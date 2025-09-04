Ведомости
Арина Соболенко — Маркета Вондроушова, 3 сентября: прогноз на четвертьфинал US Open

Противостояние с богатой историей
Александр Бокулёв

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Арина Соболенко в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису 2025 года встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой. Сумеет ли белоруска победить титулованную соперницу?

Дата / Время: 03.09.2025, не ранее 02:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Ребека Масарова (Швейцария) — 7:5, 6:1
  • 2-й круг: Полина Кудерметова (Россия) — 7:6 (7:4), 6:2
  • 3-й круг: Лейла Фернандес (Канада, 31) — 6:3, 7:6 (7:2)
  • 4-й круг: Кристина Букша (Испания) — 6:1, 6:4

Маркета Вондроушова (26 лет, 60-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Оксана Селехметьева (Россия) — 6:3, 7:6 (7:3)
  • 2-й круг: Ива Йович (США) — 6:3, 6:3
  • 3-й круг: Жасмин Паолини (Италия, 7) — 7:6 (7:4), 6:1
  • 4-й круг: Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — 6:4, 5:7, 6:2

Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Джессика Пегула (США, 4) — Барбора Крейчикова (Чехия)

Арина Соболенко

Победительница 20 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 17 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии была сильнейшей в Брисбене и Майами, также выиграла трофей на грунте в Мадриде. На Australian Open, «Ролан Гаррос», в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала, на Уимблдоне — до полуфинала. Всего в 2025 году одержала 54 победы при десяти поражениях.

Маркета Вондроушова

Бывшая шестая ракетка мира, серебряная медалистка Олимпиады-2020 в личном турнире. В одиночном разряде взяла по титулу WTA на харде и траве, а также выиграла Уимблдон-2023. В нынешнем сезоне стала чемпионкой травяного турнира в Берлине, на «Ролан Гаррос» вылетела в третьем круге, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержала 18 побед при восьми поражениях. На US Open уже повторила лучший результат, ранее показанный в 2023-м. В прошлом сезоне на этих соревнованиях не выступала.

Личные встречи

Спортсменки ранее провели девять официальных очных матчей. Вондроушова выиграла единственную встречу на грунте, также один раз победила на траве и дважды — на харде. Соболенко однажды была сильнее на траве и четырежды — на харде.

Ставки на исход

Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,35 на её победу и 3,50 на успех чешки.

Ставки на тоталы

Семь из девяти очных матчей спортсменок продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 2,05 на ТБ (21,5) и 1,85 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа СоболенкоПобеда ВондроушовойТБ (21,5)ТМ (21,5)
FONBET1,353,502,051,85

Прогноз и ставка

После череды травм Вондроушова вновь вернулась на топовый уровень. Непонятно, сколько она удержит эту форму, но на нынешнем US Open чешка точно способно побороться даже с Соболенко. К тому же исторически Вондроушова — довольно неудобная соперница для белоруски.

Что касается первой ракетки мира, то в Нью-Йорке она выглядит уверенно, но победы получаются, скорее, рабочими, чем разгромными. Вот и в предстоящей встрече, полагаем, у Вондроушовой будут как минимум локальные шансы. Пробуем ставку на ТБ (19,5).

