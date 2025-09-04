Арина Соболенко — Маркета Вондроушова, 3 сентября: прогноз на четвертьфинал US Open

Партнерский проект
Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Арина Соболенко в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису 2025 года встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой. Сумеет ли белоруска победить титулованную соперницу?
ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Дата / Время: 03.09.2025, не ранее 02:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Маркета Вондроушова (26 лет, 60-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Джессика Пегула (США, 4) — Барбора Крейчикова (Чехия)
Победительница 20 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 17 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии была сильнейшей в Брисбене и Майами, также выиграла трофей на грунте в Мадриде. На Australian Open, «Ролан Гаррос», в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала, на Уимблдоне — до полуфинала. Всего в 2025 году одержала 54 победы при десяти поражениях.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая шестая ракетка мира, серебряная медалистка Олимпиады-2020 в личном турнире. В одиночном разряде взяла по титулу WTA на харде и траве, а также выиграла Уимблдон-2023. В нынешнем сезоне стала чемпионкой травяного турнира в Берлине, на «Ролан Гаррос» вылетела в третьем круге, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержала 18 побед при восьми поражениях. На US Open уже повторила лучший результат, ранее показанный в 2023-м. В прошлом сезоне на этих соревнованиях не выступала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки ранее провели девять официальных очных матчей. Вондроушова выиграла единственную встречу на грунте, также один раз победила на траве и дважды — на харде. Соболенко однажды была сильнее на траве и четырежды — на харде.
Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,35 на её победу и 3,50 на успех чешки.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ FONBET
Семь из девяти очных матчей спортсменок продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 2,05 на ТБ (21,5) и 1,85 на ТМ (21,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ FONBET
После череды травм Вондроушова вновь вернулась на топовый уровень. Непонятно, сколько она удержит эту форму, но на нынешнем US Open чешка точно способно побороться даже с Соболенко. К тому же исторически Вондроушова — довольно неудобная соперница для белоруски.
Что касается первой ракетки мира, то в Нью-Йорке она выглядит уверенно, но победы получаются, скорее, рабочими, чем разгромными. Вот и в предстоящей встрече, полагаем, у Вондроушовой будут как минимум локальные шансы. Пробуем ставку на ТБ (19,5).