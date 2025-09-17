Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



15 сентября 6:48ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Сочи - Динамо Москва, 17 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Третья встреча команд за неполные два месяца
Валентин Васильев

На среду, 17 сентября, в FONBET Кубке России по футболу запланированы три матча Пути РПЛ. Столичное  «Динамо» второй раз за месяц с небольшим навестит Сочи. Выбираем перспективный вариант для пари на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи»

17.09.2025, Ср

20:30 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 4.30

Х - 3.95

П2 - 1.77

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа B, 4-й тур

Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи»74533-25
«Динамо» (Москва)54725-33

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2025«Крылья Советов»

2:0

«Сочи»

РПЛ

30.08.2025«Спартак»

2:1

«Сочи»

РПЛ

27.08.2025«Сочи»

2:4

«Краснодар» 

FONBET Кубок России

24.08.2025«Сочи»

0:2

«Балтика»

РПЛ

17.08.2025«Краснодар»

5:1

«Сочи»

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Динамо» Москва

2:2

«Спартак» 

РПЛ

31.08.2025«Динамо» Махачкала

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

27.08.2025«Крылья Советов»

0:0, пен. 5:4

«Динамо» Москва

FONBET  Кубок России

23.08.2025«Динамо» Москва

3:0

«Пари НН» 

РПЛ

17.08.2025«Динамо» Москва

1:3

ЦСКА

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Если бы групповой турнир состоял из одного круга, «Сочи» уже вылетел бы из турнира, а «Динамо» переместилось из верхней половины сетки в нижнюю. Но у обоих клубов еще достаточно времени для улучшения своего турнирного положения.

КомандыИВНПМО
1. Крылья Советов31203-26
2. Краснодар32019-46
3. Динамо Москва31113-64
4. Сочи30125-82

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды находятся не в лучшем положении и состоянии. Динамовцы из пяти последних матчей выиграли только один, у «Пари НН». Турнирное положение бело-голубых в обоих национальных турнирах оставляет желать лучшего: только девятое место в чемпионате и третье - в Кубке. Жертвовать одним турниром в угоду другому Валерию Карпину сейчас абсолютно не с руки по той простой причине, что еще непонятно, где шансы на итоговый успех выше. Но в кубковом состязании все-таки путь до победы короче. Нет сомнений, что динамовцы со всей серьезностью отнесутся к игре в Сочи.

У южан дела идут еще хуже. Одно очко после восьми туров РПЛ выглядит удручающе для клуба. Экстренная замена тренера моментального эффекта не дала. Уже с Игорем Осинькиным команда уступила в не чуждой тренеру Самаре - 0:2.  В последний раз «Сочи» побеждал еще в стыковых матчах «Пари НН». С тех пор - ноль выигрышей в обоих турнирах.

Но все-таки квалификация состава, особенно в средней и передней линии, позволяет хозяевам понадеяться хотя бы на забитый мяч в среду. Тем более что у «Динамо» с обороной большие проблемы: два гола «Спартака» в дерби - на совести защитников. Так что тут наш прогноз не будет отличаться оригинальностью - ставим на «обе забьют». 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Сочи покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
Лучшие букмекеры с лайв-ставками

Составы команд

Свернуть

Потери

«Сочи»: Макарчук, Мелешин (оба - травмы)

«Динамо»: Лунев, Чавес, Гомес, Майсторович (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Динамо» Москва:

Позиция«Сочи»«Динамо»Позиция
Вратарь1. Рудаков31. ЛещукВратарь
Защитник27. Заика4. КасересЗащитник
Защитник 5. Абердин2. МаричальЗащитник
Защитник4. Литвинов56. ЗайдензальЗащитник
Защитник15. Агбалака7. СкопинцевЗащитник
Полузащитник16. Мухин30. АлександровПолузащитник
Полузащитник 6. Сааведра50. КутицкийПолузащитник 
Полузащитник28. Магаль88. ОкишорПолузащитник
Полузащитник19. Коваленко14. МаухубПолузащитник
Полузащитник7. Зиньковский13. НгамалеПолузащитник
Нападающий23. Гуарирапа70. ТюкавинНападающий
Главный тренерИгорь ОсинькинВалерий КарпинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитический отдел FONBET  установили коэффициент  1.77 на победу фаворита. Вероятность успеха аутсайдера оценена котировкой 4.30. Ничья по итогам основного времени идет в БК за 3.95. 

💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Сочи» - «Динамо»?

Коэффициенты в линии точного счета начинаются на достаточно высоком уровне. Восьмерка установлена на варианте 1:1. Остальные исходы на этом маркете оценены выше.

Будет ли матч результативным?

Коэффициент 1.73 на тотал больше 2.5 говорит о том, что аналитики не исключают «верха» в Сочи

Где бесплатно смотреть матч «Сочи» - «Динамо»?

Следить за ходом встречи онлайн можно на сайтах легальных букмекеров - в частности, у «Фонбет».

Где купить билет на матч «Сочи» - «Динамо»?

Билеты уже поступили в продажу на официальном сайте сочинского клуба. Минимальная стоимость - 950 рублей, максимальная - 9 500.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer105 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer136 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer470 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer105 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer105 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer91 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer105 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer470 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer105 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer105 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer105 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё