СКА-Хабаровск — Сочи, 14 марта: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

«СКА-Хабаровск» невразумительно проводит сезон в Первой лиге, где идет на 13-й позиции после 22 туров. Команде потенциально грозит вылет, и сохранение прописки во втором по силе дивизионе наверняка приоритетнее, чем продвижение в Кубке России.

Учитывая, что дальневосточный клуб после зимней паузы добился ничьей и потерпел разгромное поражение, считаем резонным рассмотреть ставку на двойной шанс в пользу «Сочи». Все-таки команда РПЛ на данный момент превосходит соперника в классе, а перенос матча на «Фишт» должен сыграть ей на пользу. Для повышения коэффициента дополним Х2 тоталом - ТМ (3,5).