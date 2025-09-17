Сочи - Динамо Москва, 17 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
На среду, 17 сентября, в FONBET Кубке России по футболу запланированы три матча Пути РПЛ. Столичное «Динамо» второй раз за месяц с небольшим навестит Сочи. Выбираем перспективный вариант для пари на игру.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа B, 4-й тур
Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|7
|4
|5
|33-25
|«Динамо» (Москва)
|5
|4
|7
|25-33
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Сочи»
РПЛ
|30.08.2025
|«Спартак»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|27.08.2025
|«Сочи»
2:4
«Краснодар»
FONBET Кубок России
|24.08.2025
|«Сочи»
0:2
«Балтика»
РПЛ
|17.08.2025
|«Краснодар»
5:1
«Сочи»
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Динамо» Москва
2:2
«Спартак»
РПЛ
|31.08.2025
|«Динамо» Махачкала
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|27.08.2025
|«Крылья Советов»
0:0, пен. 5:4
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|23.08.2025
|«Динамо» Москва
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|17.08.2025
|«Динамо» Москва
1:3
ЦСКА
РПЛ
Если бы групповой турнир состоял из одного круга, «Сочи» уже вылетел бы из турнира, а «Динамо» переместилось из верхней половины сетки в нижнюю. Но у обоих клубов еще достаточно времени для улучшения своего турнирного положения.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Крылья Советов
|3
|1
|2
|0
|3-2
|6
|2. Краснодар
|3
|2
|0
|1
|9-4
|6
|3. Динамо Москва
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|4. Сочи
|3
|0
|1
|2
|5-8
|2
Обе команды находятся не в лучшем положении и состоянии. Динамовцы из пяти последних матчей выиграли только один, у «Пари НН». Турнирное положение бело-голубых в обоих национальных турнирах оставляет желать лучшего: только девятое место в чемпионате и третье - в Кубке. Жертвовать одним турниром в угоду другому Валерию Карпину сейчас абсолютно не с руки по той простой причине, что еще непонятно, где шансы на итоговый успех выше. Но в кубковом состязании все-таки путь до победы короче. Нет сомнений, что динамовцы со всей серьезностью отнесутся к игре в Сочи.
У южан дела идут еще хуже. Одно очко после восьми туров РПЛ выглядит удручающе для клуба. Экстренная замена тренера моментального эффекта не дала. Уже с Игорем Осинькиным команда уступила в не чуждой тренеру Самаре - 0:2. В последний раз «Сочи» побеждал еще в стыковых матчах «Пари НН». С тех пор - ноль выигрышей в обоих турнирах.
Но все-таки квалификация состава, особенно в средней и передней линии, позволяет хозяевам понадеяться хотя бы на забитый мяч в среду. Тем более что у «Динамо» с обороной большие проблемы: два гола «Спартака» в дерби - на совести защитников. Так что тут наш прогноз не будет отличаться оригинальностью - ставим на «обе забьют».
В прямом эфире игру в Сочи покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«Фонбет»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Лучшие букмекеры с лайв-ставками
Потери
«Сочи»: Макарчук, Мелешин (оба - травмы)
«Динамо»: Лунев, Чавес, Гомес, Майсторович (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Динамо» Москва:
|Позиция
|«Сочи»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|1. Рудаков
|31. Лещук
|Вратарь
|Защитник
|27. Заика
|4. Касерес
|Защитник
|Защитник
|5. Абердин
|2. Маричаль
|Защитник
|Защитник
|4. Литвинов
|56. Зайдензаль
|Защитник
|Защитник
|15. Агбалака
|7. Скопинцев
|Защитник
|Полузащитник
|16. Мухин
|30. Александров
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Сааведра
|50. Кутицкий
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Магаль
|88. Окишор
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Коваленко
|14. Маухуб
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Зиньковский
|13. Нгамале
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Гуарирапа
|70. Тюкавин
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Валерий Карпин
|Главный тренер
Аналитический отдел FONBET установили коэффициент 1.77 на победу фаворита. Вероятность успеха аутсайдера оценена котировкой 4.30. Ничья по итогам основного времени идет в БК за 3.95.
Коэффициенты в линии точного счета начинаются на достаточно высоком уровне. Восьмерка установлена на варианте 1:1. Остальные исходы на этом маркете оценены выше.
Коэффициент 1.73 на тотал больше 2.5 говорит о том, что аналитики не исключают «верха» в Сочи.
Следить за ходом встречи онлайн можно на сайтах легальных букмекеров - в частности, у «Фонбет».
Билеты уже поступили в продажу на официальном сайте сочинского клуба. Минимальная стоимость - 950 рублей, максимальная - 9 500.