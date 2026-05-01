Сочи – Оренбург, 3 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Сочи» еще сохраняет математические шансы на спасение в российской Премьер-лиге. Чтобы не лишиться их досрочно, южанам во что бы то ни стало нужно побеждать «Оренбург». Посильная задача для аутсайдера?
Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур
Стадион: «Фишт» (Сочи, Краснодарский край, Россия)
Судьи: не определены на момент публикации
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|1
|3
|6
|11-22
|«Оренбург»
|6
|3
|1
|22-11
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2026
|«Динамо» Москва
2:0
«Сочи»
РПЛ
|21.04.2026
|«Сочи»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|17.04.2026
|«Ростов»
0:1
«Сочи»
РПЛ
|12.04.2026
|ЦСКА
0:1
«Сочи»
РПЛ
|06.04.2026
|«Сочи»
0:1
«Рубин»
РПЛ
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.04.2026
|«Ростов»
0:1
«Оренбург»
РПЛ
|22.04.2026
|«Оренбург»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|18.04.2026
|«Оренбург»
0:1
«Локомотив»
РПЛ
|11.04.2026
|«Рубин»
0:0
«Оренбург»
РПЛ
|04.04.2026
|«Динамо» (Москва)
3:3
«Оренбург»
РПЛ
«Сочи» по-прежнему замыкает таблицу, «Оренбург» пытается отдалиться от зоны стыков.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|27
|18
|6
|3
|55-21
|60
|2
|Зенит
|27
|17
|8
|2
|47-17
|59
|3
|Локомотив
|27
|13
|10
|4
|51-35
|49
|4
|Спартак
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|5
|Балтика
|27
|11
|13
|3
|37-17
|46
|6
|ЦСКА
|27
|13
|6
|8
|38-28
|45
|7
|Рубин
|27
|10
|9
|8
|25-26
|39
|8
|Динамо Москва
|27
|10
|8
|9
|46-37
|38
|9
|Ахмат
|27
|8
|8
|11
|31-37
|32
|10
|Акрон
|27
|6
|9
|12
|33-45
|27
|11
|Ростов
|27
|6
|9
|12
|20-29
|27
|12
|Оренбург
|27
|6
|8
|13
|27-38
|26
|13
|Крылья Советов
|27
|6
|8
|13
|29-47
|26
|14
|Динамо Махачкала
|27
|5
|9
|13
|17-34
|24
|15
|Пари НН
|27
|6
|4
|17
|23-44
|22
|16
|Сочи
|27
|5
|3
|19
|24-56
|18
Резкая активизация аутсайдеров - верная примета финиша сезона в чемпионате России. За один апрель «Сочи» одержал больше побед, чем за весь предыдущий сезон - три из пяти. Только в последнем туре аутсайдер остался без очков, всухую уступив в столице «Динамо». Но математические шансы на выживание в РПЛ южане до сих пор сохраняют.
«Оренбург» за пять последних игр уступил только раз - 0:1 дома «Локомотиву». Два предыдущих матча команда Ахметзянова выиграла. Так что на «Фиште» нас ждет классический случай битвы за шесть очков. Кто в ней преуспеет, предугадать невозможно. Но такие противоборства на дне редко изобилуют красивыми комбинациями и забитыми мячами. Поэтому наш выбор в этой паре - тотал меньше 2.5.
В PARI коэффициент на этот исход стремится к двойке.
💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 000 рублей
|Приветственный
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Сочи»: Макарчук, Солдатенков (оба - дисквалификации), Чирков (травма)
«Оренбург»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» – «Оренбург»:
|Позиция
|«Сочи»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|35. Дёгтев
|1. Овсянников
|Вратарь
|Защитник
|33. Алвес
|18. Муфи
|Защитник
|Защитник
|44. Стоич
|6. Паласиос
|Защитник
|Защитник
|4. Литвинов
|4. Хотулёв
|Защитник
|Полузащитник
|27. Заика
|32. Кантеро
|Защитник
|Полузащитник
|28. Магаль
|57. Болотов
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Мухин
|37. ду Кейрос
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кравцов
|8. Пуэбла
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Игнатов
|7. Гюрлюк
|Полузащитник
|Нападающий
|29. Ежов
|16. Томпсон
|Полузащитник
|Нападающий
|98. Ильин
|30. Гузина
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Ильдар Ахметзянов
|Главный тренер
PARI утроит номинал выигравшей ставки на победу сочинцев. Предложения на два других исхода основного маркета тоже выглядят солидно: 2.35 на победу оренбуржцев и 3.45 - на ничью.
Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».