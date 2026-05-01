Сочи – Оренбург, 3 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Битва за шесть очков на арене ЧМ-2018
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

«Сочи» еще сохраняет математические шансы на спасение в российской Премьер-лиге. Чтобы не лишиться их досрочно, южанам во что бы то ни стало нужно побеждать «Оренбург». Посильная задача для аутсайдера?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи»

03.05.2026, Вс

14:30 МСК

«Оренбург»

П1 - 3.00

Х - 3.45

П2 - 2.35

Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур

Стадион: «Фишт» (Сочи, Краснодарский край, Россия)

Судьи: не определены на момент публикации

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи» 13611-22
«Оренбург»63122-11

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2026«Динамо» Москва

2:0

«Сочи»

РПЛ

21.04.2026«Сочи»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

17.04.2026«Ростов»

0:1

«Сочи»

РПЛ

12.04.2026ЦСКА

0:1

«Сочи»

РПЛ

06.04.2026«Сочи»

0:1

«Рубин»

РПЛ

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.04.2026«Ростов»

0:1

«Оренбург»

РПЛ

22.04.2026«Оренбург»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

18.04.2026«Оренбург»

0:1

«Локомотив»

РПЛ

11.04.2026«Рубин»

0:0

«Оренбург»

РПЛ

04.04.2026«Динамо» (Москва)

3:3

«Оренбург»

РПЛ

Место в турнирной таблице

«Сочи» по-прежнему замыкает таблицу, «Оренбург» пытается отдалиться от зоны стыков. 

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар27186355-2160
2Зенит27178247-1759
3Локомотив271310451-3549
4Спартак27146744-3648
5Балтика271113337-1746
6ЦСКА27136838-2845
7Рубин27109825-2639
8Динамо Москва27108946-3738
9Ахмат27881131-3732
10Акрон27691233-4527
11Ростов27691220-2927
12Оренбург27681327-3826
13Крылья Советов27681329-4726
14Динамо Махачкала27591317-3424
15Пари НН27641723-4422
16Сочи27531924-5618

Прогноз на матч

Резкая активизация аутсайдеров - верная примета финиша сезона в чемпионате России. За один апрель «Сочи» одержал больше побед, чем за весь предыдущий сезон - три из пяти. Только в последнем туре аутсайдер остался без очков, всухую уступив в столице «Динамо». Но математические шансы на выживание в РПЛ южане до сих пор сохраняют.

«Оренбург» за пять последних игр уступил только раз - 0:1 дома «Локомотиву». Два предыдущих матча команда Ахметзянова выиграла. Так что на «Фиште» нас ждет классический случай битвы за шесть очков. Кто в ней преуспеет, предугадать невозможно. Но такие противоборства на дне редко изобилуют красивыми комбинациями и забитыми мячами. Поэтому наш выбор в этой паре - тотал меньше 2.5.

В PARI коэффициент на этот исход стремится к двойке.

💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Сочи»: Макарчук, Солдатенков (оба - дисквалификации), Чирков (травма)

«Оренбург»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» – «Оренбург»:

Позиция«Сочи»«Оренбург»Позиция
Вратарь35. Дёгтев1. ОвсянниковВратарь
Защитник33. Алвес18. МуфиЗащитник
Защитник44. Стоич6. ПаласиосЗащитник
Защитник4. Литвинов4. ХотулёвЗащитник
Полузащитник27. Заика32. КантероЗащитник
Полузащитник28. Магаль57. БолотовПолузащитник
Полузащитник16. Мухин37. ду КейросПолузащитник
Полузащитник14. Кравцов8. ПуэблаПолузащитник
Нападающий8. Игнатов7. ГюрлюкПолузащитник
Нападающий29. Ежов16. ТомпсонПолузащитник
Нападающий98. Ильин30. ГузинаНападающий
Главный тренерИгорь ОсинькинИльдар АхметзяновГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

PARI утроит номинал выигравшей ставки на победу сочинцев. Предложения на два других исхода основного маркета тоже выглядят солидно: 2.35 на победу оренбуржцев и 3.45 - на ничью.

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта». 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_4eb1865757.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
