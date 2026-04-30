Партнерский проект

СКА-Хабаровск — Сочи, 14 марта: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

Пройдет ли последняя команда РПЛ соперника из Первой лиги?
  • Форма команд
  • Календарь игр и результаты
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

Аутсайдер Российской премьер-лиги «Сочи» в четверг, 14 марта, в рамках 1/4 финала Пути регионов Кубка страны сыграет со «СКА-Хабаровском». Представитель Первой лиги - номинальный хозяин матча, но встреча пройдет на домашнем стадионе команды РПЛ, который приходится резервным для дальневосточного клуба. Воспользуются ли сочинцы таким преимуществом?

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 

14.03.2023, Чт

15:30 МСК

«Сочи»

П1 - 6,10

Х - 4,00

П2 - 1,60

Турнир: Кубок России, Путь регионов, 1/4 финала

Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)

Судьи: Роман Сафьян (главный арбитр), Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов (ассистенты), Анатолий Жабченко (резервный)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«СКА-Хабаровск»0112-4
«Сочи»1104-2

Последние пять игр «СКА-Хабаровска»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.03.2024«Черноморец»

3:0

«СКА-Хабаровск»

Первая лига

03.03.2024«Волгарь»

1:1

«СКА-Хабаровск»

Первая лига

23.02.2024«СКА-Хабаровск»

3:2

«Акрон»

Товарищеский матч

23.02.2024«СКА-Хабаровск»

1:1

КАМАЗ

Товарищеский матч

18.02.2024«СКА-Хабаровск»

2:3

«Факел»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.03.2024«Локомотив»

2:2

«Сочи»

РПЛ

03.03.2024«Балтика»

0:0

«Сочи»

РПЛ

23.02.2024«Факел»

0:0

«Сочи»

Товарищеский матч

19.11.2024«Сочи»

2:1

«Тюмень»

Товарищеский матч

19.02.2024«Сочи»

2:2

«Нефтчи»

Товарищеский матч

Календарь игр и результаты

  • 28.11.2023. 1/4 финала Пути РПЛ. «Балтика» — «Локомотив» - 2:2
  • 29.11.2023. 1/4 финала Пути РПЛ. «Оренбург» — «Спартак» - 1:0
  • 29.11.2023. 1/4 финала Пути РПЛ. «Ростов» — ЦСКА - 1:1
  • 29.11.2023. 1/4 финала Пути РПЛ. «Динамо» (Москва) — «Зенит» - 1:0
  • 12.03.2024. 1/4 финала Пути регионов. «Химки» — «Краснодар»
  • 12.03.2024. 1/4 финала Пути РПЛ. ЦСКА — «Ростов»
  • 13.03.2024. 1/4 финала Пути регионов. «Волгарь» — «Ахмат»
  • 13.03.2024. 1/4 финала Пути регионов. «Родина» — «Урал»
  • 13.03.2024. 1/4 финала Пути РПЛ. «Зенит» — «Динамо» (Москва)
  • 14.03.2024. 1/4 финала Пути регионов. «СКА-Хабаровск» — «Сочи»
  • 14.03.2024. 1/4 финала Пути РПЛ. «Спартак» — «Оренбург»
  • 14.03.2024. 1/4 финала Пути РПЛ. «Локомотив» — «Балтика»

Прогноз на матч

«СКА-Хабаровск» невразумительно проводит сезон в Первой лиге, где идет на 13-й позиции после 22 туров. Команде потенциально грозит вылет, и сохранение прописки во втором по силе дивизионе наверняка приоритетнее, чем продвижение в Кубке России.

Учитывая, что дальневосточный клуб после зимней паузы добился ничьей и потерпел разгромное поражение, считаем резонным рассмотреть ставку на двойной шанс в пользу «Сочи». Все-таки команда РПЛ на данный момент превосходит соперника в классе, а перенос матча на «Фишт» должен сыграть ей на пользу. Для повышения коэффициента дополним Х2 тоталом - ТМ (3,5).

Трансляции

Федеральный канал «Матч» покажет эту игру в общедоступном формате. Начало эфира - 15:25 по московскому времени.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«СКА-Хабаровск»: Бавин (дисквалификация), Кутовой (травма)

«Сочи»: Гойло (травма), Юсупов (под вопросом)

Ориентировочные стартовые составы на матч «СКА-Хабаровск» - «Сочи»:

Позиция«СКА-Хабаровск»«Сочи»Позиция
Вратарь78. Имамов1. РудаковВратарь
Защитник44. Корнюшин27. ЗаикаЗащитник
Защитник4. Кожемякин4. ЛитвиновЗащитник
Защитник96. Рукас2. ЧистяковЗащитник
Защитник5. Мусалов17. МакарчукЗащитник
Полузащитник95. Петров14. КравцовПолузащитник
Полузащитник 8. Коновалов77. ЮричПолузащитник 
Полузащитник7. Симонян24. МигелПолузащитник
Полузащитник70. Савинов19. СуторминНападающий
Нападающий21. Никитин18. БурмистровПолузащитник
Нападающий29. Шарль10. КордоваНападающий
Главный тренерРоман ШароновРоберт МореноГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Победа «Сочи» в основное время идет в PARI с коэффициентом 1,60. На выигрыш «СКА-Хабаровска» можно поставить с впечатляющим коэффициентом 6,10, а на ничью - за 4,00.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «СКА-Хабаровск» – «Сочи»?

Букмекеры считают номинальных гостей явными фаворитами встречи. При этом коэффициент на их победу довольно высок.

Будет ли серия пенальти?

Если основное время матча завершится вничью, то команды разыграют серию пенальти без дополнительного времени.

Где смотреть бесплатно матч «СКА-Хабаровск» – «Сочи»?

Бесплатно игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

