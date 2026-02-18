Словакия – Германия, 18 февраля: прогноз на четвертьфинал Олимпиады-2026

Примечательно, что сначала букмекеры выставили фаворитом сборную Словакии, но затем изменили коэффициенты в пользу немцев. Видимо, победа команды Германии над Францией так убедила. В любом случае и котировки близкие, и шансы действительно на бумаге почти равны.

В составе обеих команд есть звезды НХЛ, но большая часть игроков выступает в Европе. Обе сборные могут как навязать борьбу грандам, так и забуксовать в матчах с менее статусными соперниками. В общем, ожидать можно всего, но вряд ли игра получится односторонней. Скорее, немало шансов будет у каждой команды. Рискнем предположить, что в итоге и словаки, и немцы забросят минимум по паре шайб в основное время.