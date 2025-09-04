Джессика Пегула — Барбора Крейчикова, 2 сентября: прогноз на четвертьфинал US Open

Во вторник, 2 сентября, на Открытом чемпионате США 2025 года стартует четвертьфинальная стадия. В рамках женской одиночной сетки встретятся американка Джессика Пегула и чешка Барбора Крейчикова. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за титул?

Дата / Время: 02.09.2025, не ранее 18:30 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)