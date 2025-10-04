Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



3 октября 12:13ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Сочи - Пари НН, 5 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Сражение «на дне»
Валентин Васильев

Помимо супердерби в Москве воскресный игровой день в Премьер-лиге содержит ожесточенную битву аутсайдеров. Для Сочи с Нижним Новгородом эта игра совершенно точно важнее противостояния столичных топов. Выбираем перспективную ставку на игру, исходя из текущей формы и истории взаимоотношений команд.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи»

05.10.2025, Вс

14:15 МСК

«Пари НН»  (Нижний Новгород)

П1 - 1.95

Х - 3.55

П2 - 3.90

Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур

Стадион: «Фишт» (Сочи)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи»2248-9
«Пари НН»4229-8

Последние пять игр «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025«Черноморец»

2:1

«Сочи»

Первая лига

17.05.2025«Сочи»

0:1

«Торпедо»

Первая лига

10.05.2025«Нефтехимик»

1:1

«Сочи»

Первая лига

03.05.2025«Сочи»

5:1

«Арсенал»

Первая лига

26.04.2025«Чайка»

0:2

«Сочи»

Первая лига

Последние пять игр «Пари Нижний Новгород»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025ЦСКА

2:0

«Пари НН»

РПЛ

17.05.2025«Пари НН»

1:1

«Факел»

РПЛ

12.05.2025«Пари НН»

5:2

«Крылья Советов»

РПЛ

04.05.2025«Зенит»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

26.04.2025«Пари НН»

1:0

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять игр «Сочи» и «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.05.2024«Сочи»

6:1

«Пари НН»

РПЛ

29.10.2023«Пари НН»

1:0

«Сочи»

РПЛ

22.05.2023«Пари НН»

4:0

«Сочи»

РПЛ

07.08.2022«Сочи»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

13.05.2022«Сочи»

0:0

«Пари НН»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Даже в случае победы сочинцы не обойдут «Пари НН», но до минимума сократить отставание могут. Для южан и это в нынешнем положении мощный стимул.

КлубИВНПМячиОчки
1. ЦСКА1063119-821
2. Локомотив1055021-1320
3. Краснодар1062220-720
4. Зенит1054120-919
5. Спартак1053217-1418
6. Балтика1045113-617
7. Динамо Москва1043315-1215
8. Ахмат1043314-1115
9. Рубин1043313-1515
10. Крылья Советов1033416-1912
11. Ростов102448-1210
12. Динамо Махачкала102445-1110
13. Оренбург1014513-217
14. Акрон1014512-177
15. Пари НН102088-206
16. Сочи100285-242

Прогноз на матч

Свернуть

В Дагестане «Сочи» оборвал жуткую серию из семи поражений подряд, но еще одна, чуть менее страшная, у южан продолжается - девять матчей без побед. В игровое время в этом сезоне они еще никого не победили, ни в чемпионате, ни в Кубке. Встреча с «Пари НН» - это возможность все-таки вернуться в борьбу за выживание. Потом сделать это будет объективно сложнее.

Игорь Осинькин и его футболисты это прекрасно понимают. Наверняка настрой в воскресенье у них будет, как на финал. Прямого конкурента «отпускать» дома никак нельзя. Нижегородцы хуже всех в лиге выступают в гостях (0 очков из 15 возможных). Полагаем, что и с этого выезда  «Пари НН» вернется пустым.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Онлайн-видеотрансляция из Сочи будет доступна на официальном сайте БК Winline.  

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Сочи»:  Мелешин (травма), Крамарич (дисквалификация)

«Пари НН»: Эктов, Фаринья (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Пари НН»:

Позиция«Сочи»«Пари НН»Позиция
Вратарь1. Рудаков30. МедведевВратарь
Защитник33. Алвеш70. ШнапцевЗащитник
Защитник 5. Абердин2. АлександровЗащитник
Защитник4. Литвинов22. КаккоевЗащитник
Защитник82. Волков23. КастильоЗащитник
Защитник17. Макарчук29. Веснер-ТичичПолузащитник 
Полузащитник6. Сааведра8. МайгаПолузащитник 
Полузащитник8. Игнатов78. КалинскийПолузащитник
Полузащитник7. Зиньковский88. ЛесовойПолузащитник
Нападающий45. Камано40. ОлусегунНападающий
Нападающий9. Федоров20. БосельиНападающий
Главный тренер Роберт МореноАлексей ШпилевскийГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Букмекерская контора PARI установила достаточно высокий коэффициент на победу местного клуба - 1.95. Впрочем, котировка на успех гостей в два раза выше. Ничья идет за 3.55.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Сочи» - «Пари НН»?

PARI обещает семикратный выигрыш за успешную ставку на результативную ничью 1:1. Вариант 1:0 котируется на 0.50 выше.

Где смотреть бесплатно матч «Сочи» - «Пари НН»?

Winline легально покажет матч на своей платформе.

Где купить билет на матч «Сочи» - «Пари НН»?

Информацию о билетной программе и порядке приобретения билетов на игру в Сочи вы найдете на официальном сайте клуба-хозяина.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer88 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer119 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer453 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer88 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer88 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer88 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer74 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer88 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer453 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer88 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer88 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer88 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё