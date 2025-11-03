Славия - Арсенал, 4 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Арсенал» выдал, без преувеличения, выдающийся октябрь: шесть «сухих» побед во всех турнирах! Седьмую лондонцы одержали в первый день ноября - 2:0 в гостях над «Бернли». В общей же сложности выигрышная серия «канониров» достигла уже девяти матчей. В последний раз они не сумели победить еще 21 сентября - 1:1 с «Манчестер Сити».

Но «Славию» тоже отличает прочная оборона. Свои ворота на замке пражане удерживают уже пять игр подряд. Всего за 10 матчей у них семь «сухарей». От этого противостояния ждать атакующей феерии точно не стоит. Полагаем, как минимум один ноль на табло стадиона сохранится до финального свистка. В «МАРАФОН» вариант «обе забьют - нет» идет с коэффициентом 1.615.