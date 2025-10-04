Сочи - Пари НН, 5 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В Дагестане «Сочи» оборвал жуткую серию из семи поражений подряд, но еще одна, чуть менее страшная, у южан продолжается - девять матчей без побед. В игровое время в этом сезоне они еще никого не победили, ни в чемпионате, ни в Кубке. Встреча с «Пари НН» - это возможность все-таки вернуться в борьбу за выживание. Потом сделать это будет объективно сложнее.

Игорь Осинькин и его футболисты это прекрасно понимают. Наверняка настрой в воскресенье у них будет, как на финал. Прямого конкурента «отпускать» дома никак нельзя. Нижегородцы хуже всех в лиге выступают в гостях (0 очков из 15 возможных). Полагаем, что и с этого выезда «Пари НН» вернется пустым.