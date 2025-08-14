Арина Соболенко — Эмма Радукану, 11 августа: прогноз на матч турнира в Цинциннати

Непростая сетка у Соболенко в Цинциннати. Уже в стартовом матче ей пришлось играть с опытной Вондроушовой, и белоруска ожидаемо столкнулась с проблемами. В ключевых моментах первая ракетка мира была надежна, но видно, что соревновательного тонуса после паузы, взятой по окончании Уимблдона, ей пока не хватает.

Радукану же в хорошей форме. В Вашингтоне она дошла до полуфинала, в Монреале тоже выглядела достойно, а в Цинциннати стартовала с уверенной победы над крепкой Данилович. Да и в обоих матчах против Соболенко, в том числе на недавнем Уимблдоне, британка навязывала борьбу и, например, удерживала плюсовую фору в 5,5 гейма. Попробуем соответствующую ставку и в этот раз.