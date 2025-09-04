Джессика Пегула — Барбора Крейчикова, 2 сентября: прогноз на четвертьфинал US Open

Партнерский проект
Во вторник, 2 сентября, на Открытом чемпионате США 2025 года стартует четвертьфинальная стадия. В рамках женской одиночной сетки встретятся американка Джессика Пегула и чешка Барбора Крейчикова. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за титул?
Дата / Время: 02.09.2025, не ранее 18:30 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Джессика Пегула (31 год, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Барбора Крейчикова (29 лет, 62-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Маркета Вондроушова (Чехия)
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла девять турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шесть хардовых. В нынешнем сезоне впервые взяла титул на грунте (Чарльстон), также была сильнейшей на харде в Остине и на траве в Бад-Хомбурге, дошла до финала в Аделаиде и Майами (оба — хард). На Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом, на Уимблдоне — в первом. Всего в 2025 году одержала 41 победу при 16 поражениях. На US Open лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до финала.
Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде и первая — в парном. Олимпийская чемпионка Токио-2020 в женской паре. На уровне WTA в одиночном разряде выиграла восемь турниров, в том числе «Ролан Гаррос» 2021 года и Уимблдон 2024 года. На харде взяла пять титулов. В нынешнем сезоне пропустила Australian Open, на «Ролан Гаррос» вылетела во втором круге, на Уимблдоне — в третьем. Всего в 2025 году одержала 12 побед при шести поражениях. На US Open уже повторила свой лучший результат, ранее показанный в 2021-м. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
Спортсменки ранее провели три официальных очных матча — все на харде. Крейчикова одержала две победы, Пегула — одну.
Букмекеры считают американку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,42 на её победу и 3,10 на успех чешки.
Все очные матчи спортсменок продлились не менее 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,95 на ТБ (21,5) и 1,85 на ТМ (21,5).
Пегула за четыре матча не отдала ни сета и суммарно проиграла лишь 17 геймов. Однако и с сеткой ей в целом повезло. Крейчикова может значительно поднять уровень сопротивления, и совсем не факт, что американка справится с этим.
Чешка не только возвращает былые топовые кондиции, но и проявляет образцовый характер. Волевая победа над Таунсенд после восьми отыгранных матчболов — сильный перформанс. Очевидно, что опытная Крейчикова и Пегуле не сдастся без борьбы. С учетом коэффициентов видим смысл заиграть фору по геймам через чешку.