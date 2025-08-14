Арина Соболенко — Эмма Радукану, 11 августа: прогноз на матч турнира в Цинциннати

Партнерский проект
Лидер мирового рейтинга Арина Соболенко в третьем круге хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати встретится с Эммой Радукану. Будут ли проблемы у белоруски в противостоянии с талантливой британкой?
Дата / Время: 11.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Центральный корт (Мейсон, штат Огайо, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Эмма Радукану (22 года, 39-я ракетка мира, 30-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Джессика Бузас Манейро (Испания) — Тейлор Таунсенд (США)
Победительница 20 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 17 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии была сильнейшей в Брисбене и Майами, также выиграла трофей на грунте в Мадриде. На Australian Open, «Ролан Гаррос», в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала, на Уимблдоне — до полуфинала. Всего в 2025 году одержала 48 побед при девяти поражениях. Турнир в Цинциннати выиграла в прошлом сезоне.
Бывшая десятая ракетка мира, победительница US Open 2021 года. Других титулов на уровне WTA не брала. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Вашингтоне (хард) и четвертьфинала в Майами (хард) и Лондоне (трава). На Australian Open и Уимблдоне вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — во втором. Всего в 2025 году одержала 24 победы при 16 поражениях. На турнире в Цинциннати ранее выступила только в 2022-м, когда дошла до третьего круга.
Спортсменки провели два официальных очных матча — по одному на харде и траве. В обоих случаях Соболенко побеждала в двух сетах.
Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,24 на её победу и 4,10 на успех британки.
Оба очных матча спортсменок продлились минимум 21 гейм. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 1,95 на ТБ (20,5) и 1,85 на ТМ (20,5).
Непростая сетка у Соболенко в Цинциннати. Уже в стартовом матче ей пришлось играть с опытной Вондроушовой, и белоруска ожидаемо столкнулась с проблемами. В ключевых моментах первая ракетка мира была надежна, но видно, что соревновательного тонуса после паузы, взятой по окончании Уимблдона, ей пока не хватает.
Радукану же в хорошей форме. В Вашингтоне она дошла до полуфинала, в Монреале тоже выглядела достойно, а в Цинциннати стартовала с уверенной победы над крепкой Данилович. Да и в обоих матчах против Соболенко, в том числе на недавнем Уимблдоне, британка навязывала борьбу и, например, удерживала плюсовую фору в 5,5 гейма. Попробуем соответствующую ставку и в этот раз.