02.2024
|«Факел»
0:0
«Сочи»
Товарищеский матч
|19.11.2024
|«Сочи»
2:1
«Тюмень»
Товарищеский матч
|19.02.2024
|«Сочи»
2:2
«Нефтчи»
Товарищеский матч
«СКА-Хабаровск» невразумительно проводит сезон в Первой лиге, где идет на 13-й позиции после 22 туров. Команде потенциально грозит вылет, и сохранение прописки во втором по силе дивизионе наверняка приоритетнее, чем продвижение в Кубке России.
Учитывая, что дальневосточный клуб после зимней паузы добился ничьей и потерпел разгромное поражение, считаем резонным рассмотреть ставку на двойной шанс в пользу «Сочи». Все-таки команда РПЛ на данный момент превосходит соперника в классе, а перенос матча на «Фишт» должен сыграть ей на пользу. Для повышения коэффициента дополним Х2 тоталом - ТМ (3,5).
Федеральный канал «Матч» покажет эту игру в общедоступном формате. Начало эфира - 15:25 по московскому времени.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«СКА-Хабаровск»: Бавин (дисквалификация), Кутовой (травма)
«Сочи»: Гойло (травма), Юсупов (под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «СКА-Хабаровск» - «Сочи»:
|Позиция
|«СКА-Хабаровск»
|«Сочи»
|Позиция
|Вратарь
|78. Имамов
|1. Рудаков
|Вратарь
|Защитник
|44. Корнюшин
|27. Заика
|Защитник
|Защитник
|4. Кожемякин
|4. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|96. Рукас
|2. Чистяков
|Защитник
|Защитник
|5. Мусалов
|17. Макарчук
|Защитник
|Полузащитник
|95. Петров
|14. Кравцов
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Коновалов
|77. Юрич
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Симонян
|24. Мигел
|Полузащитник
|Полузащитник
|70. Савинов
|19. Сутормин
|Нападающий
|Нападающий
|21. Никитин
|18. Бурмистров
|Полузащитник
|Нападающий
|29. Шарль
|10. Кордова
|Нападающий
|Главный тренер
|Роман Шаронов
|Роберт Морено
|Главный тренер
Победа «Сочи» в основное время идет в PARI с коэффициентом 1,60. На выигрыш «СКА-Хабаровска» можно поставить с впечатляющим коэффициентом 6,10, а на ничью - за 4,00.
Букмекеры считают номинальных гостей явными фаворитами встречи. При этом коэффициент на их победу довольно высок.
Если основное время матча завершится вничью, то команды разыграют серию пенальти без дополнительного времени.
Бесплатно игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».