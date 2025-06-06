Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь, 3 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Белоруска Арина Соболенко уверенно продвигается по сетке Открытого чемпионата Франции 2025 года. В следующем матчей ей предстоит оспорить путевку в полуфинал с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Сумеет ли первая ракетка мира взять реванш за недавнее поражение?

Дата / Время: 03.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Roland Garros» (Париж, Франция)