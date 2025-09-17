Сочи - Динамо Москва, 17 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Обе команды находятся не в лучшем положении и состоянии. Динамовцы из пяти последних матчей выиграли только один, у «Пари НН». Турнирное положение бело-голубых в обоих национальных турнирах оставляет желать лучшего: только девятое место в чемпионате и третье - в Кубке. Жертвовать одним турниром в угоду другому Валерию Карпину сейчас абсолютно не с руки по той простой причине, что еще непонятно, где шансы на итоговый успех выше. Но в кубковом состязании все-таки путь до победы короче. Нет сомнений, что динамовцы со всей серьезностью отнесутся к игре в Сочи.

У южан дела идут еще хуже. Одно очко после восьми туров РПЛ выглядит удручающе для клуба. Экстренная замена тренера моментального эффекта не дала. Уже с Игорем Осинькиным команда уступила в не чуждой тренеру Самаре - 0:2. В последний раз «Сочи» побеждал еще в стыковых матчах «Пари НН». С тех пор - ноль выигрышей в обоих турнирах.

Но все-таки квалификация состава, особенно в средней и передней линии, позволяет хозяевам понадеяться хотя бы на забитый мяч в среду. Тем более что у «Динамо» с обороной большие проблемы: два гола «Спартака» в дерби - на совести защитников. Так что тут наш прогноз не будет отличаться оригинальностью - ставим на «обе забьют».