4 декабря 15:05ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Сочи - Локомотив, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Хотя бы напоследок аутсайдер порадует своего зрителя?
Валентин Васильев

2025 год вышел невероятно стрессовым для футбольного клуба «Сочи». Завершит его команда Игоря Осинькина домашней встречей с «Локомотивом». Удастся ли аутсайдеру хотя бы напоследок отплатить своим болельщикам за долготерпение качественной игрой и положительным результатом? В поиске ответа заглянем в линии крупнейших букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи»

07.12.2025, Вс

16:30 МСК

«Локомотив» (Москва)

П1 - 4.40

Х - 3.70

П2 - 1.80

Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур

Стадион: «Фишт» (Сочи)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи»23813-23
«Локомотив»83223-13

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.12.2025«Сочи»

0:0

«Динамо»  Махачкала

РПЛ

21.11.2025«Акрон»

3:2

«Сочи»

РПЛ

08.11.2025«Сочи»

0:1

«Ростов» 

РПЛ

02.11.2025«Оренбург»

3:1

«Сочи»

РПЛ

27.10.2025«Ахмат»

2:4

«Сочи»

РПЛ

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.11.2025«Ростов»

1:3

«Локомотив»

РПЛ

26.11.2025«Локомотив»

1:3

«Спартак»

Кубок России

23.11.2025«Локомотив»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

09.11.2025«Локомотив»

1:0

«Оренбург»

РПЛ

06.11.2025«Спартак»

3:1

«Локомотив»

Кубок России

Место в турнирной таблице

Перед началом 18-го тура таблица выглядит так:

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар17114234-1037
2. ЦСКА17113328-1436
3. Зенит17106132-1236
4. Локомотив1797135-2134
5. Балтика1788122-732
6. Спартак1784525-2228
7. Рубин1765616-2023
8. Акрон1756622-2421
9. Динамо Москва1755726-2520
10. Ахмат1754821-2519
11. Ростов1746713-2018
12. Крылья Советов1745820-3117
13. Динамо Махачкала173688-2015
14. Оренбург1726917-2812
15. Пари НН17321211-2811
16. Сочи17231214-379

Прогноз на матч

За 10 последних туров сочинцы дважды победили и сделали столько же нулевых ничьих. Остальные шесть матчей проиграли. 

У «Локомотива» за это же время случилось всего одно поражение, от «Зенита», и целых шесть «мировых» со счетом 1:1. В общей сложности семи из 10 предыдущих официальных матчей красно-зеленые забивали и пропускали. Учитывая заряженность сочинцев на положительный результат, в воскресенье эта тенденция имеет все шансы продолжиться.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

В прямом эфире встречу покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Сочи»: Мелешин, Кравцов, Мухин (все - травма)

«Локомотив»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Локомотив»:

Позиция«Сочи»«Локомотив»Позиция
Вратарь35. Дегтев1. МитрюшкинВратарь
Защитник82. Волков3. ФассонЗащитник
Защитник44. Стойич5. НьямсиЗащитник
Защитник3. Солдатенков23. МонтесЗащитник
Защитник28. Магаль45. СильяновЗащитник
Полузащитник20. Васильев6. БариновПолузащитник 
Полузащитник6. Сааведра93. КарпукасПолузащитник 
Полузащитник8. Игнатов83. БатраковПолузащитник
Полузащитник10. Крамарич7. БакаевПолузащитник
Полузащитник7. Зиньковский19. Руденко Полузащитник
Нападающий98. Ильин10. ВоробьевНападающий
Главный тренерИгорь ОсинькинМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская контора «Фонбет» установила очень высокий коэффициенты на победу сочинского клуба и ничью - соответственно, 4.40 и 3.70.  Котировка на успех москвичей составляет 1.80.

Узнать, где можно получить фрибет за регистрацию БК, можно на сайте «Советского спорта». 

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Сочи» - «Локомотив»?

В линии на точный счет ниже всех котируется минимальная победа гостей - 1:0 (7.00).

Где бесплатно смотреть матч «Сочи» - «Локомотив»?

Бесплатно  посмотреть игру можно на ресурсах титульного букмекера РПЛ.

Где купить билет на матч «Сочи» - «Локомотив»?

Билеты на игру номиналом от 750 рублей продаются на сайте «Сочи»

