Словакия – Германия, 18 февраля: прогноз на четвертьфинал Олимпиады-2026

Партнерский проект
Мужская сборная Словакии по хоккею напрямую вышла в четвертьфинал Олимпиады-2026, где ей предстоит встретиться с Германией. Одна из этих команд весьма неожиданно войдет как минимум в топ-4 турнира. Кому это удастся?
Турнир: зимняя Олимпиада-2026
Стадион: «Санта-Джулия» (Милан, Италия)
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
История личных официальных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Словакия
|23
|0
|24
|130:123
|Германия
|24
|0
|23
|123:130
Последние пять матчей сборной Словакии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.02.2026
|Швеция
5:3
Словакия
Олимпиада-2026
|13.02.2026
|Италия
2:3
Словакия
Олимпиада-2026
|11.02.2026
|Словакия
4:1
Финляндия
Олимпиада-2026
|12.12.2025
|Словакия
3:2 ОТ
Латвия
Кубок европейских наций
|10.12.2025
|Словакия
7:5
Норвегия
Кубок европейских наций
Последние пять матчей сборной Германии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.02.2026
|Германия
5:1
Франция
Олимпиада-2026
|15.02.2026
|США
5:1
Германия
Олимпиада-2026
|14.02.2026
|Германия
3:4
Латвия
Олимпиада-2026
|12.02.2026
|Германия
3:1
Дания
Олимпиада-2026
|04.02.2026
|Италия
3:4
Германия
Товарищеский матч
Примечательно, что сначала букмекеры выставили фаворитом сборную Словакии, но затем изменили коэффициенты в пользу немцев. Видимо, победа команды Германии над Францией так убедила. В любом случае и котировки близкие, и шансы действительно на бумаге почти равны.
В составе обеих команд есть звезды НХЛ, но большая часть игроков выступает в Европе. Обе сборные могут как навязать борьбу грандам, так и забуксовать в матчах с менее статусными соперниками. В общем, ожидать можно всего, но вряд ли игра получится односторонней. Скорее, немало шансов будет у каждой команды. Рискнем предположить, что в итоге и словаки, и немцы забросят минимум по паре шайб в основное время.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2026 ГОДУ
Все матчи хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 бесплатно показывает онлайн-кинотеатр «Оkko». Для неограниченного доступа к прямым трансляциям необходимо пройти регистрацию в сервисе.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Оkko»
|Видео, Full HD
|Регистрация
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Сборная Словакии
Вратари: Адам Гаян (Университет Миннесота-Дулут), Самуэль Главай («Айова Уайлд»), Станислав Шкорванек («Маунтфилд Градец»);
Защитники: Петер Черешняк («Динамо Пардубице»), Эрик Чернак («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Мартин Фехервари («Вашингтон Кэпиталз»), Мартин Гернат («Локомотив Ярославль»), Михал Иван («Били Тигржи»), Патрик Кох, Мартин Маринчин (оба – «Оцеларжи Тршинец»), Шимон Немец («Нью-Джерси Девилз);
Нападающие: Петер Цегларик («Лександс»), Далибор Дворски («Сент-Луис Блюз»), Марек Гривик («Витковице Райдера»), Либор Гудачек («Оцеларжи Тршинец»), Милош Келемен («Динамо Пардубице»), Адам Лишка («Северсталь»), Оливер Окульяр («Шеллефтео»), Мартин Поспишил («Калгари Флеймз»), Павол Регенда, («Сан-Хосе Шаркс»), Адам Ружичка («Спартак Москва»), Юрай Слафковски («Монреаль Канадиенс»), Матуш Сукель («Литвинов»), Самуэль Такач («Слован Братислава»), Томаш Татар («Цуг»).
Главный тренер: Владимир Орсаг.
Сборная Германии
Вратари: Максимилиан Францреб («Адлер Мангейм»), Филипп Грубауэр («Сиэтл Кракен»), Матиас Нидербергер («Ред Булл Мюнхен»);
Защитники: Леон Гаванке, Лукас Кельбле (оба – «Адлер Мангейм»), Корбиниан Гайбель, Йонас Мюллер, Кай Висман (все – «Айсберен Берлин»), Мориц Мюллер («Кёльнер Хайе»), Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»), Фабио Вагнер («Ред Булл Мюнхен»);
Нападающие: Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), Тим Штюцле («Оттава Сенаторз»), Нико Штурм («Миннесота Уайлд»), Джон Петерка («Юта Мамонт»), Доминик Кагун («Лозанна»), Марк Михаэлис, Александер Эль, Джастин Шюц (все – «Адлер Мангейм»), Фредерик Тиффельс («Айсберен Берлин»), Тобиас Ридер («Ред Булл Мюнхен»), Джош Самански («Бейкерсфилд Кондорс»), Войцех Стаховяк («Сиракьюз Кранч»), Паркер Туоми («Кёльнер Хайе»), Лукас Райхель («Абботсфорд Кэнакс»).
Главный тренер: Харольд Крайс.
Аналитики PARI считают шансы команд почти равными. Поставить на победу сборной Словакии в основное время можно с коэффициентом 2,60. Ничья идет за 4,30, а выигрыш команды Германии – за 2,30.