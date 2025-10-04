Сочи - Пари НН, 5 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Помимо супердерби в Москве воскресный игровой день в Премьер-лиге содержит ожесточенную битву аутсайдеров. Для Сочи с Нижним Новгородом эта игра совершенно точно важнее противостояния столичных топов. Выбираем перспективную ставку на игру, исходя из текущей формы и истории взаимоотношений команд.
Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур
Стадион: «Фишт» (Сочи)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|2
|2
|4
|8-9
|«Пари НН»
|4
|2
|2
|9-8
Последние пять игр «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|«Черноморец»
2:1
«Сочи»
Первая лига
|17.05.2025
|«Сочи»
0:1
«Торпедо»
Первая лига
|10.05.2025
|«Нефтехимик»
1:1
«Сочи»
Первая лига
|03.05.2025
|«Сочи»
5:1
«Арсенал»
Первая лига
|26.04.2025
|«Чайка»
0:2
«Сочи»
Первая лига
Последние пять игр «Пари Нижний Новгород»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|ЦСКА
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|17.05.2025
|«Пари НН»
1:1
«Факел»
РПЛ
|12.05.2025
|«Пари НН»
5:2
«Крылья Советов»
РПЛ
|04.05.2025
|«Зенит»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|26.04.2025
|«Пари НН»
1:0
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять игр «Сочи» и «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.05.2024
|«Сочи»
6:1
«Пари НН»
РПЛ
|29.10.2023
|«Пари НН»
1:0
«Сочи»
РПЛ
|22.05.2023
|«Пари НН»
4:0
«Сочи»
РПЛ
|07.08.2022
|«Сочи»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|13.05.2022
|«Сочи»
0:0
«Пари НН»
РПЛ
Даже в случае победы сочинцы не обойдут «Пари НН», но до минимума сократить отставание могут. Для южан и это в нынешнем положении мощный стимул.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|2. Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|3. Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|4. Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|5. Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|6. Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|7. Динамо Москва
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|8. Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|9. Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|10. Крылья Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|11. Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|12. Динамо Махачкала
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|13. Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|14. Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|15. Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|16. Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
В Дагестане «Сочи» оборвал жуткую серию из семи поражений подряд, но еще одна, чуть менее страшная, у южан продолжается - девять матчей без побед. В игровое время в этом сезоне они еще никого не победили, ни в чемпионате, ни в Кубке. Встреча с «Пари НН» - это возможность все-таки вернуться в борьбу за выживание. Потом сделать это будет объективно сложнее.
Игорь Осинькин и его футболисты это прекрасно понимают. Наверняка настрой в воскресенье у них будет, как на финал. Прямого конкурента «отпускать» дома никак нельзя. Нижегородцы хуже всех в лиге выступают в гостях (0 очков из 15 возможных). Полагаем, что и с этого выезда «Пари НН» вернется пустым.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
Онлайн-видеотрансляция из Сочи будет доступна на официальном сайте БК Winline.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Сочи»: Мелешин (травма), Крамарич (дисквалификация)
«Пари НН»: Эктов, Фаринья (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Пари НН»:
|Позиция
|«Сочи»
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|1. Рудаков
|30. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|33. Алвеш
|70. Шнапцев
|Защитник
|Защитник
|5. Абердин
|2. Александров
|Защитник
|Защитник
|4. Литвинов
|22. Каккоев
|Защитник
|Защитник
|82. Волков
|23. Кастильо
|Защитник
|Защитник
|17. Макарчук
|29. Веснер-Тичич
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Сааведра
|8. Майга
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Игнатов
|78. Калинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Зиньковский
|88. Лесовой
|Полузащитник
|Нападающий
|45. Камано
|40. Олусегун
|Нападающий
|Нападающий
|9. Федоров
|20. Босельи
|Нападающий
|Главный тренер
|Роберт Морено
|Алексей Шпилевский
|Главный тренер
Букмекерская контора PARI установила достаточно высокий коэффициент на победу местного клуба - 1.95. Впрочем, котировка на успех гостей в два раза выше. Ничья идет за 3.55.
Получить до 25 000 рублей от PARI
PARI обещает семикратный выигрыш за успешную ставку на результативную ничью 1:1. Вариант 1:0 котируется на 0.50 выше.
Winline легально покажет матч на своей платформе.
Информацию о билетной программе и порядке приобретения билетов на игру в Сочи вы найдете на официальном сайте клуба-хозяина.