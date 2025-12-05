Сочи - Локомотив, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
2025 год вышел невероятно стрессовым для футбольного клуба «Сочи». Завершит его команда Игоря Осинькина домашней встречей с «Локомотивом». Удастся ли аутсайдеру хотя бы напоследок отплатить своим болельщикам за долготерпение качественной игрой и положительным результатом? В поиске ответа заглянем в линии крупнейших букмекеров.
Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур
Стадион: «Фишт» (Сочи)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|2
|3
|8
|13-23
|«Локомотив»
|8
|3
|2
|23-13
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.12.2025
|«Сочи»
0:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|21.11.2025
|«Акрон»
3:2
«Сочи»
РПЛ
|08.11.2025
|«Сочи»
0:1
«Ростов»
РПЛ
|02.11.2025
|«Оренбург»
3:1
«Сочи»
РПЛ
|27.10.2025
|«Ахмат»
2:4
«Сочи»
РПЛ
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.11.2025
|«Ростов»
1:3
«Локомотив»
РПЛ
|26.11.2025
|«Локомотив»
1:3
«Спартак»
Кубок России
|23.11.2025
|«Локомотив»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|09.11.2025
|«Локомотив»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|06.11.2025
|«Спартак»
3:1
«Локомотив»
Кубок России
Перед началом 18-го тура таблица выглядит так:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|17
|11
|4
|2
|34-10
|37
|2. ЦСКА
|17
|11
|3
|3
|28-14
|36
|3. Зенит
|17
|10
|6
|1
|32-12
|36
|4. Локомотив
|17
|9
|7
|1
|35-21
|34
|5. Балтика
|17
|8
|8
|1
|22-7
|32
|6. Спартак
|17
|8
|4
|5
|25-22
|28
|7. Рубин
|17
|6
|5
|6
|16-20
|23
|8. Акрон
|17
|5
|6
|6
|22-24
|21
|9. Динамо Москва
|17
|5
|5
|7
|26-25
|20
|10. Ахмат
|17
|5
|4
|8
|21-25
|19
|11. Ростов
|17
|4
|6
|7
|13-20
|18
|12. Крылья Советов
|17
|4
|5
|8
|20-31
|17
|13. Динамо Махачкала
|17
|3
|6
|8
|8-20
|15
|14. Оренбург
|17
|2
|6
|9
|17-28
|12
|15. Пари НН
|17
|3
|2
|12
|11-28
|11
|16. Сочи
|17
|2
|3
|12
|14-37
|9
За 10 последних туров сочинцы дважды победили и сделали столько же нулевых ничьих. Остальные шесть матчей проиграли.
У «Локомотива» за это же время случилось всего одно поражение, от «Зенита», и целых шесть «мировых» со счетом 1:1. В общей сложности семи из 10 предыдущих официальных матчей красно-зеленые забивали и пропускали. Учитывая заряженность сочинцев на положительный результат, в воскресенье эта тенденция имеет все шансы продолжиться.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«МАРАФОН»
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
В прямом эфире встречу покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Сочи»: Мелешин, Кравцов, Мухин (все - травма)
«Локомотив»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Локомотив»:
|Позиция
|«Сочи»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|35. Дегтев
|1. Митрюшкин
|Вратарь
|Защитник
|82. Волков
|3. Фассон
|Защитник
|Защитник
|44. Стойич
|5. Ньямси
|Защитник
|Защитник
|3. Солдатенков
|23. Монтес
|Защитник
|Защитник
|28. Магаль
|45. Сильянов
|Защитник
|Полузащитник
|20. Васильев
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Сааведра
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Игнатов
|83. Батраков
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Крамарич
|7. Бакаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Зиньковский
|19. Руденко
|Полузащитник
|Нападающий
|98. Ильин
|10. Воробьев
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
Букмекерская контора «Фонбет» установила очень высокий коэффициенты на победу сочинского клуба и ничью - соответственно, 4.40 и 3.70. Котировка на успех москвичей составляет 1.80.
В линии на точный счет ниже всех котируется минимальная победа гостей - 1:0 (7.00).
Билеты на игру номиналом от 750 рублей продаются на сайте «Сочи».