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2 июня 8:11ГлавнаяПрогнозыТеннисРолан Гаррос

Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь, 3 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Недавно китаянка впервые обыграла белоруску
Александр Бокулёв

Белоруска Арина Соболенко уверенно продвигается по сетке Открытого чемпионата Франции 2025 года. В следующем матчей ей предстоит оспорить путевку в полуфинал с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Сумеет ли первая ракетка мира взять реванш за недавнее поражение?

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Дата / Время: 03.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Roland Garros» (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Камилла Рахимова (Россия) — 6:1, 6:0
  • 2-й круг: Хиль Белен Тайхманн (Швейцария) — 6:3, 6:1
  • 3-й круг: Ольга Данилович (Сербия) — 6:2, 6:3
  • 4-й круг: Аманда Анисимова (США, 16) — 7:5, 6:3

Чжэн Циньвэнь (22 года, 7-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:4, 6:3
  • 2-й круг: Эмилиана Аранго (Колумбия) — 6:2, 6:3
  • 3-й круг: Виктория Ванесса Мбоко (Канада) — 6:3, 6:4
  • 4-й круг: Людмила Самсонова (Россия, 19) — 7:6 (7:5), 1:6, 6:3

Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Элина Свитолина (Украина, 13) — Ига Швёнтек (Польша, 5)

Арина Соболенко

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Победительница 20 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На грунте взяла три титула. В нынешнем сезоне на этом покрытии была сильнейшей в Мадриде, также выиграла трофеи на харде в Брисбене и Майами, на Australian Open, в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала. Всего в 2025 году одержала 38 побед при шести поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в 2023-м, когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Чжэн Циньвэнь

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Олимпийская чемпионка Парижа-2024 и победительница Азиады-2022 в одиночном разряде. Выиграла четыре турнира WTA, в том числе два грунтовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до полуфинала в Риме и четвертьфинала в Чарльстоне, а также пробилась в четвертьфинал на харде в Индиан-Уэллсе и Майами, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в сезоне одержала 17 побед при восьми поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели семь официальных очных матчей. Первые шесть прошли на харде и остались за Соболенко. Последний раз теннисистки встретились на грунте, и победила Циньвэнь.

Ставки на исход

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Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,36 на её победу и 3,35 на успех китаянки.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменок продлился 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,97 на ТБ (21,5) и 1,88 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СоболенкоПобеда ЦиньвэньТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,363,351,971,88

Прогноз и ставка

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Вряд ли кого-то удивляет темп Соболенко на нынешнем «Ролан Гаррос». За четыре круга она не отдала соперницам ни сета, только в прошлом матче впервые вышла на 13-й выигранный гейм. Белоруска действует уверенно и, похоже, с запасом. А в предстоящей встрече её наверняка будет подстегивать поражение от Циньвэнь на недавнем турнире в Риме.

Китаянка с того момента сильнее, пожалуй, не стала. Она довольно буднично прошла три круга на «Ролан Гаррос», а в прошлом матче с трудом выиграла затяжной трехсетовик с Самсоновой. При этом Циньвэнь, как и Соболенко, предпочитает агрессивный теннис, но в данной стихии сопернице базово уступает.

Резюмируя, играем фору по геймам через белоруску.

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