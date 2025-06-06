Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь, 3 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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Белоруска Арина Соболенко уверенно продвигается по сетке Открытого чемпионата Франции 2025 года. В следующем матчей ей предстоит оспорить путевку в полуфинал с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Сумеет ли первая ракетка мира взять реванш за недавнее поражение?
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Дата / Время: 03.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Roland Garros» (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Чжэн Циньвэнь (22 года, 7-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Элина Свитолина (Украина, 13) — Ига Швёнтек (Польша, 5)
Победительница 20 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На грунте взяла три титула. В нынешнем сезоне на этом покрытии была сильнейшей в Мадриде, также выиграла трофеи на харде в Брисбене и Майами, на Australian Open, в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала. Всего в 2025 году одержала 38 побед при шести поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в 2023-м, когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.
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Олимпийская чемпионка Парижа-2024 и победительница Азиады-2022 в одиночном разряде. Выиграла четыре турнира WTA, в том числе два грунтовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до полуфинала в Риме и четвертьфинала в Чарльстоне, а также пробилась в четвертьфинал на харде в Индиан-Уэллсе и Майами, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в сезоне одержала 17 побед при восьми поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы провели семь официальных очных матчей. Первые шесть прошли на харде и остались за Соболенко. Последний раз теннисистки встретились на грунте, и победила Циньвэнь.
Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,36 на её победу и 3,35 на успех китаянки.
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Последний очный матч спортсменок продлился 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,97 на ТБ (21,5) и 1,88 на ТМ (21,5).
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Вряд ли кого-то удивляет темп Соболенко на нынешнем «Ролан Гаррос». За четыре круга она не отдала соперницам ни сета, только в прошлом матче впервые вышла на 13-й выигранный гейм. Белоруска действует уверенно и, похоже, с запасом. А в предстоящей встрече её наверняка будет подстегивать поражение от Циньвэнь на недавнем турнире в Риме.
Китаянка с того момента сильнее, пожалуй, не стала. Она довольно буднично прошла три круга на «Ролан Гаррос», а в прошлом матче с трудом выиграла затяжной трехсетовик с Самсоновой. При этом Циньвэнь, как и Соболенко, предпочитает агрессивный теннис, но в данной стихии сопернице базово уступает.
Резюмируя, играем фору по геймам через белоруску.