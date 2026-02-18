Ведомости
Словакия – Германия, 18 февраля: прогноз на четвертьфинал Олимпиады-2026

Согласно коэффициентам, самый конкурентный матч 1/4 финала
Александр Бокулёв

Мужская сборная Словакии по хоккею напрямую вышла в четвертьфинал Олимпиады-2026, где ей предстоит встретиться с Германией. Одна из этих команд весьма неожиданно войдет как минимум в топ-4 турнира. Кому это удастся? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная Словакии

18.02.2026, Ср

14:10 МСК

Сборная Германии

П1 - 2,60

Х - 4,30

П2 - 2,30

Турнир: зимняя Олимпиада-2026

Стадион: «Санта-Джулия» (Милан, Италия)

Форма команд

История личных официальных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Словакия23024130:123
Германия24023123:130

Последние пять матчей сборной Словакии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.02.2026Швеция

5:3

Словакия

Олимпиада-2026

13.02.2026Италия

2:3

Словакия

Олимпиада-2026

11.02.2026Словакия

4:1

Финляндия

Олимпиада-2026

12.12.2025Словакия

3:2 ОТ

Латвия

Кубок европейских наций

10.12.2025Словакия

7:5

Норвегия

Кубок европейских наций

Последние пять матчей сборной Германии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.02.2026Германия

5:1

Франция

Олимпиада-2026

15.02.2026США

5:1

Германия

Олимпиада-2026

14.02.2026Германия

3:4

Латвия

Олимпиада-2026

12.02.2026Германия

3:1

Дания

Олимпиада-2026

04.02.2026Италия

3:4

Германия

Товарищеский матч

Прогноз на матч

Примечательно, что сначала букмекеры выставили фаворитом сборную Словакии, но затем изменили коэффициенты в пользу немцев. Видимо, победа команды Германии над Францией так убедила. В любом случае и котировки близкие, и шансы действительно на бумаге почти равны.

В составе обеих команд есть звезды НХЛ, но большая часть игроков выступает в Европе. Обе сборные могут как навязать борьбу грандам, так и забуксовать в матчах с менее статусными соперниками. В общем, ожидать можно всего, но вряд ли игра получится односторонней. Скорее, немало шансов будет у каждой команды. Рискнем предположить, что в итоге и словаки, и немцы забросят минимум по паре шайб в основное время.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 3 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 2 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Все матчи хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 бесплатно показывает онлайн-кинотеатр «Оkko». Для неограниченного доступа к прямым трансляциям необходимо пройти регистрацию в сервисе.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Оkko»Видео, Full HDРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Составы команд

Сборная Словакии

Вратари: Адам Гаян (Университет Миннесота-Дулут), Самуэль Главай («Айова Уайлд»), Станислав Шкорванек («Маунтфилд Градец»);

Защитники: Петер Черешняк («Динамо Пардубице»), Эрик Чернак («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Мартин Фехервари («Вашингтон Кэпиталз»), Мартин Гернат («Локомотив Ярославль»), Михал Иван («Били Тигржи»), Патрик Кох, Мартин Маринчин (оба – «Оцеларжи Тршинец»), Шимон Немец («Нью-Джерси Девилз);

Нападающие: Петер Цегларик («Лександс»), Далибор Дворски («Сент-Луис Блюз»), Марек Гривик («Витковице Райдера»), Либор Гудачек («Оцеларжи Тршинец»), Милош Келемен («Динамо Пардубице»), Адам Лишка («Северсталь»), Оливер Окульяр («Шеллефтео»), Мартин Поспишил («Калгари Флеймз»), Павол Регенда, («Сан-Хосе Шаркс»), Адам Ружичка («Спартак Москва»), Юрай Слафковски («Монреаль Канадиенс»), Матуш Сукель («Литвинов»), Самуэль Такач («Слован Братислава»), Томаш Татар («Цуг»).

Главный тренер: Владимир Орсаг.

Сборная Германии

Вратари: Максимилиан Францреб («Адлер Мангейм»), Филипп Грубауэр («Сиэтл Кракен»), Матиас Нидербергер («Ред Булл Мюнхен»);

Защитники: Леон Гаванке, Лукас Кельбле (оба «Адлер Мангейм»), Корбиниан Гайбель, Йонас Мюллер, Кай Висман (все «Айсберен Берлин»), Мориц Мюллер («Кёльнер Хайе»), Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»), Фабио Вагнер («Ред Булл Мюнхен»);

Нападающие: Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), Тим Штюцле («Оттава Сенаторз»), Нико Штурм («Миннесота Уайлд»), Джон Петерка («Юта Мамонт»), Доминик Кагун («Лозанна»), Марк Михаэлис, Александер Эль, Джастин Шюц (все «Адлер Мангейм»), Фредерик Тиффельс («Айсберен Берлин»), Тобиас Ридер («Ред Булл Мюнхен»), Джош Самански («Бейкерсфилд Кондорс»), Войцех Стаховяк («Сиракьюз Кранч»), Паркер Туоми («Кёльнер Хайе»), Лукас Райхель («Абботсфорд Кэнакс»).

Главный тренер: Харольд Крайс.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI считают шансы команд почти равными. Поставить на победу сборной Словакии в основное время можно с коэффициентом 2,60. Ничья идет за 4,30, а выигрыш команды Германии – за 2,30.

