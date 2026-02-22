Ведомости
Словакия - Финляндия, 21 февраля: прогноз на матч за третье место Олимпиады-2026

Повторение матча 16-летней давности?
Валентин Васильев

В субботу, 21 февраля, сборные Словакии и Финляндии разыграют бронзу Олимпиады-2026. 16 лет назад именно эти национальные команды встретились в матче за третье место на Играх в Ванкувере. Кто окажется сильнее на этот раз? Анализируем все расклады и подбираем оптимальную ставку.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная Словакии

21.02.2026, Сб

22:40 МСК

Сборная Финляндии

П1 - 4,70

Х - 5,00

П2 - 1,55

Турнир: зимняя Олимпиада-2026, матч за бронзу

Стадион: «Санта-Джулия» (Милан, Италия)

Форма команд

История личных официальных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Словакия101218-38
Финляндия120138-18

Последние пять матчей сборной Словакии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.02.2026США

6:2

Словакия

Олимпиада-2026

18.02.2026Словакия

6:2

Германия

Олимпиада-2026

14.02.2026Швеция

5:3

Словакия

Олимпиада-2026

13.02.2026Италия

2:3

Словакия

Олимпиада-2026

11.02.2026Словакия

4:1

Финляндия

Олимпиада-2026

Последние пять матчей сборной Финляндии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.02.2026Канада

3:2

Финляндия

Олимпиада-2026

18.02.2026Финляндия

3:2 (ОТ)

Швейцария

Олимпиада-2026

14.02.2026Финляндия

11:0

Италия

Олимпиада-2026

13.02.2026Финляндия

4:1

Швеция

Олимпиада-2026

11.02.2026Словакия

4:1

Финляндия

Олимпиада-2026

Прогноз на матч

Сборная Финляндии была очень близка к главной сенсации Олимпиады-2026. Суоми на протяжении половины встречи вели со счетом 2:0 против Канады, однако слишком засиделись в обороне и пропустили заслуженные шайбы.

Словакия стала одним из главных открытий хоккейного турнира. В первом туре группового этапа подопечные Владимира Орсага нанесла поражение как раз Финляндии (4:1), грамотно воспользовавшись своими шансами в атаке. В полуфинале команда хоть и не смогла навязать сопротивление американцам, но запомнилась смелостью в ключевых эпизодах.

После упущенной путевки в финал Финляндия мотивирована завоевать бронзу. Полагаем, на этот раз Словакии будет вдвойне тяжелее повторить результат первого матча на турнире. Для этого команде необходимо не только сохранить убойную реализацию, но и крайне дисциплинированно сыграть в обороне против озлобленного соперника, во что верится с трудом.

Наша ставка: победа Финляндии с форой -1,5 за коэффициент 1,85.

Трансляции

Хоккейный олимпийский турнир в Милане в полном объеме показывает онлайн-кинотеатр Оkko. Для доступа к трансляциям необходимо лишь пройти процедуру регистрации в сервисе.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Оkko»Видео, Full HDРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Составы команд

Сборная Словакии

Вратари: Адам Гаян (Университет Миннесота-Дулут, NCAA), Самуэль Главай («Айова Уайлд», АХЛ), Станислав Шкорванек («Маунтфилд Градец», Чехия);

Защитники: Петер Черешняк («Динамо Пардубице», Чехия), Эрик Чернак («Тампа-Бэй Лайтнинг», НХЛ), Мартин Фехервари («Вашингтон Кэпиталз», НХЛ), Мартин Гернат («Локомотив», КХЛ), Михал Иван («Били Тигржи», Чехия), Патрик Кох, Мартин Маринчин (оба — «Оцеларжи Тршинец», Чехия), Шимон Немец («Нью-Джерси Девилз, НХЛ);

Нападающие: Петер Цегларик («Лександс», Швеция), Далибор Дворски («Сент-Луис Блюз», НХЛ), Марек Гривик («Витковице Райдера», Чехия), Либор Гудачек («Оцеларжи Тршинец», Чехия), Милош Келемен («Динамо Пардубице», Чехия), Адам Лишка («Северсталь», КХЛ), Оливер Окульяр («Шеллефтео», Швеция), Мартин Поспишил («Калгари Флэймз», НХЛ), Павол Регенда, («Сан-Хосе Шаркс», НХЛ), Адам Ружичка («Спартак», КХЛ), Юрай Слафковски («Монреаль Канадиенс», НХЛ), Матуш Сукель («Литвинов», Чехия), Самуэль Такач («Слован Братислава», Словакия), Томаш Татар («Цуг», Швейцария).

Главный тренер: Владимир Орсаг

Сборная Финляндии

Вратари: Укко-Пекка Луукконен («Баффало»), Кевин Ланкинен («Ванкувер»), Юусе Сарос («Нэшвилл»);

Защитники: Миро Хейсканен, Эса Линделл (оба – «Даллас»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Микко Лехтонен («Цюрих», Швейцария), Олли Мяяття («Юта»), Николас Матинпало («Оттава»), Нико Миккола («Флорида»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия»);

Нападающие: Себастьян Ахо («Каролина»), Йоэль Армия («Лос-Анджелес»), Микаэль Гранлунд («Анахайм»), Эрик Хаула («Нэшвилл»), Каапо Какко, Ээли Толванен (оба – «Сиэтл»), Оливер Капанен («Монреаль»), Йоэль Кивиранта, Арттури Лехконен (оба – «Колорадо»), Антон Лунделль, Ээту Луостаринен (оба – «Флорида»), Микко Рантанен, Роопе Хинц (оба – «Даллас»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).

Главный тренер: Антти Пеннанен

Коэффициенты букмекеров

Сборная Финляндии котируется фаворитом предстоящего матча за бронзовую медаль. В линии букмекерской конторы PARI на победу Суоми в основное время можно поставить за коэффициент 1,55. Успех Словакии может увеличить банк беттора почти в пять раз - 4,70.

