Сочи - Локомотив, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

За 10 последних туров сочинцы дважды победили и сделали столько же нулевых ничьих. Остальные шесть матчей проиграли.

У «Локомотива» за это же время случилось всего одно поражение, от «Зенита», и целых шесть «мировых» со счетом 1:1. В общей сложности семи из 10 предыдущих официальных матчей красно-зеленые забивали и пропускали. Учитывая заряженность сочинцев на положительный результат, в воскресенье эта тенденция имеет все шансы продолжиться.