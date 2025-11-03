Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



3 ноября 12:48ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Славия - Арсенал, 4 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Чья оборона окажется прочнее?
Валентин Васильев

Во вторник, 4 ноября, пройдет девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Один из фаворитов турнира, лондонский «Арсенал», выступит в Праге.  Гарантированные три очка для команды Микеля Артеты?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Славия» (Прага, Чехия)

21.10.2025, Вт

22:00 МСК

«Арсенал» (Лондон, Англия)

П1 - 12.00

Х - 5.80

П2 - 1.29

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Стадион: «Фортуна Арена»  (Прага, Чехия)

Главный судья: Алияр Агаев (Баку, Азербайджан)

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ МАРАФОН

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Славия» 0221-12
«Арсенал»22012-1

Последние пять матчей «Славии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2025«Славия» 

2:0

«Арсенал»

Высшая лига

29.10.2025«Злин»

0:4

«Славия» 

Кубок Чехии

26.10.2025«Сигма»

0:0

«Славия» 

Высшая лига

22.10.2025«Аталанта»

0:0

«Славия» 

Лига чемпионов

18.10.2025«Славия» 

0:0

«Злин»

Высшая лига

Последние пять матчей  «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2025«Бернли»

0:2

«Арсенал»

АПЛ

29.10.2025«Арсенал»

2:0

«Брайтон»

Кубок лиги

26.10.2025«Арсенал»

1:0

«Кристал Пэлас»

АПЛ

21.10.2025«Арсенал»

4:0

«Атлетико»

Лига чемпионов

18.10.2025«Фулхэм»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

Календарь матчей

Свернуть

Общий этап. 4-й тур

04.11.2025, 20:45. «Наполи» (Италия) – «Айнтрахт» (Германия)  
04.11.2025, 20:45. «Славия» (Чехия) – «Арсенал» (Англия)  
04.11.2025, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)  
04.11.2025, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Копенгаген» (Дания)  
04.11.2025, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Юнион» (Бельгия)  
04.11.2025, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Монако» (Монако)  
04.11.2025, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Спортинг» (Португалия)  
04.11.2025, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Реал Мадрид» (Испания)  
04.11.2025, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Бавария» (Германия)  
05.11.2025, 20:45. «Пафос» (Кипр) – «Вильярреал» (Испания)  
05.11.2025, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Челси» (Англия)  
05.11.2025, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Атлетик» (Испания)  
05.11.2025, 23:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция)  
05.11.2025, 23:00. «Марсель» (Франция) – «Аталанта» (Италия)  
05.11.2025, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Байер» (Германия)  
05.11.2025, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Барселона» (Испания)  
05.11.2025, 23:00. «Интер» (Италия) – «Кайрат» (Казахстан)  
05.11.2025, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» (Германия)

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Арсенал» в этом розыгрыше очков еще не терял и, более того, не пропускал. «Славия» пока не побеждала, но и уступила лишь однажды.

КомандаИВНПМО
1. ПСЖ330013-39
2. Бавария330012-29
3. Интер33009-09
4. Арсенал33008-09
5. Реал Мадрид33008-19
6. Боруссия Д321012-77
7. Манчестер Сити32106-27
8. Ньюкасл32018-26
9. Барселона32019-46
10. Ливерпуль32018-46
11. Спортинг32017-46
12. Челси32017-46
13. Карабах32016-56
14. Галатасарай32015-66
15. Тоттенхэм31203-25
16. ПСВ31118-64
17. Аталанта31112-54
18. Марсель31026-43
19. Атлетико31027-83
20. Брюгге31025-73
21. Атлетик31024-73
22. Айнтрахт31027-113
23. Наполи31024-93
24. Юнион31023-93
25. Ювентус30216-72
26. Буде-Глимт30215-72
27. Монако30213-62
28. Славия Прага30212-52
29. Пафос30211-52
30. Байер30215-102
31. Вильярреал30122-51
32. Копенгаген30124-81
33. Олимпиакос30121-81
34. Кайрат30121-91
35. Бенфика30032-70
36. Аякс30031-110

Прогноз на матч

Свернуть

«Арсенал» выдал, без преувеличения, выдающийся октябрь: шесть «сухих» побед во всех турнирах! Седьмую лондонцы одержали в первый день ноября - 2:0 в гостях над «Бернли». В общей же сложности выигрышная серия «канониров» достигла уже девяти матчей. В последний раз они не сумели победить еще 21 сентября - 1:1 с «Манчестер Сити».

Но «Славию» тоже отличает прочная оборона.   Свои ворота на замке пражане удерживают уже пять игр подряд. Всего за 10 матчей у них семь «сухарей». От этого противостояния ждать атакующей феерии точно не стоит. Полагаем, как минимум один ноль на табло стадиона сохранится до финального свистка. В «МАРАФОН» вариант «обе забьют - нет» идет с коэффициентом 1.615.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Славией» и «Арсеналом» будет доступна на «Okko».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
«МАРАФОН»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

 «Славия»: Шранц, Борил, Горски, Хоулс, Огбу (все - травмы) 

«Арсенал»: Жезус, Мартинелли, Хаверц, Мадуэке, Эдегор (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч  «Славия» - «Арсенал»:

Позиция «Славия»«Арсенал»Позиция
Вратарь36. Станек1. РайяВратарь
Защитник18. Боржил12. ТимберЗащитник
Защитник4. Зима2. СалибаЗащитник
Защитник27. Вичек6. ГабриэлЗащитник
Полузащитник12. Мбоджи33. КалафьориЗащитник
Полузащитник19. Дорли10. ЭзеПолузащитник
Полузащитник 10. Зафеирис36. СубимендиПолузащитник 
Полузащитник21. Доудера41. РайсПолузащитник
Полузащитник9. Кушей7. СакаПолузащитник
Полузащитник17. Провод14. ДьекерешПолузащитник
Нападающий25. Хоры19. ТроссардНападающий
Главный тренерЙиндржих ТрпишовскиМикель АртетаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК «МАРАФОН» считают «Арсенал» явным фаворитом матча. Коэффициент на победу гостей составляет 1.29. Ничья идет в линии конторы за 5.80. Удачная ставка на пражан сулит 12-кратный выигрыш.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Славия» - «Арсенал»?

Свернуть

В соответствующей линии БК «МАРАФОН» наиболее вероятный вариант — победа лондонцев со счетом 2:0. Этот исход оценивается коэффициентом 5.65.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Свернуть

Напрямую в 1/8 финала выходят восемь лучших клубов Общего этапа. Следующие 16 команд по квалификации сыграют в стыковых матчах.

Где смотреть матч «Славия» - «Арсенал»?

Свернуть

На территории РФ игру легально покажет Okko. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer57 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer88 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer422 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer57 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer57 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer57 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer43 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer57 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer422 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer57 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer57 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer57 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё