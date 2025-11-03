Славия - Арсенал, 4 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Во вторник, 4 ноября, пройдет девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Один из фаворитов турнира, лондонский «Арсенал», выступит в Праге. Гарантированные три очка для команды Микеля Артеты?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Славия» (Прага, Чехия)
21.10.2025, Вт
22:00 МСК
«Арсенал» (Лондон, Англия)
|П1 - 12.00
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур
Стадион: «Фортуна Арена» (Прага, Чехия)
Главный судья: Алияр Агаев (Баку, Азербайджан)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Славия»
|0
|2
|2
|1-12
|«Арсенал»
|2
|2
|0
|12-1
Последние пять матчей «Славии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.11.2025
|«Славия»
2:0
«Арсенал»
Высшая лига
|29.10.2025
|«Злин»
0:4
«Славия»
Кубок Чехии
|26.10.2025
|«Сигма»
0:0
«Славия»
Высшая лига
|22.10.2025
|«Аталанта»
0:0
«Славия»
Лига чемпионов
|18.10.2025
|«Славия»
0:0
«Злин»
Высшая лига
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.11.2025
|«Бернли»
0:2
«Арсенал»
АПЛ
|29.10.2025
|«Арсенал»
2:0
«Брайтон»
Кубок лиги
|26.10.2025
|«Арсенал»
1:0
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|21.10.2025
|«Арсенал»
4:0
«Атлетико»
Лига чемпионов
|18.10.2025
|«Фулхэм»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
Общий этап. 4-й тур
04.11.2025, 20:45. «Наполи» (Италия) – «Айнтрахт» (Германия)
04.11.2025, 20:45. «Славия» (Чехия) – «Арсенал» (Англия)
04.11.2025, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)
04.11.2025, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Копенгаген» (Дания)
04.11.2025, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Юнион» (Бельгия)
04.11.2025, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Монако» (Монако)
04.11.2025, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Спортинг» (Португалия)
04.11.2025, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Реал Мадрид» (Испания)
04.11.2025, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Бавария» (Германия)
05.11.2025, 20:45. «Пафос» (Кипр) – «Вильярреал» (Испания)
05.11.2025, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Челси» (Англия)
05.11.2025, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Атлетик» (Испания)
05.11.2025, 23:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция)
05.11.2025, 23:00. «Марсель» (Франция) – «Аталанта» (Италия)
05.11.2025, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Байер» (Германия)
05.11.2025, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Барселона» (Испания)
05.11.2025, 23:00. «Интер» (Италия) – «Кайрат» (Казахстан)
05.11.2025, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» (Германия)
«Арсенал» в этом розыгрыше очков еще не терял и, более того, не пропускал. «Славия» пока не побеждала, но и уступила лишь однажды.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|13-3
|9
|2. Бавария
|3
|3
|0
|0
|12-2
|9
|3. Интер
|3
|3
|0
|0
|9-0
|9
|4. Арсенал
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|5. Реал Мадрид
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|6. Боруссия Д
|3
|2
|1
|0
|12-7
|7
|7. Манчестер Сити
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|8. Ньюкасл
|3
|2
|0
|1
|8-2
|6
|9. Барселона
|3
|2
|0
|1
|9-4
|6
|10. Ливерпуль
|3
|2
|0
|1
|8-4
|6
|11. Спортинг
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|12. Челси
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|13. Карабах
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|14. Галатасарай
|3
|2
|0
|1
|5-6
|6
|15. Тоттенхэм
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|16. ПСВ
|3
|1
|1
|1
|8-6
|4
|17. Аталанта
|3
|1
|1
|1
|2-5
|4
|18. Марсель
|3
|1
|0
|2
|6-4
|3
|19. Атлетико
|3
|1
|0
|2
|7-8
|3
|20. Брюгге
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|21. Атлетик
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|22. Айнтрахт
|3
|1
|0
|2
|7-11
|3
|23. Наполи
|3
|1
|0
|2
|4-9
|3
|24. Юнион
|3
|1
|0
|2
|3-9
|3
|25. Ювентус
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|26. Буде-Глимт
|3
|0
|2
|1
|5-7
|2
|27. Монако
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|28. Славия Прага
|3
|0
|2
|1
|2-5
|2
|29. Пафос
|3
|0
|2
|1
|1-5
|2
|30. Байер
|3
|0
|2
|1
|5-10
|2
|31. Вильярреал
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|32. Копенгаген
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
|33. Олимпиакос
|3
|0
|1
|2
|1-8
|1
|34. Кайрат
|3
|0
|1
|2
|1-9
|1
|35. Бенфика
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|36. Аякс
|3
|0
|0
|3
|1-11
|0
«Арсенал» выдал, без преувеличения, выдающийся октябрь: шесть «сухих» побед во всех турнирах! Седьмую лондонцы одержали в первый день ноября - 2:0 в гостях над «Бернли». В общей же сложности выигрышная серия «канониров» достигла уже девяти матчей. В последний раз они не сумели победить еще 21 сентября - 1:1 с «Манчестер Сити».
Но «Славию» тоже отличает прочная оборона. Свои ворота на замке пражане удерживают уже пять игр подряд. Всего за 10 матчей у них семь «сухарей». От этого противостояния ждать атакующей феерии точно не стоит. Полагаем, как минимум один ноль на табло стадиона сохранится до финального свистка. В «МАРАФОН» вариант «обе забьют - нет» идет с коэффициентом 1.615.
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Славией» и «Арсеналом» будет доступна на «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|«МАРАФОН»
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Славия»: Шранц, Борил, Горски, Хоулс, Огбу (все - травмы)
«Арсенал»: Жезус, Мартинелли, Хаверц, Мадуэке, Эдегор (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Славия» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Славия»
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|36. Станек
|1. Райя
|Вратарь
|Защитник
|18. Боржил
|12. Тимбер
|Защитник
|Защитник
|4. Зима
|2. Салиба
|Защитник
|Защитник
|27. Вичек
|6. Габриэл
|Защитник
|Полузащитник
|12. Мбоджи
|33. Калафьори
|Защитник
|Полузащитник
|19. Дорли
|10. Эзе
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Зафеирис
|36. Субименди
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Доудера
|41. Райс
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Кушей
|7. Сака
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Провод
|14. Дьекереш
|Полузащитник
|Нападающий
|25. Хоры
|19. Троссард
|Нападающий
|Главный тренер
|Йиндржих Трпишовски
|Микель Артета
|Главный тренер
Аналитики БК «МАРАФОН» считают «Арсенал» явным фаворитом матча. Коэффициент на победу гостей составляет 1.29. Ничья идет в линии конторы за 5.80. Удачная ставка на пражан сулит 12-кратный выигрыш.
В соответствующей линии БК «МАРАФОН» наиболее вероятный вариант — победа лондонцев со счетом 2:0. Этот исход оценивается коэффициентом 5.65.
Напрямую в 1/8 финала выходят восемь лучших клубов Общего этапа. Следующие 16 команд по квалификации сыграют в стыковых матчах.
На территории РФ игру легально покажет Okko.