Словакия - Финляндия, 21 февраля: прогноз на матч за третье место Олимпиады-2026

Сборная Финляндии была очень близка к главной сенсации Олимпиады-2026. Суоми на протяжении половины встречи вели со счетом 2:0 против Канады, однако слишком засиделись в обороне и пропустили заслуженные шайбы.

Словакия стала одним из главных открытий хоккейного турнира. В первом туре группового этапа подопечные Владимира Орсага нанесла поражение как раз Финляндии (4:1), грамотно воспользовавшись своими шансами в атаке. В полуфинале команда хоть и не смогла навязать сопротивление американцам, но запомнилась смелостью в ключевых эпизодах.

После упущенной путевки в финал Финляндия мотивирована завоевать бронзу. Полагаем, на этот раз Словакии будет вдвойне тяжелее повторить результат первого матча на турнире. Для этого команде необходимо не только сохранить убойную реализацию, но и крайне дисциплинированно сыграть в обороне против озлобленного соперника, во что верится с трудом.

Наша ставка: победа Финляндии с форой -1,5 за коэффициент 1,85.